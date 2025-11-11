Thêm 1 mỹ nhân Việt công khai ảnh cưới với thiếu gia tập đoàn lớn!

Thời gian gần đây, cư dân mạng được dịp "ăn cưới online" lia lịa vì loạt Hoa hậu, Á hậu đình đám Vbiz theo chồng về dinh. Sau hôn lễ xa hoa của cô dâu Đỗ Thị Hà, showbiz Việt sắp có một đám cưới hoành tráng không kém của người đẹp Hương Liên (The Face) và chồng là thiếu gia tập đoàn lớn.

Mới đây, Hương Liên đã công khai ảnh cưới của cả hai khiến netizen càng thêm hóng chờ. Không hổ danh là mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất Vbiz, Hương Liên chỉ diện váy cưới đơn giản cũng tôn lên nét đẹp thuần khiết, xinh xắn. Giữa tin đồn có song hỷ, Hương Liên cũng flex luôn vòng eo phẳng lỳ, vóc dáng mảnh mai trong bộ ảnh cưới.

Lần này, cô dâu không còn che chắn kỹ càng dung mạo chồng mà để anh lộ diện rõ mặt trong vài khung ảnh. Cả hai được khen xứng đôi vừa lứa, Hương Liên toát ra nguồn năng lượng hạnh phúc thấy rõ khi sánh bước bên chồng. Theo nguồn tin của chúng tôi, lễ ra mắt của Hương Liên và chú rể sẽ diễn ra trong ít ngày tới. Hôn lễ quy tụ bạn bè, người thân sẽ được tổ chức vào tháng 12 này.

Hương Liên khoe sắc vóc ấn tượng trong bộ váy cưới sang trọng

Cô dâu khoe vóc dáng mảnh mai, nụ cười tươi rói trong bộ ảnh ý nghĩa nhất cuộc đời

Không còn úp mở, Hương Liên công khai dung mạo chồng thiếu gia

Hương Liên chính thức gia nhập hội cô dâu tháng 11

Nhan sắc của Hương Liên ngày càng thăng hạng sau khi thông báo kết hôn

Hương Liên đã thoải mái hơn khi chia sẻ về chồng trước đám cưới

Hương Liên sinh năm 2002, cô là mẫu ảnh đình đám, gây ấn tượng với đường nét thanh tú, nhẹ nhàng tựa "thần tiên tỷ tỷ". Đặc biệt, Hương Liên còn ghi điểm với nụ cười tỏa nắng, rạng rỡ khiến ai nhìn vào cũng có thiện cảm. Nhiều người còn ví cô là "Kim Tae Hee Việt Nam" khi mang vẻ tươi tắn, đôi mắt cười tương đồng với mỹ nhân Hàn Quốc. Trong The Face Vietnam, Hương Liên là thành viên đội HLV Vũ Thu Phương, cô dừng chân trước thềm Chung kết của chương trình.

Chồng của Hương Liên là thiếu gia một tập đoàn lớn, đời sống riêng tư khá kín tiếng. Cặp đôi có thời gian yêu đương âm thầm trước khi chính thức nên duyên vợ chồng. Thời gian qua, Hương Liên cũng ít xuất hiện trong các sự kiện showbiz để chuẩn bị cho việc kết hôn. Cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà đàng gái hồi tháng 6/2025.

Hương Liên nhận lời cầu hôn chỉ sau 3 tháng yêu

Hương Liên từng hé lộ lời nói của chồng khi ngỏ lời cùng nhau về chung nhà, anh nói: "Giờ đây anh chắc chắn rằng em là người mà anh hằng mong muốn. Một người vợ, người bạn đồng hành sẽ cùng anh đi hết quãng đường này và gầy dựng một gia đình hạnh phúc. Anh muốn bọn mình đặt cho chúng ta một dấu mốc khởi đầu, một dấu mốc để gầy dựng một gia đình hạnh phúc, tự hào sau này. Vậy nên Hương Liên em làm vợ anh nhé, về chung nhà với anh nhé".

Hương Liên cho biết cả hai được gia đình mai mối, bố mẹ hết lòng tác hợp. Hậu công khai ăn hỏi, Hương Liên từng lên tiếng bảo vệ chồng: "Nhiều điều không đúng, sai lệch thông tin nên Liên chia sẻ cùng chung vui với cả nhà ạ. Không thể trả lời hết các bác nhưng đều đọc những lời nhắn nhủ ạ. Liên và anh không hề biết nhau từ trước hay gì, chỉ là duyên nên Liên may mắn được bố mẹ anh yêu thương mở đường cho cả hai. Anh cũng không hề có người yêu trước đó như tin đồn. Và chúng mình chỉ lần đầu biết nhau tháng 3 và cả 2 người đều độc thân. Mong cả nhà chọn lọc thông tin hoan hỉ".