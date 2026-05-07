Thêm 1 đại mỹ nhân vạ lây vì Lisa (BLACKPINK): Từ khoá “xem thoát y” leo top 1 cả nước, không sợ bị cấm sóng sao?

Ningning lên hot search vì bị đồn dự tiệc thoát y

Sau đêm hội thời trang lớn nhất hành tinh Met Gala 2026, dư luận xứ Trung đang dậy sóng trước thông tin thành viên nhóm nhạc aespa - Ningning (Ninh Nghệ Trác) vướng vào tranh cãi liên quan đến tụ điểm biểu diễn nhạy cảm.

Hậu sự kiện Met Gala diễn ra vào ngày 6/5, Ningning cùng Lisa (BLACKPINK) đã xuất hiện tại hộp đêm The Box nằm ở khu Lower East Side, New York để tham dự một buổi after-party. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc một bộ phận cư dân mạng lan truyền những hình ảnh ánh sáng mờ ảo và trang phục sân khấu tại địa điểm này, từ đó gán ghép cụm từ "tiệc thoát y" cho buổi tối giao lưu.

Thực tế, The Box từng được tạp chí Vogue mô tả là một địa điểm mang danh tai tiếng với các màn kịch nghệ thực nghiệm, phá cách. Sự góp mặt của JENNIE tại đây cũng trở thành tâm điểm chỉ trích khi netizen liên tục lập luận rằng đây là tụ điểm ăn chơi thiếu lành mạnh.

Ngay lập tức, từ khóa liên quan đến Ningning và Lisa đi xem thoát y đã bùng nổ trên Hot Search Weibo và bắt đầu có nhiều quan ngại cho việc Ningning sẽ bị cấm sóng ngay tại quê nhà. Trước đó, vào cuối năm 2023. Sau 5 đêm diễn tại câu lạc bộ Crazy Horse ở Pháp, Lisa gần như bị xóa sổ tại thị trường tỷ dân khi tài khoản Weibo bốc hơi và loạt nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh.

Hai minh tinh đình đám là Angelababy và Trương Gia Nghê cũng phải trả giá đắt vì đi xem show của mỹ nhân Thái Lan. Họ phải chịu cảnh phong sát ngầm, bị cắt sóng khỏi các chương trình truyền hình quốc dân như Keep Running và đánh mất vị thế ngôi sao hạng A.

Điểm cốt yếu khiến người hâm mộ lo lắng chính là việc Ningning mang quốc tịch Trung Quốc. Cô hoạt động vô cùng mạnh mẽ tại đại lục và sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo, đóng góp phần lớn vào doanh số album khổng lồ cho aespa.. Nếu bị kết luận tham gia hoặc quảng bá văn hóa không phù hợp, cô hoàn toàn có nguy cơ đối mặt với lệnh cấm sóng triệt để.

Giữa tâm bão dư luận, vẫn có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực dàn sao nữ. Phía ủng hộ nhấn mạnh đây là nhánh tiệc tối chính thức liên quan đến Met Gala, do các tên tuổi lớn như Kate Moss và Teyana Taylor đứng ra tổ chức. The Box vốn là không gian nghệ thuật thực nghiệm mang phong cách burlesque và cabaret. Việc các nghệ sĩ đến tham gia mạng lưới giao lưu cấp cao của giới thời trang Hollywood sau một sự kiện lớn là điều hết sức bình thường trong văn hóa Âu Mỹ.

Ningning tên thật là Ning Nghệ Trác sinh năm 2002 tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Trước khi sang Hàn Quốc lập nghiệp, cô đã nổi tiếng với tư cách là một thần đồng âm nhạc khi tham gia các chương trình lớn như Let's Sing Kids. Năm 2016, cô gia nhập SM Entertainment và là mảnh ghép duy nhất của dự án SM Rookies nữ được ra mắt cùng aespa vào năm 2020.

Sở hữu kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, Ningning nhanh chóng vươn lên vị trí giọng ca top đầu Gen 4. Cô cùng aespa xô đổ nhiều kỷ lục với hàng loạt siêu hit toàn cầu như Next Level , Savage và Supernova . Ở mảng thời trang, nữ thần tượng cũng ghi dấu ấn đậm nét khi trở thành Đại sứ toàn cầu của thương hiệu Versace, được giới mộ điệu đánh giá cao nhờ thần thái sang chảnh. Việc sải bước trên thảm đỏ Met Gala 2026 vừa qua chính là bước ngoặt khẳng định vị thế IT Girl thế hệ mới của cô.

Tuy nhiên, sự nghiệp rực rỡ của Ningning cũng đi kèm không ít thị phi, điển hình là hai cuộc khủng hoảng truyền thông lớn tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Tháng 11/2025, làn sóng tẩy chay Ningning bùng nổ dữ dội tại xứ sở hoa anh đào khi bức ảnh cô khen chiếc "đèn ngủ đám mây nấm" bị đào lại, cho là ám chỉ đến các hình ảnh nhạy cảm của nước Nhật.

Sự việc xảy ra ngay trước thềm aespa biểu diễn tại chương trình Kōhaku Uta Gassen của đài NHK. Căng thẳng leo thang với bài kêu gọi tẩy chay đạt 110 triệu lượt xem trên nền tảng X và bản kiến nghị 90.000 chữ ký đòi cấm cô biểu diễn tại sự kiện cuối năm.

Trước đó vào tháng 2/2022, nữ thần tượng cũng tự đẩy mình vào tâm bão dư luận Hàn Quốc giữa kỳ Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. Trong lúc khán giả xứ kim chi đang vô cùng bức xúc vì vận động viên nước nhà bị tước quyền thi đấu do lỗi phạm quy, Ningning lại vô tư đăng bài ăn mừng huy chương vàng của đội tuyển Trung Quốc.

Hành động "đổ thêm dầu vào lửa" này khiến cô vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt, đối mặt với hàng loạt yêu cầu tẩy chay và ép rời nhóm trên các diễn đàn lớn tại Hàn. Nhiều lần vướng vào lùm xùm về phát ngôn khác của Ningning trên livestream cũng khiến hình ảnh của nữ idol phần nào xấu đi trong mắt công chúng.

