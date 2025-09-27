Thêm 1 cặp chị - em Vbiz lệch 11 tuổi đang muốn "đòi danh phận"?

Trong showbiz Việt có không ít cặp đôi lệch tuổi có tình yêu đẹp như Khánh Thi - Phan Hiển, Ngô Thanh Vân - Huy Trần, Thu Thủy - Kin Nguyễn... Hậu đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên, Diệp Lâm Anh vướng nghi vấn hẹn hò tình trẻ kém 11 tuổi là Phạm Kiên. Dù không lên tiếng xác nhận nhưng loạt hint chất lượng của cả hai đã nói lên tất cả.

Hiện tại cặp đôi cũng không ngần ngại nhắc tới nhau trên mạng xã hội. Mới đây, Phạm Kiên công khai chia sẻ loạt khoảnh khắc của Diệp Lâm Anh trong trang phục quân nhân khi tham gia ghi hình Sao nhập ngũ trên story. Người mẫu sinh năm 2000 thoải mái nhắc tên Chị đẹp 8x và trêu đùa. "Chào đồng chí Diệp Lâm Anh. Đồng chí tham gia Sao nhập ngũ trông đồng chí tồ quá. Oách hơn rồi đấy đồng chí Diệp Lâm Anh".

Không chỉ trong cuộc sống đời thường, Phạm Kiên còn theo dõi và ủng hộ những hoạt động và dự án của Diệp Lâm Anh. Một số ý kiến cho rằng anh đang lên tiếng để muốn "đòi danh phận" sau thời gian yêu đương bí mật.

Phạm Kiên công khai trêu đùa Diệp Lâm Anh khi cô tham gia chương trình Sao nhập ngũ

Sau khi bị tóm loạt hint khó chối cãi, cặp đôi này đã thoải mái nhắc tên nhau, xuất hiện chung

Một số netizen còn cho rằng Phạm Kiên đang cố "đòi danh phận", muốn công khai mối quan hệ

Trong dịp sinh nhật của Diệp Lâm Anh vào cuối tháng 8 vừa qua, Phạm Kiên còn đăng tải hình ảnh chung và nhắn nhủ đặc biệt. "Chúc bác cún Diệp Lâm Anh có 1 sinh nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc bác bầu trời sức khỏe, biển cả tình thương, đại dương tình bạn, sự nghiệp sáng ngời, gia đình thịnh vượng.

Chúc bác 1 năm gặt hái nhiều thành công mới và luôn vững tay chèo lái con thuyền công ty đến những nơi tầm cao mới. Nói chung là tiền bạc vô như nước kiếm tiền gấp 5 gấp 10 lần năm cũ, gian khó thử thách sẽ hoan hỷ mà đi", anh viết.

Dưới phần bình luận, người đẹp sinh năm 1989 còn gửi lời cảm ơn tới Phạm Kiên. "Cảm ơn chú Kiên nhiều. Chú Kiên cũng luôn ấm áp, dễ thương và giữ gìn sức khỏe tốt cho những dự định sắp tới nhé", cô viết.

Phạm Kiên công khai chúc mừng sinh nhật tới Diệp Lâm Anh trên mạng xã hội vào cuối tháng 8 vừa qua

Thời gian qua, Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên không ít lần bị bắt gặp sánh đôi từ sự kiện cho tới đời thường. Dù vậy, đến hiện tại cả hai vẫn giữ im lặng, chưa một lần chính thức xác nhận chuyện tình cảm. Chính kiểu “nửa kín nửa hở” này khiến mối quan hệ của họ càng thêm gây tò mò và nhận được nhiều sự chú ý từ netizen.

Phạm Kiên sinh năm 2000, kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi. Anh từng ghi dấu ấn khi trở thành Quán quân mùa đầu tiên của The Next Gentleman và cũng là học trò được Hương Giang trực tiếp dẫn dắt.

Dù chưa chính thức lên tiếng về mối quan hệ nhưng loạt hint của cặp đôi cũng đã nói rõ tất cả