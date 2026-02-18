Theerathon Bunmathan đổ máu, bị gãy mũi vì “đại chiến” với đối thủ Trung Quốc

Theo Siamsport, hậu vệ kỳ cựu Theerathon Bunmathan vừa bị đổ máu, gãy mũi và phải nhập viện khi anh khoác áo CLB Buriram United chạm trán CLB Shanghai Shenhua của Trung Quốc ở giải AFC Champions League Elite 2025/26.

Trong trận đấu đó (diễn ra hôm qua, 17/2), Buriram United đã đánh bại Shanghai Shenhua 2-0 trên sân nhà. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ ở Thái Lan đã rất lo lắng khi chứng kiến cảnh tượng Bunmathan gục xuống sân với hình ảnh máu chảy nhiều ở vùng mũi sau tình huống va chạm với một cầu thủ bên phía đội bóng Trung Quốc. Sự cố này cũng khiến hậu vệ người Thái Lan phải rời sân ngay lập tức và trang Naewna của Thái Lan cho rằng đây là một tai nạn nghiêm trọng.

Bunmathan phải nhập viện sau va tranh chấp.

Đến chiều 18/2, vợ của Bunmathan đã đăng tải hình ảnh anh đang điều trị trong bệnh viện kèm theo lời nhắn để trấn an người hâm mộ. Nhiều khả năng Bunmathan sẽ sớm hồi phục và có thể trở lại thi đấu trong thời gian ngắn sắp tới.

Theo thống kê, Bunmathan đã ra sân 32 trận trên mọi đấu trường cho Buriram United mùa giải 2025/26, ghi được 1 bàn thắng và có 10 pha kiến tạo. Anh được coi là nhân tố khó thay thế của Buriram đồng thời cũng là nhân tố được kỳ vọng với tuyển Thái Lan trước thềm lượt trận cuối tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3 tới.

Theerathon Bunmathan là cầu thủ rất giàu kinh nghiệm, được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Tuy nhiên, hậu vệ này cũng nổi tiếng với lối chơi tiểu xảo, không ít lần gây ra tranh cãi với các tình huống phi thể thao. Anh cũng có nhiều duyên nợ và không ít những va chạm với các tuyển thủ Việt Nam.