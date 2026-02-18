Tuyển Việt Nam có thể vào bảng “tử thần”, dễ gặp Indonesia ở giải đấu quan trọng

Theo Bola, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) dự kiến tổ chức giải U17 Đông Nam Á (trước là U16 Đông Nam Á) tại Indonesia từ ngày 11 đến 23/4/2026. Giải đấu này sẽ có ý nghĩa quá quan trọng để giúp nhiều đội chạy đà cho VCK U17 châu Á 2026 tổ chức vào tháng 5 – giải đấu mang tính chất cạnh tranh vé dự U17 World Cup.

Dù chỉ là giải đấu cấp độ trẻ ở khu vực nhưng giải U17 Đông Nam Á năm nay dự kiến sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đội, trong bối cảnh U17 Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Australia và cả Myanmar đều cần có sự chuẩn bị tốt nhất. Đây cũng là những đội sẽ tham dự giải U17 châu Á 2026.

Hơn nữa, đội U17 Malaysia và U17 Lào cũng đáng chú ý, được coi là có thể mang tới bất ngờ. Mặc dù 2 đội này không giành được vé tham dự giải châu Á nhưng cả 2 đội đều về nhì ở vòng bảng vòng loại U17 châu Á 2026.

Hồi năm 2024 ở giải U16 Đông Nam Á cũng diễn ra tại Indonesia, U16 Việt Nam chỉ có thể giành hạng Tư chung cuộc, sau khi thua Indonesia tới 0-5 ở trận tranh hạng Ba. Trong khi đó, U16 Australia là đội vô địch sau khi thắng luân lưu 8-7 trước Thái Lan ở trận chung kết (sau tỷ số 1-1 ở các hiệp chính và hiệp phụ).

U17 Việt Nam sẽ đá giải Đông Nam Á trước khi dự giải châu lục.

Do giải U17 Đông Nam Á và U17 châu Á 2026 diễn ra tương đối sát nhau, nên thể lực sẽ là một quan ngại lớn. Ngoài việc chuẩn bị về kỹ chiến thuật, hoàn thiện bộ khung nhân sự, các đội trong đó có U17 Việt Nam sẽ cần bảo toàn lực lượng, hạn chế nguy cơ chấn thương trong bối cảnh phải đá ở cường độ cao.

Hiện tại, AFF chưa bốc thăm chia bảng ở giải Đông Nam Á sắp tới. Tuy nhiên, U17 Việt Nam rất dễ phải gặp những đội mạnh như chủ nhà Indonesia hay Australia, Thái Lan ngay từ vòng bảng.

Còn ở giải U17 châu Á 2026, cả U17 Việt Nam và Indonesia đều rơi vào những bảng đấu khó. Thầy trò HLV Cristiano Roland đứng bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE. Trong khi đó, Indonesia thậm chí rơi vào bảng “tử thần” cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Qatar.

Theo thể thức, 8 đội lọt vào tứ kết ở giải U17 châu Á sẽ đoạt vé dự VCK U17 World Cup 2026.



