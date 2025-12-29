The Win City - Trái tim thủ phủ công nghiệp miền Nam, giải pháp nhà ở cho chuyên gia

Các dự án đáp ứng đúng bài toán an cư vì thế trở thành động lực quan trọng, góp phần tạo đà chuyển mình cho thị trường nhà ở khu vực này.

Vị thế chiến lược tại dòng chảy công nghiệp phía Nam

Tây Sài Gòn hiện là một trong những vùng công nghiệp phát triển sôi động khu vực phía Nam, quy tụ 39 khu công nghiệp và cụm công nghiệp quy mô lớn với tỉ lệ lấp đầy lên tới 90% như KCN Tân Đức, Hải Sơn, Đức Hòa III, Xuyên Á, Lê Minh Xuân…. Hệ sinh thái sản xuất & dịch vụ tại đây thu hút hơn hàng ngàn doanh nghiệp, cùng 220.000 chuyên gia, kỹ sư và người lao động đến sinh sống và làm việc.

Lực cầu cư trú tại khu vực này vì thế không chỉ lớn mà còn ổn định và có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nhóm chuyên gia và gia đình trẻ có nhu cầu ở thực. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở lại bộc lộ sự lệch pha rõ nét.

Theo số liệu đến giữa năm 2025, Long An (cũ) mới chỉ cung cấp gần 2.000 căn nhà ở xã hội, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu 22.500 căn được phê duyệt. Ở phân khúc thương mại, dù thị trường ghi nhận mức tăng trưởng trong năm 2025, nhưng hơn 15.000 sản phẩm tung ra chủ yếu là nhà thấp tầng như đất nền, nhà phố, biệt thự, trong khi căn hộ cao tầng, loại hình phù hợp với nhu cầu an cư của chuyên gia, người lao động trẻ chỉ chiếm khoảng 3,1% tổng nguồn cung.

Thực tế cho thấy, rất ít dự án tại khu vực được quy hoạch bài bản, tích hợp đầy đủ hạ tầng- tiện ích - không gian sống chất lượng, đủ sức đáp ứng đồng thời các tiêu chí ở gần nơi làm việc, kết nối thuận tiện và chuẩn sống hiện đại cho cộng đồng chuyên gia tại lõi thủ phủ công nghiệp miền Nam.

The Win City, giải "cơn khát" nhà ở của chuyên gia và gia đình trẻ

Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở tại khu Tây Sài Gòn còn lệch pha so với nhu cầu thực tế, The Win City xuất hiện như một lời giải trực diện cho bài toán an cư dài hạn của lực lượng chuyên gia và gia đình trẻ.

The Win City tọa lạc tại cửa ngõ Tây Sài Gòn, ngay mặt tiền trục Trần Văn Giàu nối dài (TL10), tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với Long An (cũ) và Tây Ninh. Khác với nhiều dự án phát triển theo hướng đầu tư ngắn hạn, The Win City được định vị ngay từ đầu là khu đô thị phục vụ nhu cầu ở thực, nơi cư dân có thể sinh sống, làm việc và gắn bó lâu dài.

Nhờ lợi thế này, từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 3 phút để tiếp cận địa phận Bình Chánh (cũ), trở thành một trong những khu đô thị nằm gần TP.HCM nhất tại khu Tây.

Dự án cung cấp gần 6.000 căn hộ với cơ cấu sản phẩm đa dạng từ 1 phòng ngủ, 1 phòng ngủ+, 2 đến 3 phòng ngủ, đáp ứng trọn vẹn các nhóm nhu cầu khác nhau: từ người trẻ độc thân, gia đình trẻ đến gia đình đa thế hệ. Diện tích và mặt bằng căn hộ được tính toán hợp lý, tối ưu công năng sử dụng, phù hợp với nhịp sinh hoạt hằng ngày của những cư dân làm việc ổn định tại các khu công nghiệp và khu vực lân cận.

Hệ tiện ích nội khu góp phần kiến tạo không gian sống cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi tại The Win City. Nguồn: Thắng Lợi Group

Điểm khác biệt của The Win City còn nằm ở hệ tiện ích nội khu được phát triển theo triết lý "One Stop Living Hub", hướng tới việc giải quyết trọn vẹn các nhu cầu sống thiết yếu ngay trong một không gian thống nhất. Từ hồ bơi chuẩn Olympic 50m, công viên cảnh quan, đường dạo bộ, sân thể thao đa năng đến trung tâm thương mại Win Mark cao 33–42 tầng, trường liên cấp song ngữ Win Edu và phòng khám quốc tế Win Mec, dự án hình thành một hệ sinh thái khép kín cho sống – làm việc – học tập – chăm sóc sức khỏe, giảm áp lực di chuyển và nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Đặc biệt, The Win City đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn pháp lý, đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán. Dự án đồng thời được vinh danh Top 5 "Bất động sản giá trị thật tiêu biểu vùng động lực phía Nam năm 2025" tại Diễn đàn Bất động sản Vùng động lực phía Nam lần thứ I (3/12/2025), do Reatimes và VRES tổ chức. Đây là minh chứng cho sự ghi nhận của thị trường đối với một dự án quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng và định hướng phục vụ nhu cầu ở thật của người trẻ, gia đình trẻ.

Hồ bơi tiêu chuẩn Olympic tại The Win City, điểm nhấn tiện ích hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống nghỉ dưỡng giữa lòng khu đô thị.

Bên cạnh yếu tố sản phẩm và tiện ích, vị trí cửa ngõ Tây Sài Gòn chính là mảnh ghép hoàn thiện bài toán ở thực của The Win City. Dự án tọa lạc ngay nút giao Vành đai 3 TP.HCM, kết nối trực tiếp Đức Hòa với quận Bình Tân, quận 6 và toàn bộ khu Tây TP.HCM, đồng thời liên thông nhanh đến các khu công nghiệp trọng điểm trong khu vực.

Từ The Win City, cư dân có thể rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển: khoảng 25 phút đến chợ Bến Thành qua trục Võ Văn Kiệt nối dài, 25 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất, 60 phút kết nối sân bay quốc tế Long Thành và 90 phút về Vũng Tàu khi Vành đai 3 được khép kín toàn tuyến vào dịp 30/4/2026. Việc hoàn thiện Vành đai 3 không chỉ tăng cường kết nối liên vùng TP.HCM – Long An – Bình Dương – Đồng Nai, mà còn tạo nền tảng cho chuẩn sống đô thị mới gắn liền với trục công nghiệp phía Tây.

Với nền tảng vị trí và định hướng phát triển này, The Win City không chỉ là nơi ở gần chỗ làm, mà trở thành điểm dung hòa giữa nhịp sống đô thị hiện đại và trung tâm công nghiệp, trực tiếp giải "cơn khát" căn hộ chất lượng tại Tây Sài Gòn. Qua đó, dự án góp phần tái định hình chuẩn an cư tại lõi thủ phủ công nghiệp miền Nam, sẵn sàng đón đầu làn sóng dịch chuyển của cộng đồng chuyên gia và người lao động chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới.