The Win City - Tọa độ kiến tạo chuẩn sống mới cho người trẻ

Chuẩn sống mới của Gen Z & Millennial "Hơn cả một nơi ở"

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và áp lực cuộc sống ngày càng lớn, Gen Z và Millennials đang tái định nghĩa khái niệm "nhà ở". Với họ, căn hộ không chỉ là nơi để về, mà là không gian để nuôi dưỡng sức khỏe, cảm xúc, cá tính và các mối quan hệ xã hội. Nhà phải đủ tiện nghi để sống trọn vẹn, đủ linh hoạt để làm việc – nghỉ ngơi – giải trí, và đủ truyền cảm hứng cho nhịp sống đủ hiện đại, cân bằng.

Người trẻ chủ động tìm kiếm không gian sống tích hợp, nơi an cư gắn liền với trải nghiệm và giá trị dài hạn - Nguồn: The Win City

Theo các nghiên cứu thị trường gần đây, Millennials và Gen Z hiện chiếm khoảng 44% dân số Việt Nam và đang trở thành nhóm khách hàng dẫn dắt xu hướng bất động sản, với tỷ lệ người mua – thuê – đầu tư tiềm năng lên tới khoảng 70% trong nhóm tuổi này. (Markettimes)

Lợi thế tiếp cận công nghệ sớm cùng mức thu nhập cải thiện giúp thế hệ này chủ động hơn trong các quyết định mua nhà. Đáng chú ý, 03 yếu tố được người trẻ ưu tiên hàng đầu gồm: không gian sống xanh - tiện ích sống tích hợp và chấp nhận dịch chuyển ra khu vực đô thị vệ tinh để đổi lấy chất lượng sống tốt hơn với mức giá hợp lý. Điều này cho thấy sự dịch chuyển rõ nét từ tư duy "ở gần trung tâm" sang "sống chất lượng, bền vững trong dài hạn".

The Win City: Sống trọn trải nghiệm, kết nối liên vùng

Tại cửa ngõ Tây Sài Gòn, The Win City nổi bật như một trong những dự án hiếm hoi thỏa mãn "khẩu vị" của giới trẻ hiện đại. Ở The Win City, bạn trẻ độc thân có thể bắt đầu ngày mới bằng một buổi yoga thư giãn, làm việc năng suất tại không gian co-working hiện đại, chạy bộ chiều mát trong công viên xanh và kết thúc ngày với bữa tiệc BBQ sôi động cùng nhóm bạn thân.

Gia đình trẻ tìm thấy môi trường lý tưởng với hệ sinh thái tiện ích bài bản, quy hoạch theo mô hình One Stop Living Hub – một điểm đến, mọi trải nghiệm – với hơn 100 tiện ích đa dạng từ giáo dục (Win Edu), y tế (Win Mec), thương mại (Win Mark) đến giải trí và thể thao như hồ bơi chuẩn Olympic. Con trẻ thỏa sức vui chơi, ba mẹ rèn luyện sức khỏe, ông bà tận hưởng không gian thư giãn tinh tế.

Nhiều thế hệ, nhiều nhu cầu riêng biệt, nhưng cùng hòa nhịp sống năng động và đầy cảm hứng. Đây không chỉ là phong cách sống, mà đã trở thành chuẩn mực mới cho giới trẻ hiện đại tại cửa ngõ Tây Sài Gòn.

Hiện dự án có tiến độ xây dựng khẩn trương, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cùng với đó, một yếu tố khác giúp The Win City trở thành tâm điểm là chính sách bán hàng "dễ thở" cho người trẻ. Mức giá chỉ từ 30,5 triệu đồng/m², lộ trình thanh toán linh hoạt chỉ từ 150 triệu đồng đến khi nhận nhà, cùng hỗ trợ lãi suất – ân hạn gốc lên đến 24 tháng từ 8 ngân hàng uy tín. Đặc biệt, gói nội thất An Cường bàn giao sẵn giúp người mua có thể dọn vào ở ngay, tối ưu chi phí ban đầu và nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống mới.

Không gian sống hiện đại, phù hợp với người trẻ tại The Win City. - Nguồn: Thắng Lợi Group

Đây không chỉ là giải pháp cho người trẻ dễ dàng sở hữu căn hộ đầu tiên mà còn là hành trình đồng hành giúp những người đang xây dựng sự nghiệp và trân trọng từng phút giây trải nghiệm cuộc sống. Mua nhà không còn là gánh nặng tài chính mà là bước đi thông minh, giúp cân bằng giữa an cư và tận hưởng hiện tại.

Từ khi ra mắt, The Win City đã thu hút mạnh mẽ nhóm khách hàng trẻ làm việc tại TP.HCM và các khu công nghiệp lân cận. Các dòng sản phẩm đa dạng gồm căn studio, căn 1-2 phòng ngủ với thiết kế tối ưu, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của cá nhân và gia đình trẻ, ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt khi "chạm đúng nhu cầu".

Nếu trải nghiệm sống nuôi dưỡng cảm xúc, thì khả năng kết nối chính là yếu tố lý tính bảo chứng giá trị dài hạn. The Win City sở hữu vị trí mặt tiền Trần Văn Giàu nối dài (TL10), chỉ 5 phút đến nút giao Vành đai 3 – Trần Văn Giàu. Đây cũng là dự án khu Tây gần trung tâm TP.HCM nhất, giúp cư dân chỉ mất khoảng 3 phút để kết nối Bình Chánh và TP.HCM. Khi Vành đai 3 khép kín toàn tuyến, trục di chuyển liên vùng sẽ được mở rộng mạnh mẽ, rút ngắn thời gian từ The Win City đến Bình Dương và sân bay quốc tế Long Thành chỉ khoảng 60 phút, đến Vũng Tàu khoảng 90 phút – thay vì mất 4–5 giờ như trước. Song song, dự án còn thừa hưởng hệ thống hạ tầng hiện đại như: cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, cao tốc Bến Lức – Long Thành,…

Khoảng cách được thu hẹp cũng chính là thời gian sống được mở rộng. Mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng hơn khi việc di chuyển không còn là áp lực, nhường chỗ cho nhiều khoảnh khắc tận hưởng: thêm thời gian cho gia đình, cho bản thân và cho những trải nghiệm sống chất lượng, cân bằng hơn.

Giữa nhịp sống đô thị chuyển động không ngừng, sống gần hơn – sống đủ hơn – sống chất lượng hơn chính là điều người trẻ tìm kiếm. Và The Win City, với vị trí chiến lược cửa ngõ Tây Sài Gòn cùng hệ sinh thái sống tích hợp, đang dần khẳng định vai trò là điểm đến an cư lý tưởng, nơi người trẻ có thể vững bước cho tương lai mà vẫn tận hưởng trọn vẹn hiện tại.