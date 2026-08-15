The Win City - Nhẹ nhàng thanh toán chỉ 25% nhận nhà

The Win City vừa giới thiệu chính sách mới “Chọn An Cư – Vững Tương Lai”. Theo đó, khách hàng dễ dàng sở hữu nhà với vốn ban đầu chỉ 25% (từ 399 triệu đồng) và không đóng thêm cho đến khi nhận nhà.

‏Giải pháp hỗ trợ tài chính, dễ dàng an cư cho khách hàng ở thật‏

‏Trong bối cảnh thị trường bất động sản phân hóa ngày càng rõ nét, mặt bằng lãi suất cao, người mua nhà cân nhắc hơn so với thời gian trước. Theo khảo sát quý II/2026 của VARS IRE, lãi suất vay mua nhà sau thời gian ưu đãi có thể tăng lên 13–15%/năm. Vì vậy, khách hàng ngày càng cân nhắc kỹ số vốn ban đầu, lịch thanh toán và thời gian hỗ trợ lãi suất trước khi đưa ra quyết định.‏

‏Đây cũng là giai đoạn nhiều chủ đầu tư chủ động xây dựng các giải pháp tài chính để đồng hành cùng khách hàng, đặc biệt là nhóm mua ở thực, gia đình trẻ và người đang tìm kiếm ngôi nhà đầu tiên trong hành trình an cư. Thay vì chỉ đưa ra ưu đãi về giá, chính sách cần giúp người mua giảm áp lực dòng tiền và có thêm thời gian chuẩn bị tài chính.‏

Gia đình diễn viên Vân Trang đến tham quan dự án The Win City - Ảnh Thắng Lợi Homes.

‏Với định hướng kiến tạo một "đô thị sáng đèn", cung cấp sản phẩm nhà ở thật - phục vụ nhu cầu thật của đại đa số khách hàng, chủ đầu tư The Win City vừa giới thiệu chính sách tài chính mới dành cho rổ hàng cuối tháp Victory Hermes - thuộc dự án The Win City tại sự kiện ráp căn "Victory Hermes Private Selection".‏

‏Theo đó, căn hộ có giá từ 1,6 tỷ đồng, khách hàng chỉ cần chuẩn bị số vốn ban đầu từ 399 triệu đồng, tương ứng 25% giá trị căn hộ khi ký hợp đồng mua bán, đã bao gồm tiền đặt cọc 50 triệu đồng. Sau khi hoàn tất 25%, khách hàng không phải thanh toán thêm trong suốt quá trình xây dựng cho đến khi nhận bàn giao. Khoảng giãn này giúp người mua có thêm thời gian tích lũy, sắp xếp tài sản và chuẩn bị phần tài chính còn lại, thay vì phải liên tục xoay xở qua nhiều đợt đóng tiền.‏

‏Mặt bằng lãi suất khiến người mua nhà cân nhắc kỹ hơn về vốn ban đầu, lịch thanh toán và khả năng cân đối dòng tiền – Ảnh: Thắng Lợi Homes.

‏Đối với khách hàng lựa chọn phương án vay, CĐT giới thiệu chương trình hỗ trợ 100% lãi suất đến khi nhận nhà. Chính sách góp phần hạn chế tác động từ biến động lãi suất trong giai đoạn dự án xây dựng, phù hợp với gia đình trẻ có thu nhập ổn định nhưng chưa muốn dồn toàn bộ nguồn tích lũy ngay từ đầu.‏

‏Như vậy, với căn hộ có giá từ 1,6 tỷ đồng, chính sách giải quyết đồng thời ba bài toán: vốn ban đầu từ 399 triệu đồng, không thanh toán thêm đến khi nhận nhà và được hỗ trợ 100% lãi suất theo điều kiện chương trình.‏

‏Sự quan tâm của đông đảo khách hàng tại sự kiện cho thấy nhu cầu mua nhà vẫn hiện hữu khi thị trường xuất hiện sản phẩm phù hợp cùng lộ trình thanh toán rõ ràng. Tuy nhiên, một giải pháp tài chính chỉ thực sự thuyết phục khi được đặt trên nền tảng sản phẩm có chất lượng, pháp lý, tiến độ và nhu cầu thực tế.‏

‏The Win City – Đón đầu nhu cầu ở thật tại cửa ngõ Tây Sài Gòn‏

‏The Win City, tọa lạc tại Đức Hòa – khu vực đang phát triển mạnh về công nghiệp, hạ tầng và lực lượng lao động. Đây là những yếu tố trực tiếp thúc đẩy nhu cầu nhà ở dành cho chuyên gia, kỹ sư, quản lý, người lao động và các gia đình trẻ.‏

‏Giai đoạn 2026–2030, Tây Ninh ưu tiên thu hút đầu tư 52 khu công nghiệp; riêng năm 2026 dự kiến bổ sung khoảng 1.770 ha đất công nghiệp, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về nhà ở và dịch vụ đô thị.‏

‏Trong bức tranh đó, The Win City nằm liền kề 39 KCN, CCN như Hải Sơn, Đức Hòa Đông, Liên Minh…, nơi tập trung khoảng 220.000 chuyên gia, kỹ sư và người lao động có nhu cầu sống gần nơi làm việc, kết nối thuận tiện và đầy đủ tiện ích.‏

‏The Win City - giải pháp an cư lý tưởng cho cộng đồng chuyên gia, gia đình trẻ mong muốn sở hữu căn hộ giá trị cao hơn giá bán - Ảnh Thắng Lợi Homes.

‏Tọa lạc trên mặt tiền Tỉnh lộ 10, The Win City kết nối khoảng 3 phút đến Bình Chánh, TP.HCM và 5 phút đến nút giao Vành đai 3. Cùng với trục Võ Văn Kiệt nối dài đang được đề xuất đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, mạng lưới giao thông khu Tây được kỳ vọng tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa Đức Hòa và TP.HCM. giao thông khu Tây được kỳ vọng tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa Đức Hòa và TP.HCM.‏

‏The Win City được quy hoạch trên quỹ đất 13,1ha, phát triển thành 3 phân khu với 18 block căn hộ cao từ 24 – 33 tầng, cung ứng ra thị trường gần 6.000 căn hộ với đa dạng loại hình ‏ ‏từ 1PN, 1PN+, 2PN, 3PN, Dual Key đến căn hộ sân vườn,.. Cư dân đồng thời được tiếp cận hơn 100 tiện ích theo mô hình One Stop Living Hub, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống – làm việc – học tập – giải trí của cộng đồng chuyên gia và gia đình hiện đại.‏

‏Không chỉ được bảo chứng bằng nguồn cầu, dự án còn trực tiếp cho khách hàng đến kiểm chứng sản phẩm tại công trường. Hiện tại, dự án hiện đã thi công lên tầng 14, cho thấy tiến độ rõ nét cùng năng lực triển khai của Chủ đầu tư - Tổng thầu Xây dựng Central.‏

‏Dự kiến cuối tháng 10/2026, tầng căn hộ trải nghiệm tại tầng 6 tháp C2.1 (Victory Hermes) sẽ chính thức đón khách tham quan. Với 24 căn hộ có diện tích từ 37,8–85,5 m², khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm vị trí thực, hướng căn, tầm nhìn và không gian sống, đồng thời cảm nhận chất lượng hoàn thiện cùng giá trị nội thất gỗ An Cường.‏

‏Nền tảng sản phẩm tiếp tục được củng cố bởi pháp lý minh bạch, đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán. The Win City đã ghi nhận hơn 1.850 giao dịch thành công, cho thấy sức hấp thụ tích cực của một dự án hướng đến nhu cầu ở thực, có tiến độ hiện hữu và lộ trình sở hữu rõ ràng.‏

‏Sự kết hợp giữa nguồn cầu công nghiệp, vị trí kết nối, hệ tiện ích, pháp lý, tiến độ và năng lực của bộ ba chủ đầu tư An Cường - Central - Thắng Lợi Homes giúp The Win City đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư lẫn khả năng khai thác cho thuê, hướng đến hình thành một cộng đồng cư dân sống và làm việc lâu dài tại khu Tây Sài Gòn.‏