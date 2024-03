Năm 2024 mới qua được 2 tháng nhưng làng thể thao Hàn Quốc đã nổ ra 3 vụ việc tranh cãi lớn khiến người hâm mộ tranh cãi và mất niềm tin. Lớn nhất phải kể đến bê bối đội trưởng ĐT bóng đá nam Hàn Quốc Son Heung-min xô xát cùng ngôi sao đang lên Lee Kang-in, Lee được cho là đã tung cú đấm vào mặt đàn anh khi bị nhắc nhở vì chơi bóng bàn gây ồn ào trong giờ ăn tối của đội ở Asian Cup 2023. Sau đó, HLV trưởng Jurgen Klinsmann bị sa thải vì những thành tích kém của đội bóng xứ kim chi, đổ lỗi cho cầu thủ cũng như kém cỏi trong cách quản lý đội bóng.

Son Heung-min và Lee Kang-in ẩu đả gây chấn động giới mộ điệu châu Á

Scandal ở môn bóng đá còn gây chú ý với vụ việc cầu thủ Hwang Ui-jo liên tiếp bị triệu tập điều tra vì cáo buộc quay phim trái phép cảnh quan hệ tình dục với bạn tình, còn bị cấm xuất cảnh và đình chỉ hoạt động ở đội tuyển Quốc gia. Vụ việc vẫn đang được công chúng Hàn Quốc theo dõi.

Hwang Ui-jo bị điều tra vì quay phim trái phép cảnh quan hệ tình dục với bạn tình

Mới nhất là ồn ào ở môn bóng chuyền. Ngày 27/2, tuyển thủ ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc Oh Ji-young nhận án phạt từ Liên đoàn bóng chuyền Hàn Quốc (KOVO). Theo đó, libero họ Oh bị cấm thi đấu 1 năm vì hành vi bắt nạt, lăng mạ đồng đội Lee Min-seo (20 tuổi) và Moon Seul-gi (31 tuổi) ở CLB Gwangju Pepper Bank. Án phạt được công bố sau khi Ủy ban khen thưởng và trừng phạt của KOVO họp kéo dài 4 giờ tại trụ sở KOVO ở Seoul. Đây cũng là đầu tiên trong lịch sử V League, một cầu thủ phải nhận án phạt vì bắt nạt đồng đội. Oh Ji-young còn bị CLB chủ quản cắt hợp đồng sau bê bối.

Tóm tắt sự việc: Lee Min-seo tố Oh Ji-young đã đe doạ mình 16 lần, bắt mình quỳ gối, dùng từ ngữ tục tĩu và chửi thề tại khu chung cư Olive Young, ngoài ra còn có bình luận được cho là quấy rối tình dục đàn em. Sau khi điều tra từ các bên liên quan, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã quyết định cấm Oh Ji-young thi đấu trong vòng 1 năm ở các giải đấu thuộc phạm vi của KOVO với tuyên bố những hành vi xấu trong thể thao cần được loại bỏ.

Phía Oh Ji-young dự kiến sẽ nộp đơn khiếu nại về án phạt của Liên đoàn bóng chuyền Hàn Quốc, đồng thời khởi kiện CLB chủ quản vì đã đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Tuyển thủ bóng chuyền Oh Ji-young bị cáo buộc bắt nạt, lăng mạ đàn em

Oh Ji-young, 35 tuổi, là một libero kỳ cựu. Cô thường xuyên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia từ năm 2010 đến năm 2021, từng giành huy chương bạc tại Đại hội thể thao châu Á 2010 và lọt vào bán kết tại Thế vận hội Tokyo 2020. Trong thời gian bị cấm thi đấu trong nước, Oh Ji-young vẫn có thể chơi bóng chuyền ở nước ngoài.