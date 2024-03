Việc Everton được giảm án phạt trừ điểm thi đấu còn Chelsea lẫn Man City vẫn luôn phải lo lắng với nguy cơ có thể bị phạt nặng bất cứ lúc nào do vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP) chính là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ dành mọi đội bóng Ngoại hạng Anh. Man United cũng không là ngoại lệ và dưới sự chỉ đạo của nhà điều hành mới Jim Ratcliffe, đội bóng này đang xem xét kỹ các khoản chi phí bỏ ra cũng như hiệu quả thi đấu thu hoạch về.



Chuỗi trận bất bại của Man United dừng lại sau khi thua Fulham

Theo thông tin từ trang ESPN, tỉ phú Jim Ratcliffe đã lên kế hoạch "đại tu" đội hình Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024. Theo đó, để có tiền mua sắm những ngôi sao chất lượng, đội bóng sẽ phải đẩy đi từ 11 -15 cầu thủ đã đến hạn thanh lý hợp đồng hoặc không còn phù hợp với các phương án thi đấu.

Antony chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng tại Old Trafford

Cụ thể, Man United sẽ lắng nghe mọi lời đề nghị dành cho Antony, tiền vệ người Brazil bị xem là "món hàng hớ" dù được HLV Erik ten Hag tự tay đưa về. Hẳn nhiên, giá trị chuyển nhượng của ngôi sao 24 tuổi này khó lòng đạt đến mức phí "khủng" 86 triệu bảng mà Man United đã bỏ ra để mua anh về từ Ajax 18 tháng trước, thậm chí có thể mất đi phân nửa số tiền này nếu đội bóng kiên quyết buộc anh ra đi.

Rapahel Varane sắp hết hợp đồng

Raphael Varane và Anthony Martial chắc chắn sẽ rời sân Old Trafford khi hợp đồng của họ sẽ hết hạn vào ngày 30-6. Trung vệ Jonny Evans và thủ thành Tom Heaton cũng sẽ trở thành cầu thủ tự do nếu họ không được đội bóng mời gia hạn hợp đồng. Sofyan Amrabat được mượn từ Fiorentina mùa trước có thể sẽ quay lại Serie A khi anh không thuyết phục được ban lãnh đạo Man United hỏi mua đứt.

Jadon Sancho và Anthony Martial hết cơ hội tại Man United

Những cầu thủ khác có thể ra đi và mang lại cho Man United một khoản phí chuyển nhượng đáng kể, bao gồm Casemiro, Jadon Sancho, Mason Greenwood, Aaron Wan-Bissaka và Victor Lindelof. Đội bóng áo đỏ thành Manchester cũng sẵn sàng bán đi Donny van de Beek, Facundo Pellistri, Hannibal Mejbri và Alvaro Fernandez, những người đang được đem cho mượn, miễn là có được những lời đề nghị thích hợp.

Bộ tứ phòng ngự, kể cả Harry Maguire, đều sẽ phải ra đi

Mạnh tay thanh lý và để ra đi hơn chục cầu thủ không chỉ giúp Man United tuân thủ nghiêm FFP mà còn có thêm nguồn thu để bắt đầu tiến trình tái thiết mới. Chưa rõ HLV Erik ten Hag có trụ lại được hay không, một loạt các vị trí cần tăng cường cho Man United đã được lên danh sách, trong đó ưu tiên chiêu mộ một tiền đạo, tiền vệ trung tâm, một hậu vệ phải và ít nhất một trung vệ.

Tỉ phú Jim Ratcliffe sẽ mạnh tay thanh lý đội hình Man United

Tỉ phú Jim Ratcliffe và cộng sự thân tín Dave Brailsford không ít lần thắc mắc và đã được chứng kiến đội hình trị giá 519 triệu bảng gồm những cầu thủ không thể hoặc không được đá chính trong trận thua Fulham hồi tuần trước. Thay vào đó, tổng giá trị đội hình thi đấu "chỉ" đạt mức 357 triệu bảng, bao gồm 3 cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ, tức không được định giá.

Rasmus Hojlund và Mason Mount có giá 132 triệu bảng cùng ngồi ngoài trận thua Fulham

Ngoại trừ Rasmus Hojlund (72 triệu bảng) buộc phải nghỉ do giãn dây chằng sau khi ghi bàn sáu trận liên tiếp trước đó, những sự vắng mặt còn lại khiến Jim Ratcliffe và Dave Brailsford – những nhà kinh doanh thực thụ - phải đặt dấu hỏi. Mason Mount (60 triệu bảng) đã không khoác áo United kể từ tháng 11 vì chấn thương.

Luke Shaw được tái ký hợp đồng vào năm ngoái đã phải nghỉ thi đấu 3 tháng vì chấn thương cơ bắp đầu mùa và hiện tiếp tục phải nghỉ thi đấu do bệnh cũ tái phát. Đến Old Trafford với giá 27 triệu bảng mười năm trước, Luke Shaw chỉ có hai mùa chơi được 30 trận do chấn thương liên miên.

Tương lai Man United trông chờ vào các cầu thủ trẻ như Mainoo, Garnacho, Dalot

Bên cạnh những cầu thủ bị chấn thương, Jadon Sancho và Donny van de Beek có giá tổng cộng 108 triệu bảng nhưng lại bị đem cho mượn do không đáp ứng yêu cầu chiến thuật của HLV Erik ten Hag. Antony có giá 86 triệu bảng nhưng phải ngồi dự bị và nhìn cánh đàn em tốt nghiệp học viện là Omari Forson, Kobbie Mainoo và Alejandro Garnacho cày ải