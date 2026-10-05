Thê thảm cho T.O.P (BIGBANG) vì hẹn hò “mỹ nhân đẹp nhất thế giới” Nana

T.O.P (BIGBANG) luôn là người chủ động đến tìm Nana để đưa nàng đi hẹn hò.

Thông tin T.O.P (BIGBANG) và “mỹ nhân đẹp nhất thế giới” Nana xác nhận hẹn hò đã khiến cộng đồng mạng châu Á rung chuyển trong suốt những ngày qua. Thế nhưng, chuyện tình của cặp đôi mới lại phải đón nhận làn sóng phản đối từ nhiều khán giả, nguyên nhân chủ yếu đến từ những lùm xùm trong quá khứ liên quan tới họ. Được biết, T.O.P bị xử phạt vì sử dụng cần sa hồi năm 2017, còn Nana từng dính nghi vấn bạo lực học đường.

Giữa tâm bão chỉ trích, T.O.P vừa phải đón nhận tin “sét đánh ngang tai” ngay trong sáng 5/10. Theo nguồn tin của Sports Seoul, buổi triển lãm mang tên OFF GRID : NEW GROUND nhằm tôn vinh T.O.P đã bất ngờ bị hủy bỏ ngay trước giờ G do fan hủy vé hàng loạt. Được biết, buổi triển lãm này do 1 fansite lớn của T.O.P đứng ra tổ chức, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 31/10 và 1/11 tới đây. Triển lãm lấy cảm hứng từ album solo đầu tay của nam rapper sinh năm 1987.

T.O.P vừa phải đón nhận 1 tin “sét đánh ngang tai” trong sáng 5/10. Ảnh: X

Thông báo đầy đủ từ fansite tổ chức triển lãm có nội dung như sau: “Năm nay, sau khi xem xét tình hình cụ thể, chúng tôi quyết định tổ chức triển lãm với quy mô khiêm tốn hơn so với mọi năm. Chúng tôi dự kiến đón 300 người trong 2 ngày. Thế nhưng, số lượng fan đăng ký thực tế chỉ ở mức khoảng 25% so với quy mô dự kiến. Kể từ hôm qua, nhiều fan đã liên tục hủy vé, khiến số lượng người tham gia dự kiến giảm xuống chỉ còn khoảng 10-15% so với kế hoạch ban đầu. Với số lượng người tham gia như vậy, chúng tôi nhận thấy rất khó có thể tổ chức triển lãm theo quy mô đã đề ra, nên đã quyết định hủy bỏ sự kiện lần này. Chúng tôi biết có nhiều người hâm mộ nước ngoài đã lên kế hoạch sang Hàn Quốc để dự triển lãm. Vậy nên, để giảm thiểu tối đa những vấn đề phát sinh liên quan đến vé máy bay và khách sạn của fan, chúng tôi quyết định đưa ra thông báo này 1 cách nhanh chóng”.

Còn nhớ vào hôm 2/10, Dispatch gây chấn động showbiz Hàn khi độc quyền đưa tin T.O.P và mỹ nhân Nana đang hẹn hò. Mối nhân duyên của họ được cho biết bắt đầu từ tháng 1, sau khi hợp tác quay MV. Cả 2 âm thầm tình hiểu rồi từ tình bạn, tình đồng nghiệp phát triển thành tình yêu vào tháng 6 vừa qua.

Theo Dispatch, họ đã chụp được loạt khoảnh khắc hẹn hò của T.O.P và Nana tại làng Achiul, thành phố Guri (Hàn Quốc). Đây khu phố Nana sinh sống. Truyền thông Hàn cho biết cặp đôi đã có những buổi hẹn hò vô cùng bình dị như cùng đi taxi, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ. Cả 2 không hề che giấu, không bận tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh. T.O.P chỉ đội mũ, không che chắn gì thêm và hoàn toàn để lộ mặt khi ở bên Nana, còn mỹ nhân đẹp nhất thế giới cũng chỉ đeo khẩu trang.

T.O.P và Nana yêu nhau từ tháng 6. Họ phát triển từ tình đồng nghiệp thành tình yêu. Ảnh: X

Dù bận rộn với các hoạt động, cả 2 vẫn tranh thủ sắp xếp lịch trình, dành thời gian cho nhau để vun vén mối quan hệ. T.O.P đang có những chuyến lưu diễn solo đầu tiên sau 20 năm ra mắt, với lịch trình đi qua 6 khu vực tại Châu Á. Trong khi đó, Nana vừa có bộ phim Scandal phát hành và cũng đang chuẩn bị cho dự án tiếp theo. Thế nhưng, lịch trình bận rộn không phải là trở ngại với cặp đôi. Vào ngày 24/9, trước khi Nana lên đường tham dự Tuần lễ thời trang Milan, T.O.P đã đến nhà của bạn gái để thăm cô.

Đến ngày cuối cùng của tháng 9 và ngày đầu tiên của tháng 10, họ liên tiếp gặp gỡ. T.O.P thường là người tìm Nana. Những lúc có lịch trình, anh di chuyển bằng xe của công ty, còn những ngày trống lịch, anh sử dụng taxi.

Và không để dân tình phải chờ đợi lâu, T.O.P - Nana đã đồng loạt lên tiếng xác nhận mối quan hệ hẹn hò ngay trong ngày 2/10.