Một cuộc họp của NATO được tổ chức tại trụ sở của khối ở Brussels, ngày 24/5/2026.

Ngày 24/5, tờ The Telegraph của Anh đưa tin, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte hy vọng khoản tài trợ bắt buộc cho Ukraine sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 và 8/7.

Một nguồn tin nội bộ NATO tiết lộ với tờ báo, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Canada "không mấy hào hứng với ý tưởng này".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cho biết: "Vương quốc Anh tiếp tục tham gia thảo luận với các đồng minh NATO về tất cả các đề xuất để đảm bảo liên minh có thể hỗ trợ Ukraine một cách tốt nhất".

Theo tờ báo, trong số 32 quốc gia thành viên, đề xuất này chỉ nhận được sự ủng hộ của 7 quốc gia, những nước đều đã chi từ 0,25% GDP trở lên để hỗ trợ Ukraine.

Theo số liệu từ Viện Kiel, Hà Lan, Ba Lan, các nước Bắc Âu và Baltic hiện đang chi từ 0,25% GDP trở lên cho việc trang bị vũ khí cho Ukraine.

Tuần trước, Tổng Thư ký NATO thừa nhận, kế hoạch này không nhận được sự ủng hộ nhất trí cần thiết trong khối để được chấp nhận.

Theo thông báo, việc cấp kinh phí bắt buộc nhằm thể hiện cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine của các thành viên châu Âu trong khối sau khi viện trợ của Mỹ cho chính quyền Tổng thống Vladimir Zelensky giảm đáng kể dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nga đã nhiều lần lên án viện trợ của phương Tây cho Ukraine, khẳng định nó sẽ không ngăn cản Ukraine đạt được mục tiêu của mình trong cuộc xung đột và chỉ kéo dài cuộc chiến, làm tăng nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO.