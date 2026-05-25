HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

The Telegraph: 5 nước NATO ngăn kế hoạch tài trợ bắt buộc cho Ukraine

Hoàng Vân
|

Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Canada đã bác bỏ đề xuất các nước thành viên NATO chi 0,25% GDP của mình dành cho viện trợ quân sự cho Ukraine.

Một cuộc họp của NATO được tổ chức tại trụ sở của khối ở Brussels, ngày 24/5/2026.

Ngày 24/5, tờ The Telegraph của Anh đưa tin, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte hy vọng khoản tài trợ bắt buộc cho Ukraine sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 và 8/7.

Một nguồn tin nội bộ NATO tiết lộ với tờ báo, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Canada "không mấy hào hứng với ý tưởng này".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cho biết: "Vương quốc Anh tiếp tục tham gia thảo luận với các đồng minh NATO về tất cả các đề xuất để đảm bảo liên minh có thể hỗ trợ Ukraine một cách tốt nhất".

Theo tờ báo, trong số 32 quốc gia thành viên, đề xuất này chỉ nhận được sự ủng hộ của 7 quốc gia, những nước đều đã chi từ 0,25% GDP trở lên để hỗ trợ Ukraine.

Theo số liệu từ Viện Kiel, Hà Lan, Ba Lan, các nước Bắc Âu và Baltic hiện đang chi từ 0,25% GDP trở lên cho việc trang bị vũ khí cho Ukraine.

Tuần trước, Tổng Thư ký NATO thừa nhận, kế hoạch này không nhận được sự ủng hộ nhất trí cần thiết trong khối để được chấp nhận.

Theo thông báo, việc cấp kinh phí bắt buộc nhằm thể hiện cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine của các thành viên châu Âu trong khối sau khi viện trợ của Mỹ cho chính quyền Tổng thống Vladimir Zelensky giảm đáng kể dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nga đã nhiều lần lên án viện trợ của phương Tây cho Ukraine, khẳng định nó sẽ không ngăn cản Ukraine đạt được mục tiêu của mình trong cuộc xung đột và chỉ kéo dài cuộc chiến, làm tăng nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO.

Theo RT
Cuba 'nhận quà' từ Trung Quốc
Tags

NATO

Mỹ

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

Trump

Ukriane

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại