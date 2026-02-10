Thẻ ngân hàng đã khóa nhưng vì sao vẫn bị trừ tiền?

Không ít người cho rằng việc khóa thẻ đồng nghĩa với chấm dứt mọi chi phí liên quan. Tuy nhiên, trong hoạt động ngân hàng, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thực tế, tình trạng vẫn bị thu phí thường niên chủ yếu xuất phát từ sự nhầm lẫn giữa khóa thẻ và hủy thẻ.

Phí thường niên là gì?

Phí thường niên là khoản phí cố định được ngân hàng thu hằng năm nhằm duy trì việc quản lý thẻ, vận hành hệ thống công nghệ, đảm bảo an ninh giao dịch, cũng như cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng và tiện ích đi kèm. Mức phí này được quy định rõ trong biểu phí của từng ngân hàng và phụ thuộc vào loại thẻ mà khách hàng sử dụng, như thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng, thẻ hạng chuẩn, vàng hay bạch kim.

Trên thực tế, phí thường niên không phụ thuộc vào việc thẻ có phát sinh giao dịch hay không. Chỉ cần thẻ vẫn tồn tại và còn hiệu lực trên hệ thống ngân hàng, khoản phí này vẫn có thể được thu theo chu kỳ, thường là hằng năm kể từ thời điểm phát hành hoặc gia hạn thẻ.

Khóa thẻ chỉ mang tính tạm thời

Khóa thẻ là biện pháp mang tính tạm thời, được áp dụng khi khách hàng nghi ngờ thẻ có rủi ro, bị lộ thông tin hoặc đơn giản là chưa có nhu cầu sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Khi thẻ bị khóa, các giao dịch thanh toán, rút tiền sẽ bị dừng để đảm bảo an toàn cho tài khoản.

Tuy nhiên, ở trạng thái khóa, thẻ vẫn còn hiệu lực pháp lý và vẫn được ngân hàng quản lý trên hệ thống. Quan hệ dịch vụ giữa khách hàng và ngân hàng chưa chấm dứt, nên các loại phí định kỳ, trong đó có phí thường niên, vẫn được thu theo đúng biểu phí đã công bố.

Chỉ hủy thẻ vĩnh viễn mới dừng thu phí

Phí thường niên chỉ thực sự được dừng khi khách hàng làm thủ tục hủy thẻ vĩnh viễn tại ngân hàng. Khi đó, thẻ sẽ được loại bỏ khỏi hệ thống, ngân hàng chấm dứt việc quản lý thẻ và các dịch vụ liên quan, đồng thời không tiếp tục thu phí cho các kỳ tiếp theo.

Đối với thẻ tín dụng, khách hàng thường phải tất toán toàn bộ dư nợ, lãi và các khoản phí phát sinh trước khi hoàn tất việc hủy thẻ. Đây là bước bắt buộc nhằm đảm bảo nghĩa vụ tài chính được xử lý dứt điểm trước khi chấm dứt hợp đồng sử dụng thẻ.

Vì sao dễ bị “trừ tiền ngoài ý muốn”?

Nguyên nhân phổ biến nhất là nhiều khách hàng mặc định rằng khóa thẻ đồng nghĩa với việc không còn phát sinh chi phí, trong khi thực tế điều này không đúng. Bên cạnh đó, không ít người không để ý đến thời điểm ngân hàng thu phí thường niên, vốn thường được tính theo năm phát hành thẻ hoặc theo chu kỳ riêng của từng ngân hàng.

Ngoài ra, một số chính sách miễn hoặc giảm phí thường niên chỉ áp dụng khi khách hàng đáp ứng điều kiện nhất định, như chi tiêu đạt mức tối thiểu trong năm hoặc đăng ký gói dịch vụ kèm theo. Việc bỏ sót các điều kiện này cũng khiến khách hàng vẫn bị trừ phí dù ít hoặc không sử dụng thẻ.

Khuyến nghị cho khách hàng

Để tránh phát sinh chi phí không mong muốn, khách hàng cần xác định rõ nhu cầu sử dụng thẻ của mình, chỉ nên khóa thẻ khi có ý định dùng lại trong tương lai và thực hiện hủy thẻ vĩnh viễn nếu không còn nhu cầu. Đồng thời, việc chủ động liên hệ ngân hàng để được tư vấn cụ thể về thủ tục hủy thẻ là điều cần thiết.

Bên cạnh đó, khách hàng nên thường xuyên theo dõi biểu phí, các chính sách miễn, giảm phí đang được áp dụng và lưu ý mốc thời gian thu phí thường niên. Trong bối cảnh các ngân hàng ngày càng đa dạng hóa sản phẩm thẻ và đẩy mạnh số hóa dịch vụ, việc hiểu đúng bản chất các loại phí và trạng thái thẻ sẽ giúp người dùng quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn, tránh những khoản trừ tiền “không ngờ tới”.