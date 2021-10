Thế nào là “tình đầu quốc dân”? Đây là những khoảnh khắc kinh diễm giúp dàn nữ thần Hàn có được danh hiệu này

Làng giải trí Kbiz là nơi sản sinh ra rất nhiều khái niệm dùng để tôn vinh cho nghệ sĩ, và "tình đầu quốc dân" là 1 trong số chúng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 1 vài mỹ nhân có may mắn được công chúng Hàn trìu mến gọi bằng danh hiệu này. Khái niệm "tình đầu quốc dân" Kbiz xuất hiện từ những năm 80 của thế kỷ trước, gắn liền với nữ diễn viên Im Ye Jin. Bà trở thành "tình đầu quốc dân" nhờ bộ phim I Really Really Like You.

Tuy nhiên, phải đến những năm 2000, khái niệm "tình đầu quốc dân" trở nên quen thuộc với khán giả nước ngoài sau khi làng giải trí Kbiz bành trướng khắp châu Á. Trong thế kỷ 21, Jeon Ji Hyun , Son Ye Jin và Suzy đã lần lượt nắm giữ danh hiệu này suốt 1 thời gian dài. Muốn biết thế nào là đẳng cấp của "tình đầu quốc dân", chỉ cần nhìn vào nhan sắc tuyệt mỹ của các mỹ nhân này.

Thế nào là "tình đầu quốc dân"?

Mối tình đầu thường trong sáng, tình cảm trong đó luôn chân thành bởi nó được hình thành từ cảm xúc của những cá nhân chưa trải sự đời, còn khá ngây ngô. Quốc dân để chỉ về người dân nói chung trong 1 quốc gia. Khi 1 nghệ sĩ đạt đến đẳng cấp quốc dân ở Hàn có nghĩa rằng người đó có độ nhận diện rất cao, ai ai tại xứ kim chi cũng biết đến.

Vậy nên, "tình đầu quốc dân" Kbiz có thể được hiểu là ngôi sao cực kỳ nổi tiếng tại Hàn Quốc và sở hữu ngoại hình tinh khôi, thanh thuần, gợi nhớ đến mối tình đầu trong sáng.

Jeon Ji Hyun

Jeon Ji Hyun sinh năm 1981 trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ siêu phẩm điện ảnh Cô Nàng Ngổ Ngáo. Trong độ tuổi 30, người đẹp tiếp tục gây bão trên diện rộng nhờ hàng loạt tác phẩm ăn khách gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh như Vì Sao Đưa Anh Tới, Huyền Thoại Biển Xanh,…

Thời mới đôi mươi, đại mỹ nhân sở hữu nụ cười trong veo, hồn nhiên, thật giống với hình ảnh tình đầu trong suy nghĩ của các chàng trai. Bất kỳ chàng trai trẻ nào có lẽ cũng sẽ dễ dàng đổ gục, xiêu lòng trước cô bạn học có nụ cười đáng yêu, ngây thơ như thế này.

Jeon Ji Hyun của tuổi 20 chẳng cần trang điểm đậm vẫn tươi tắn, xinh đẹp hút hồn khán giả

Hiện tại, Jeon Ji Hyun được biết đến với hình tượng sang chảnh, quý phái nhưng cách đây khoảng 20 năm, cô sở hữu diện mạo thanh thuần, trong sáng giống với nữ chính trong các tác phẩm thanh xuân vườn trường

Gương mặt Jeon Ji Hyun hoàn hảo từng chi tiết từ đôi mắt to tròn long lanh, mũi dọc dừa cho đến đôi môi căng mọng

Có lẽ nhiều chàng trai đã phải lòng mối tình đầu thuần khiết, tươi tắn như Jeon Ji Hyun

Nhan sắc của "mợ chảnh" trong Cô Nàng Ngổ Ngáo đã "đốn gục" không biết bao trái tim fanboy.Đây cũng chính là cô gái khiến chàng trai nào cũng muốn được ở cạnh bên trong suốt những năm tháng thanh xuân, cùng sống hết mình vì những đam mê, hoài bão của tuổi trẻ

Giờ đây, Jeon Ji Hyun gắn liền với hình ảnh người phụ nữ sang chảnh và thành đạt

Nhưng trên gương mặt ấy, vẫn còn đó những nét đẹp thanh thuần, là thanh xuân của bao người

Son Ye Jin



Son Ye Jin trở thành "tình đầu quốc dân" trong lòng khán giả xứ Hàn nhờ 2 tác phẩm Hương Mùa Hè và Cổ Điển. Trong những năm trở lại đây, cô tiếp tục gây tiếng vang lớn bằng những bộ phim thành công như Hạ Cánh Nơi Anh, Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi,…

Trong độ tuổi 20, Son Ye Jin nổi tiếng khắp châu Á nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, trong veo như cơn mưa mùa hạ.

Người đẹp sở hữu sống mũi cao và môi trái tim đầy ngọt ngào, làn da căng bóng, đôi mắt long lanh đầy biểu cảm. Đã hơn 20 nắm trôi qua và chạm ngưỡng 40 tuổi nhưng đến nay Son Ye Jin vẫn là 1 trong những nữ thần nhan sắc hàng đầu Kbiz, vượt mặt vô số đàn em.

Vẻ đẹp thuần khiết, mong manh của Son Ye Jin những năm 20 tuổi đã trở thành huyền thoại

Son Ye Jin đẹp không góc chết, "chấp" hết mọi góc quay, mọi cảnh mờ nhỏe

Bất kỳ khung hình nào của Son Ye Jin trong thời kỳ đỉnh cao nhan sắc cũng thật giống với mỹ cảnh nhân gian

Chỉ cần người đẹp cười lên là đã khiến cả khung hình như phát sáng

Trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, chàng trai nào cũng ao ước được gắn bó cùng 1 cô gái như thế này

Nụ cười của Son Ye Jin 3 phần âu yếm, 7 phần khích lệ, mang đến cảm giác bình yên cho các chàng trai mỗi khi ở cạnh bên

Vẫn là Son Ye Jin nhưng cũng có lúc người đẹp trông "mỏng manh dễ vỡ", khiến các chàng trai muốn dang rộng vòng tay che chở, bảo vệ





Ở độ tuổi 40, nữ diễn viên ngày càng lên hương nhan sắc và khí chất hơn theo thời gian. Nhưng công chúng nhận ra rằng Son Ye Jin vẫn còn lưu giữ được ít nhiều khí chất thanh thuần của "tình đầu quốc dân"

Suzy



Suzy chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2010 với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ miss A. Chỉ mất khoảng 2 năm, cô đã được công chúng Hàn tôn vinh là "tình đầu quốc dân" sau thành công của tác phẩm điện ảnh Architecture 101. Đến nay, người đẹp đã có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí xứ Hàn cạnh tranh đầy khốc liệt.

Suzy mang đến cảm giác bình yên đến lạ, thật giống với hình ảnh tình đầu trong tưởng tượng của các chàng trai. Đó là cô gái mà ai cũng muốn cùng dắt tay nhau qua những năm tháng tuổi trẻ, cùng tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào của tuổi thanh xuân.

Nhan sắc của Suzy vừa ngọt ngào vừa thanh khiết, tựa như nữ chính trong tiểu thuyết bước ra thế giới đời thực

Nụ cười trong veo ấy khiến bất kỳ chàng trai nào cũng phải ngoái lại nhìn, muốn được trò chuyện, làm quen

Suzy vừa có thể đẹp ngọt ngào, nhẹ nhàng vừa có thể chuyển mình đầy sắc sảo

Góc nghiêng của mỹ nhân sinh năm 1994 vô cùng thu hút

Suzy đã có nhiều khoảnh khắc chứng minh nhan sắc "hàng thật giá thật" với mặt mộc hoàn toàn

Suri ngày càng thêm xinh đẹp lộng lẫy, xứng danh là "tình đầu quốc dân" kế thừa 2 đàn chị đình đám

Nguồn ảnh: Sưu tầm