Thế lực nghìn tỷ “chống lưng” cho Tiên Nguyễn

Gây bất ngờ nhất và cũng được chú ý nhất lúc này chính là hỷ sự của Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc. Đám cưới sắp tới của cô không chỉ thu hút sự chú ý bởi độ xa hoa của hôn lễ siêu giàu mà một lần nữa khiến nhiều người tò mò về gia tộc và tập đoàn đứng sau cô dâu quyền lực này.

Tiên Nguyễn là con gái cưng của “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) và bà Lê Hồng Thủy Tiên, cựu diễn viên, hiện là CEO IPPG.

Tiên Nguyễn cùng ba mẹ (Ảnh: IGNV)

Theo thông tin từ website của tập đoàn, IPPG là tập đoàn kinh doanh bán lẻ hàng đầu Việt Nam, chiếm gần 70% thị trường hàng hiệu quốc tế phân phối trong nước. Tập đoàn cũng là nhà phân phối của những thương hiệu hàng đầu Thế giới: Salvatore Ferragamo, Burberry, Nike... và các thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng: Domino's Pizza, Popeyes, Burger King, Dunkin' Donuts. Sau 40 năm hoạt động, IPPG đã phát triển với 17 công ty thành viên và 18 công ty liên doanh liên kết, mang đến hơn 25.000 việc làm cho lao động trong nước.

Ngoài ra ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn giữ các vị trí khác như Chủ tịch Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC); Chủ tịch Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO); Ủy viên trường Đại học Đà Lạt; Ủy viên Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Phó chủ nhiệm câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu”.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn (Ảnh: IPPG)

Trong khi đó, bà Lê Hồng Thuỷ Tiên từng là Giám đốc Điều hành của Siêu thị Miền Đông - siêu thị đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam năm 1995. Đến năm 2004, bà Thủy Tiên nắm giữ vị trí TGĐ Điều hành của IPPG, hợp tác với các thương hiệu thời trang đẳng cấp thế giới và góp phần đưa tập đoàn vươn lên tầm cao mới.

Trong suốt sự nghiệp lãnh đạo đến nay, bà Tiên nhiều lần được bình chọn là một trong những nữ doanh nhân tiêu biểu tại Việt Nam và khu vực Châu Á.

Bà Lê Hồng Thuỷ Tiên (Ảnh: IPPG)

IPPG có khởi nguồn là Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương. Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập ngày 29/10/2002, trụ sở chính tại tầng 7 tòa nhà Opera View 161 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty là bà Lê Hồng Thủy Tiên. Ngành nghề chính của công ty là Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh.

Trong báo cáo tài chính gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội của IPPG ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của công ty đạt hơn 3.953 tỷ đồng, tổng tài sản của công ty đạt 4.660 tỷ đồng.

Về vốn điều lệ, theo chuyên trang An ninh tiền tệ, đến tháng 11/2023, Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương có vốn điều lệ 3.468 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông bao gồm: Bà Lê Hồng Thủy Tiên (sở hữu 59% vốn), ông Johnathan Hạnh Nguyễn (sở hữu 1% vốn), ông Nguyễn Phi Long - Phillip Nguyễn (sở hữu 20% vốn) và ông Nguyễn Quốc Khánh - Louis Nguyễn (sở hữu 20% vốn).

Ngoài Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP Group), bà Lê Hồng Thuỷ Tiên còn là người đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác như Công ty CP Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh, Công ty TNHH Thương mại Thế Kỷ Vàng, Công ty TNHH IPP Property,...

Ở IPPG, ngoài 2 vị trí chủ chốt của ông Johnathan và bà Thuỷ Tiên, các con nhà tỷ phú đều giữ vai trò lãnh đạo cấp cao.

Louis Nguyễn - chồng Hà Tăng đang giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc - Phát triển kinh doanh tập đoàn, CEO của ACFC - công ty mảng thời trang cấp trung và trực tiếp quản lý điều hành F&B VFS. Anh chính là người góp phần quan trọng đưa các thương hiệu như Burger King, Domino’s pizza, gà rán Popeyes... về Việt Nam.

Phillip Nguyễn - chồng Linh Rin là Phó Tổng Giám đốc phát triển dự án tập đoàn kiêm CEO của IPP Travel Retail - phụ trách mảng kinh doanh dịch vụ phi hàng không, bao gồm cửa hàng miễn thuế, cửa hàng bán lẻ và quảng cáo thương mại tại các sân bay.

Hai cặp đôi doanh nhân - mỹ nhân nổi tiếng (từ trái qua): Phillip Nguyễn, Linh Rin, Hà Tăng, Louis Nguyễn (Ảnh: IGNV)

Tiên Nguyễn là Phó Tổng giám đốc phát triển dự án thời trang cao cấp của IPPG kiêm Tổng giám đốc DAFC trực tiếp quản lý điều hành việc kinh doanh và phát triển các thương hiệu cao cấp. Đồng thời Tiên Nguyễn cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội với vai trò Giám đốc Quỹ vì cộng đồng IPP.

Hiếu Nguyễn là Phó Tổng giám đốc chiến lược của IPPG, phụ trách IPPTech, eDigi, các lĩnh vực công nghệ và AI, logistics, Air Cargo và các dự án Thành phố thông minh.

Những người con còn lại của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đều khá kín đáo, không chia sẻ quá nhiều thông tin công khai.

Theo thông tin từ website IPPG, Henry Nguyễn - người con trai cả của tỷ phú là Tổng giám đốc IPPG tại Philippines. Stephanie Nguyễn - một người con gái khác đang Giám đốc CUBE - công ty xây dựng trang trí nội thất thuộc IPPG. Và Jennifer Nguyễn là Quản lý cấp cao, hỗ trợ Louis phụ trách kinh doanh thời trang trung cấp.

Hầu hết các thành viên trong gia đình họ Nguyễn đều giữ vai trò lãnh đạo ở tập đoàn (Ảnh chụp màn hình)

(Tổng hợp)