Thị trường Hà Nội đã chấp nhận mặt bằng giá mới phân khúc chung cư

Số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing ghi nhận thị trường chung cư Hà Nội có dấu hiệu hồi phục rõ rệt. Nguồn cung mở mới tại Hà Nội có quý thứ 5 tăng liên tiếp, trong đó Quý 1/2024 tăng gấp 3,6 lần Quý 1/2023 (~1.100 căn), tương đương 84% Quý 1/2022.

Lượng tiêu thụ Quý 1 tăng 124% so với năm 2023, đạt 3.700 căn, trong đó, 74% đến từ phân khúc cao cấp.

Mặt bằng giá chung cư sơ cấp Quý 1/2024 tăng 11% so với cùng kỳ 2023, chủ yếu đến từ sự tăng giá các phân khu tại Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City.

Quý 1/2024, 80% số bán toàn thị trường Hà Nội tập trung tại hai đại đô thị lớn phía Đông và Tây là Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City. Trong đó, số bán căn hộ tại Vinhomes Ocean Park trong 5 tháng đầu năm 2024 đạt ~2.500 căn tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2023 và đã ngang bằng 2022. Cùng thời gian trên, Vinhomes Smart City ghi nhận tiêu thụ 5.600 căn - tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 268% so với năm 2022.

Hiện tại, các dự án mở mới tại Vinhomes Smart City đã có giá trung bình trên 65tr/m2, tương đối cao so với 2 năm trước nhưng vẫn ghi nhận mức hấp thụ tốt liên tiếp trong 6 quý. Đây là một chỉ dấu rõ rệt cho thấy khách hàng tại thị trường Vinhomes Smart City đang dần "chấp nhận" mặt bằng giá mới.

Bất động sản vẫn duy trì là kênh đầu tư có tỷ suất lợi nhuận ổn định so với các loại hình khác, tỷ suất lợi nhuận dương 2 năm, đạt trung bình ~12% tại Hà Nội và ~10% tại TP.HCM.

Tham khảo nguồn cung bất động sản Hà Nội.

"Thế lực mới" của thị trường chung cư Hà Nội

Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, nguồn cung sơ cấp chung cư tại Hà Nội năm 2024 dự kiến hơn 20.000 căn hộ, cao hơn thời kỳ 2020 - 2023, và bằng ~69% năm 2019 thời kỳ trước Covid.

Trong đó, phân khúc cao cấp sẽ tiếp tục gia tăng thị phần và chiếm đa số (71%) trong 6 tháng cuối năm 2024 và 68% năm 2025. Năm 2025, thị trường sẽ xuất hiện thêm nhiều dự án phân khúc hạng sang tại khu Tây và khu Bắc Hà Nội, trong khi phân khúc trung cấp chỉ chiếm khoảng 5%.

Tại Hà Nội, Masterise Homes đang nổi lên như một "thế lực mới", bởi đây là chủ đầu tư có thị phần tăng trưởng liên tục qua các năm. Trong Quý 1/2024, Masterise Homes chiếm 30% thị phần tại hai đại đô thị Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City. Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing dự báo thị phần Masterise Homes còn tăng nhờ tiếp tục bán tại các dự án Lumiere Evergreen, Masteri Waterfront và ra thêm nguồn cung cao tầng tại các dự án mới.

Trong bối cảnh này, phía OneHousing và ngân hàng Techcombank đã cho ra mắt giải pháp vay mua nhà chuyển nhượng với lãi suất cố định hấp dẫn nhất thị trường chỉ từ 3%/năm, thanh toán từ 20%, thời hạn cho vay tới 35 năm. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp cho việc mua nhà giảm nhẹ áp lực về lãi vay.