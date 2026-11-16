Thế lực châu Âu xác nhận thông tin quan trọng, tuyển Việt Nam đối diện khó khăn lớn tại World Cup

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ bước vào World Cup với thử thách lớn.

Theo trang HVBL (Bỉ), 4 tuyển thủ U17 Bỉ được CLB Royal Antwerp xác nhận sẽ có mặt trong đội hình lên đường tới Qatar tham dự U17 World Cup 2026. 4 cái tên này bao gồm: Xander Dierckx, Louie Van Gelder, Lowie Piselé và Niels Filippo. Trong đó, Xander Dierckx thuộc nhóm những cầu thủ được định giá cao nhất U17 World Cup 2026. Trang dữ liệu bóng đá nổi tiếng thế giới Transfermarkt định giá Xander Dierckx lên tới 5 triệu euro (khoảng 142 tỷ đồng).

Trước đó, đội tuyển U17 Bỉ từng lo ngại sẽ không có đủ lực lượng tại vòng bảng U17 World Cup. Tình trạng này đã từng diễn ra tại giải đấu năm 2025, khi một số trụ cột chỉ hội quân khi đội bóng này bước vào vòng 1/16. Lần này, sự đồng thuận giữa HLV Sven Vermant và các CLB đã giúp "Quỷ đỏ" nhập cuộc với lực lượng tốt nhất.

Tiền vệ Xander Dierckx

Việc đội tuyển U17 Bỉ có đầy đủ anh tài hứa hẹn mang tới thử thách lớn cho U17 Việt Nam. Lứa U17 Bỉ tại U17 World Cup 2026 vừa mới giành ngôi á quân U17 Euro 2026. Nhiều người trong số này đã được thi đấu ở đội một các CLB chuyên nghiệp tại châu Âu. Tiêu biểu nhất chính là Xander Dierckx. Tiền vệ sinh năm 2009 đã ra sân 10 lần tại giải VĐQG Bỉ trong mùa giải 2026/27.

U17 Bỉ là đối thủ đầu tiên của U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026. Trận đấu giữa 2 đội diễn ra lúc 20h00 ngày 20/11.