Đưa cả cầu thủ chưa nhập tịch vào sân, đội tuyển Indonesia vẫn nhận cái kết buồn

Đội tuyển Indonesia không có kết quả tốt trong trận đấu giao hữu với một CLB trong nước.

Sau khi bị hủy kế hoạch giao hữu quốc tế trong tháng 11/2026, đội tuyển Indonesia vẫn hội quân để tập huấn và thi đấu giao hữu với CLB trong nước. Trong cuộc đọ sức diễn ra vào ngày 15/11 gặp CLB Bali United, đội tuyển Indonesia gây thất vọng khi chỉ có được kết quả hòa 1-1.

Do là một trận đấu không thuộc lịch trình quốc tế, HLV John Herdman đã điền vào danh sách thi đấu chân sút đến từ Nhật Bản Taisei Marukawa. Taisei Marukawa trên lý thuyết đủ điều kiện nhập tịch và thi đấu cho ĐTQG Indonesia nhưng hiện vẫn chưa hoàn tất các thủ tục nhập tịch.

Ngoài Taisei Marukawa, trong tay HLV John Herdman vẫn còn nhiều cái tên quen thuộc như Mees Hilgers, Dony Tri Pamungkas, Rizky Ridho, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen, Luke Vickery hay Rafael Struick. Đội tuyển Indonesia chiếm ưu thế trong hiệp một và có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Arlyansyah Abdulmanan.

Ragnar Oratmangoen (áo xanh) trong một pha tấn công của tuyển Indonesia

Sang hiệp hai, tuyển Indonesia chỉ còn thi đấu với 10 người do Alfharezzi Buffon nhận thẻ đỏ. Tiếp đó, tiền đạo nhập tịch Jens Raven lại sút hỏng penalty. Đến phút 67, Remco Balk ghi bàn giúp Bali United gỡ hòa 1-1.

Dù không thể giành chiến thắng, HLV John Herdman cho rằng ông đã đạt được mục tiêu giúp những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều có thời gian thể hiện mình trên sân. Nhà cầm quân người Anh còn bất ngờ đề xuất phương án tập trung đội tuyển Indonesia một lần nữa vào tháng 1 tới để tập huấn, bất chấp việc Asian Cup 2027 - vốn được dự tính diễn ra vào tháng 1/2027 - đã bị hủy bỏ.