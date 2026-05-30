Thế khó của Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba không được đề cử giải thưởng Bạch Ngọc Lan, nhưng tên của cô liên tục được nhắc tới.

Trang Sina đưa tin giải thưởng truyền hình lớn Bạch Ngọc Lan đang gây ra những tranh cãi mãnh liệt. Dù đã công bố danh sách đề cử 3 ngày, khán giả dường như vẫn không hài lòng với 5 diễn viên nữ được đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc.

Trong đó, 5 cái tên cuối cùng lọt vào danh sách tranh giải là Nhậm Tố Tịch (với phim Tận cùng của vô tận ), Tôn Lệ ( Cuộc đời tươi đẹp ), Ngô Việt ( Vinh quang thầm lặng ), Dương Mịch ( Sinh vạn vật ) và Dương Tử ( Cây sinh mệnh ).

Địch Lệ Nhiệt Ba không được đề cử, tuy nhiên cô lại được nhắc tên khi khán giả cảm thấy mỹ nhân Tân Cương bị đối xử bất công.

Phim Lợi kiếm hoa hồng của Nhiệt Ba và Cây sinh mệnh của Dương Tử cùng phát sóng trên CCTV8, nhưng phim của Địch Lệ Nhiệt Ba có thành tích tốt hơn. Rating của Lợi kiếm hoa hồng là hơn 1,7%, trong khi phim của Dương Tử chỉ có 1,5% và đang đứng áp chót kênh CCTV8 trong năm 2026. Lượt xem trung bình cũng khác biệt, phim của Nhiệt Ba thu về hơn 33 triệu view/tập, ở chiều ngược lại là 13 triệu view/tập.

Cùng thể hiện vai cảnh sát, tư thế khả năng thực hiện các cảnh hành động của Dương Tử kém hơn Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cả hai đều có chủ đề phù hợp với giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Lợi kiếm hoa hồng có nội dung về nạn buôn người bắt cóc trẻ em, hoàn cảnh của nạn nhân rất xúc động. Sau khi Bạch Ngọc Lan công bố đề cử, khán giả liên tục cắt các phân cảnh hay, với kỹ thuật quay tốt và ý nghĩa sâu sắc của Lợi kiếm hoa hồng giới thiệu tới khán giả để bày tỏ sự tiếc nuối.

Bên cạnh đó, cùng đóng vai cảnh sát nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện sự nhanh nhẹn, động tác võ thuật dứt khoát hơn hẳn Dương Tử. Dương Tử bị chê cầm súng sai cách, khi bắn lại nhắm mắt. Phân đoạn nổi bật của Dương Tử được sử dụng để giới thiệu các đề cử cũng bị chê diễn kém, dẫn tới kênh CCTV phải cắt phân đoạn khác để thay thế. Động thái này càng khiến khán giả hoang mang nghi ngờ vì người được đề cử Thị hậu lại có cảnh diễn dở tới mức phải xóa bỏ.

Khán giả đưa hai tác phẩm và diễn xuất của hai nàng tiểu hoa đán ra so sánh, cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện tốt hơn. Tuy nhiên, Sina đã đưa ra những phân tích về việc Địch Lệ Nhiệt Ba không nhận được đề cử Bạch Ngọc Lan. Bởi đội ngũ sản xuất phía sau Dương Tử rất quyền lực. Công ty làm phim là Chính Ngọ Dương Quang, nhiều năm liền thao túng giải Bạch Ngọc Lan, thậm chí còn bị mỉa mai là "giải Bạch Ngọ Lan".

Người trực tiếp chỉ đạo dự án Cây sinh mệnh là Tổng giám đốc của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Vì vậy, khán giả cho rằng ưu thế hậu đài của Dương Tử tốt hơn.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng gây tranh cãi khi thắng giải Thị hậu Kim Ưng 2018.

Thêm một lý do khác Địch Lệ Nhiệt Ba từng giành giải Nữ chính được yêu thích (Thị hậu) Kim Ưng năm 2018. Tuy nhiên, cô chiến thắng với bộ phim không mấy xuất sắc là Lý Huệ Trân xinh đẹp . Thời điểm đó, khán giả phẫn nộ tới mức liên tục chấm 1 sao cho tác phẩm, khiến điểm chất lượng trên Douban của phim tụt xuống còn 2,8/10 điểm.

Địch Lệ Nhiệt Ba đã có "tiền lệ xấu" khiến cả giải thưởng Kim Ưng bị tẩy chay, nhận danh tiếng xấu, tạo ra "thủy hậu" (Thị hậu nước - thiếu công bằng minh bạch). Vì vậy, các giải thưởng điện ảnh Trung Quốc "cạch mặt" Địch Lệ Nhiệt Ba. Mỹ nhân Tân Cương dù có tiến bộ trong diễn xuất cũng khó lòng nhận được thêm đề cử.

Địch Lệ Nhiệt Ba sau này khó giành giải thưởng diễn xuất vì bê bối năm xưa.

