Thể hiện sức mạnh áp đảo, U23 Nhật Bản vô tình khiến bảng đấu của U23 Việt Nam thêm khó lường

Cả U23 Nhật Bản và U23 UAE đều giành chiến thắng trong lượt trận ra quân vòng bảng giải U23 châu Á 2026. Cuộc so tài giữa 2 đội tuyển này ở lượt trận thứ hai được đánh giá sẽ mang tính quyết định đến ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên, trái với dự đoán về một trận cầu tương đối cân bằng, U23 Nhật Bản đã thể hiện sức mạnh áp đảo trước U23 UAE. Những Samurai xanh kiểm soát trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc và nắm giữ hoàn toàn thế chủ động.

Thống kê trong hiệp một cho thấy U23 Nhật Bản cầm bóng 60%, tung ra 8 pha dứt điểm. 2 trong số những tình huống dứt điểm này mang về các bàn thắng, nhờ công của Nwadike và Ozeki. Trong khi đó U23 UAE thậm chí không có nổi bất chứ pha dứt điểm nào suốt 45 phút hiệp một.

U23 Nhật Bản (áo xanh) vượt trội hoàn toàn so với U23 UAE

Mãi tới hiệp hai, khi U23 Nhật Bản chủ động giảm nhịp độ và thay một loạt các trụ cột, U23 UAE mới phần nào "dễ thở" hơn. Nhưng những cố gắng lên bóng đến từ đại diện Tây Á cũng không thể mang lại được pha dứt điểm trúng đích nào chứ chưa nói tới bàn thắng.

Phút 83, Furuya ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 nghiêng về U23 Nhật Bản. Sau 2 lượt trận, U23 Nhật Bản dẫn đầu bảng B với 6 điểm, ghi được 8 bàn thắng và chưa nhận bàn thua nào. Đội bóng xứ Mặt trời mọc đang khẳng định vị thế vững chắc của nhà ĐKVĐ.

Màn trình diễn của U23 Nhật Bản vô tình tạo ra tác động không hề nhỏ tới bảng A. Bởi theo phân nhánh thi đấu, đội nhì bảng A sẽ gặp đội nhất bảng B tại vòng tứ kết. Ngoài việc tranh đua tấm vé tứ kết, U23 Việt Nam cùng các đối thủ cũng phải tính đến chuyện tránh gặp U23 Nhật Bản quá sớm.

Hiện tại, U23 Việt Nam là đội nắm lợi thế lớn nhất cho cuộc đua đến ngôi đầu bảng A. Đoàn quân áo đỏ chỉ cần không thua U23 Saudi Arabia là sẽ chắc chắn dẫn đầu. Thậm chí, nếu U23 Việt Nam thua cách biệt 1 bàn trước U23 Saudi Arabia đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan thì thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn đứng đầu bảng.

U23 Việt Nam có thể tính toán để tránh U23 Nhật Bản tại tứ kết

Dù vậy, U23 Việt Nam chắc chắn muốn tự quyết định vị trí của mình thay vì chờ đợi vào các đối thủ. "Những chiến binh Sao Vàng" sẽ nỗ lực để có kết quả tốt trước U23 Saudi Arabia nhằm đảm bảo tấm vé tứ kết U23 châu Á 2026 cũng như tiến vào nhánh đấu thuận lợi nhất có thể.