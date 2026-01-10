Malaysia yêu cầu FIFA cho phép 7 cầu thủ “nhập tịch lậu” trở lại thi đấu: Có thể đá với ĐT Việt Nam?

Quá trình kháng cáo của LĐBĐ Malaysia lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vẫn đang kéo dài và chưa có hồi kết. Trong quá trình này, nhóm 7 cầu thủ nhập tịch trái phép bao gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano phải ngồi ngoài do bị cấm thi đấu theo án phạt từ FIFA.

Tuy nhiên, LĐBĐ Malaysia cho rằng việc treo giò 7 cầu thủ này là không hợp lý khi mà CAS vẫn chưa có phán quyết cuối cùng. Cơ quan cao nhất của bóng đá Malaysia đã đề nghị FIFA cho phép các cầu thủ được tạm thời thi đấu trở lại cho đến khi quá trình kháng cáo kết thúc. Điều này làm dấy lên hi vọng của một bộ phận người hâm mộ Malaysia về việc 7 cầu thủ nhập tịch sẽ góp mặt trong trận gặp tuyển Việt Nam vào tháng 3/2026.

Dù vậy, LĐBĐ Malaysia đã dập tắt hi vọng nói trên. Đề nghị được gửi đến FIFA chỉ đề cập đến việc cho phép 7 cầu thủ nhập tịch được trở lại thi đấu ở cấp CLB.

Giới chuyên môn nhận định đây là bước đi nhằm cố cứu vãn sự nghiệp của nhóm cầu thủ nhập tịch. Còn với ĐTQG Malaysia, việc bị xử thua đã gần như không thể tránh khỏi. Họ đã bị FIFA xử thua 3 trận giao hữu với Singapore, Palestine và Cape Verde. Phán quyết cho các trận gặp Việt Nam và Nepal thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 sẽ đến trước thời điểm 31/3/2026.