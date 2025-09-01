“Thế hệ vàng" tiếp nối giấc mơ vươn tầm cùng doanh nghiệp Việt

Trong đó, cái tên Christine Hồ Thụy Hồng Phúc, vị Giám đốc Quốc gia đầy nhiệt huyết, nổi lên như một biểu tượng của thế hệ kế thừa, mang theo sứ mệnh tiếp nối và bứt phá.

Người tiếp nối hành trình kết nối

Ông Hồ Quang Minh là người tiên phong mang BNI về Việt Nam vào năm 2012. Tiếp nối hành trình ấy, bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc đã trở thành thế hệ kế thừa đầy bản lĩnh. Ngay từ những ngày đầu đồng hành, bà đã dành trọn tâm huyết để lan tỏa triết lý "Givers Gain", xây dựng BNI Việt Nam trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Không chỉ là một nhà lãnh đạo trẻ với tầm nhìn chiến lược, bà Phúc còn truyền cảm hứng về tinh thần yêu nước và khát vọng vươn xa trong giới doanh nhân Việt. Với bản lĩnh và trái tim cống hiến, bà cùng cha đã kiến tạo nên BNI Việt Nam – một trong những cộng đồng doanh nhân năng động, gắn kết và có sức ảnh hưởng lớn trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Hồ Quang Minh – Chủ tịch BNI Việt Nam (vest đen, đứng giữa) cùng Bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc, Bà Mary Kennedy Thompson - CEO BNI Toàn Cầu và Diễn giả Phạm Thành Long. Tất cả cùng hội tụ, tiếp nối và lan tỏa khát vọng đưa BNI Việt Nam ngày càng vươn xa.

Nhân dịp kỷ niệm 16 năm thành lập tại Việt Nam, cùng hòa nhịp với dấu mốc 41 năm của BNI toàn cầu, cộng đồng doanh nhân BNI đang khẳng định vị thế là mạng lưới kết nối kinh doanh lớn và thành công trên thế giới. BNI toàn cầu hiện quy tụ hơn 330.000 doanh nhân tại 76 quốc gia. Tại Việt Nam, với gần 9.000 thành viên thuộc 220 Chapter trên 23 tỉnh, thành phố, BNI đang hiện thực hóa triết lý "Givers Gain - Cho là nhận," tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh mỗi năm và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Trong 12 tháng vừa qua, Thành viên BNI Việt Nam đã trao nhau 428.817 cơ hội kinh doanh (referrals) và tạo ra 14,429 tỷ doanh thu và phấn đấu đến năm 2027 thu hút 27.000 thành viên tham gia, đạt doanh thu 2 tỷ USD.

Đại diện hơn 200 chapter BNI trên toàn quốc cùng nhau vươn cao lá cờ tại sự kiện "Hội ngộ Đỉnh cao BNI Việt Nam 2025" với chủ đề Beyond – Vươn Xa.

Sứ mệnh kết nối trong bối cảnh mới

Năm 2025 là cột mốc mang nhiều dấu ấn đặc biệt, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh 2/9. Đây cũng là giai đoạn các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị như Nghị quyết 57, 66, 68, 59 đi vào đời sống, đặt mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập sâu rộng dựa trên đổi mới sáng tạo. Trong đó, khu vực kinh tế tư nhân được xác định là một động lực then chốt.

Theo bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc - Giám đốc Quốc gia BNI Việt Nam, những con số đầy cảm hứng chính là minh chứng cho một hành trình đáng tự hào. Hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh được kết nối, hàng chục nghìn tỷ đồng doanh thu tạo ra, hàng ngàn doanh nghiệp SME được tiếp sức vượt khó, và hàng trăm nghìn gia đình được lan tỏa giá trị.

"Doanh nghiệp cần một nơi để thuộc về, một cộng đồng để kết nối, để học hỏi, để phát triển và cùng nhau đưa sản phẩm Việt Nam ra thế giới, đồng thời đón những tinh hoa quốc tế về Việt Nam", bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc chia sẻ.

Bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc – Giám đốc Quốc gia BNI Việt Nam chia sẻ tại sự kiện hội ngộ đỉnh cao 2025 .

Để đạt được mục tiêu đó, sứ mệnh BNI Việt Nam hướng đến giúp các thành viên gia tăng cơ hội kinh doanh thông qua chương trình trao đổi cơ hội kinh doanh (referral) một cách có cấu trúc, tích cực và chuyên nghiệp. Qua đó, các thành viên phát triển những mối quan hệ lâu dài và có ý nghĩa, với những ngành nghề kinh doanh chất lượng.

Theo bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc, đây là thời điểm doanh nghiệp không chỉ cần một tổ chức kết nối, mà còn cần được trang bị kỹ năng lãnh đạo, công cụ quản trị và cơ hội học hỏi từ những chủ doanh nghiệp đồng hành. BNI đã đáp ứng nhu cầu đó, trở thành "cầu nối" giúp SMEs tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Lãnh đạo BNI Việt Nam cùng các Giám đốc và Đại sứ Chapter tại sự kiện "Hội ngộ Đỉnh cao BNI Việt Nam 2025

BNI được sáng lập bởi Tiến sĩ Ivan Misner – người được mệnh danh là "cha đẻ của networking hiện đại" từng nhấn mạnh: "Hãy vươn ra ngoài vùng an toàn của bạn. Cơ hội thường đến từ những kết nối tưởng chừng không liên quan - hiệu ứng cánh bướm trong networking".

BNI Việt Nam

Văn Phòng: 89 Hồ Bá Kiện, Phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Web: https://bni.vn

Điện Thoại: 028 7107 7979