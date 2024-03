The Global City có xứng tầm "downtown mới" của TP.HCM?

The Global City là khu phức hợp nhà ở - khách sạn - sân golf với tổng diện tích lên tới 117,4 ha tại trung tâm TP. Thủ Đức. Không dừng ở quy mô khu đô thị phục vụ nhu cầu sinh sống và kinh doanh đơn thuần, The Global City được phát triển với định hướng trở thành một khu phức hợp theo tiêu chuẩn quốc tế, một "downtown mới" - trung tâm thứ hai của TP.HCM.



Nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP. Thủ Đức, khu phức hợp The Global City có lợi thế kết nối giao thông, dễ dàng đi vào trung tâm TP.HCM hay đi các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên nhờ các tuyến cao tốc Long Thành-Dầu Giây, Xa Lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ,… Vị trí dự án còn tiếp giáp sông Rạch Chiếc, thừa hưởng những ưu thế về không gian thoáng đãng, mát mẻ ven sông.

Về tiện ích, The Global City được đầu tư hệ thống tiện ích nội khu cao cấp, trong đó có nhiều hạng mục đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Các tiện ích nổi bật nhất có thể kể đến như: trung tâm thương mại với tổng diện tích sàn 123.000m2, dự kiến sẽ là địa điểm tổ chức các sự kiện quan trọng trong nhà của TP.HCM trong tương lai; bãi đậu xe 500.000m2, lớn nhất TP.HCM; bến du thuyền, clubhouse sang trọng,…

Để gia tăng sức hút cho The Global City, trong 2 năm qua, hàng loạt tiện ích hấp dẫn đã được khai trương tại đây như khu nhạc nước, Sales Gallery kiêm lifestyle hub rộng 10.000 m2. Kể từ khi hoạt động, The Global City thu hút hơn 15.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm thông qua các sự kiện, lễ hội âm nhạc, trình diễn thời trang, Countdown party,... trở thành điểm check-in quen thuộc của giới trẻ.

Khu đô thị The Global City được quy hoạch bao gồm 2 phân khu chính: khu nhà ở rộng 22 ha và khu liên hợp sân golf-khách sạn cao cấp 92 ha. Dự án phát triển đa dạng các sản phẩm nhà phố thương mại (shophouse SOHO), nhà phố liền kề vườn, biệt thự và căn hộ cao cấp, chia thành 6 giai đoạn triển khai. Đầu năm 2022, nhà phố SOHO là phân khu được mở bán sớm nhất dự án. Giá bán nhà phố The Global City hiện tại ở mức từ 30 tỷ/căn tùy vị trí. Đầu năm 2024, những căn nhà phố SOHO đầu tiên đã được bàn giao cho người mua. Nhà phố thực tế bàn giao được nhận xét là có thiết kế đẹp, kết hợp kiến trúc hiện đại và truyền thống. Đặc biệt, mỗi căn đều có thiết kế mặt tiền riêng, không trùng lặp nhưng vẫn hài hòa trong tổng thể.

Sau các sản phẩm nhà phố, phân khu cao tầng – mảnh ghép tiếp theo của dự án khu đô thị The Global City dự kiến sẽ được triển khai trong năm nay. Những thông tin đầu tiên về khu căn hộ The Global City đã được đồn đoán từ giữa năm ngoái. Theo đó, quy mô của phân khu cao tầng The Global City gồm 22 tòa tháp cao từ 20-35 tầng, với 8000 căn hộ loại 1-4 phòng ngủ (50-150m2). Các tòa căn hộ này nằm dọc theo trục kênh đào và nhạc nước, xen kẽ là các mảng xanh. Dự kiến khu căn hộ The Global City sẽ bắt đầu nhận booking (đặt mua trước) trong quý 1/2024 và chính thức mở bán vào giữa năm. Giá bán căn hộ chung cư The Global City chưa được công bố chính thức, nhưng theo một số nguồn tin, căn hộ The Global City có thể có thể được mở bán với giá từ 7.000 USD/m2. Trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM, thông tin về phân khu cao tầng tại The Global City đang thu hút sự quan tâm, chú ý của thị trường.

Tuy mới chỉ ở giai đoạn đầu triển khai, The Global City hiện tại đã mang dáng vóc của một khu đô thị hiện đại với hàng loạt tiện ích hấp dẫn. Thời gian tới, khi các dãy nhà phố được bàn giao nhiều hơn và có thêm các thương hiệu thời trang, dịch vụ đến kinh doanh, công viên giải trí City Park mở cửa dự kiến sẽ thu hút thêm khách đến tham quan, mua sắm, khám phá những xu hướng, phong cách sống mới tại "downtown mới" phía Đông TP.HCM. Trong bối cảnh TP. Thủ Đức đang là tâm điểm của thị trường bất động sản TP.HCM, các khu đô thị quy mô lớn, sản phẩm chất lượng như The Global City, Vinhomes Grand Park hay Vạn Phúc City dự kiến sẽ duy trì được sức hút và vị thế của mình trong nhiều năm tới.