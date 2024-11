Thế giới xuất hiện “đại bàng khủng” dài gần 5m, nặng 200kg, bay với tốc độ hơn 4.300km/h

Theo The Straits Times, máy bay Mk-II Aurora của công ty Dawn Aerospace dài 4,8 m đã được thử nghiệm và đạt tốc độ siêu thanh 1.358 km/h hôm 12/11. Mk-II Aurora là máy bay thử nghiệm không người lái có sải cánh 4 m và trọng lượng 200 kg. Trong chuyến bay thử nghiệm tại sân bay Glentanner Aerodrome, New Zealand, gần dãy núi Aoraki/Mount Cook, Aurora đạt tốc độ Mach 1.1 khi leo lên độ cao 82.500 ft (25.150 m).

Theo đó, Mk-II Aurora phá vỡ nhiều kỷ lục khác khi trở thành máy bay siêu thanh đầu tiên do New Zealand thiết kế và chế tạo, đạt độ cao lớn nhất mà một phương tiện từng bay từ New Zealand, và bay lên độ cao 20 km nhanh nhất.

Ngoài ra, Mk-II Aurora còn thực hiện chuyến bay thứ hai sau 6h bay thử nghiệm lần đầu. Mục tiêu cuối cùng của Mk-II Aurora là đạt tốc độ Mach 3,5 (4.321 km/h) ở rìa vũ trụ, nơi Aurora sẽ được sử dụng cho nghiên cứu vi trọng lực, khoa học khí quyển, quan sát Trái Đất và thử nghiệm bay tốc độ cao.

Stefan Powell, CEO của Dawn Aerospace, nhận định: "Thành tựu này thể hiện tiềm năng to lớn của máy bay siêu thanh trong việc đạt được những hiệu suất chưa từng có. Aurora sẽ trở thành chiếc máy bay nhanh nhất và bay cao nhất thế giới, đồng thời mở đường cho kỷ nguyên máy bay siêu thanh hoạt động đầu tiên, định nghĩa lại giới hạn của ngành hàng không."