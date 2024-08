Thế giới trải qua tháng 7 nóng nhất trong lịch sử

Nhiệt độ toàn cầu trong tháng 7 cao hơn 1,21oC so với mức trung bình 15,8oC trong thế kỷ 20. Mức tăng này đã góp phần gây ra các đợt nắng nóng đáng kể ở các khu vực Địa Trung Hải và Vùng Vịnh.

Châu Phi, châu Âu và châu Á đều trải qua tháng 7 nóng nhất trong lịch sử, trong khi Bắc Mỹ ghi nhận tháng nắng nóng thứ hai.

Ngoài ra, dữ liệu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ và Cơ quan khí hậu của Liên minh châu Âu đều ghi nhận nhiệt độ đại dương vào tháng 7 là nhiệt độ ấm thứ hai trong lịch sử, mặc dù đã có sự chuyển đổi từ hình thái thời tiết El Nino sang La Nina.

Phó Giám đốc Cơ quan khí hậu của Liên minh châu Âu Copernicus (C3S) Samantha Burgess nhấn mạnh những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đã bắt đầu từ trước năm 2023 và kéo dài cho đến khi lượng khí thải nhà kính toàn cầu đạt mức bằng không.