Thế giới theo dõi sát sao biến thể phụ của Delta

Theo thống kê của Outbreak.Info của Mỹ, cho đến nay, AY.4.2 - biến thể phụ của chủng Delta đã lan sang 28 quốc gia với 17.000 người mắc. Trước việc biến thế phụ này khiến virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan cao hơn, thậm chí có khả năng lẩn tránh vắc xin đã khiến nhiều nước theo dõi sát sao.



Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cho biết, đến ngày tính đến ngày 23/10, hơn 16.000 trường hợp nhiễm biến thể AY.4.2 đã được phát hiện. Theo Viện Di truyền tại Đại học London (College London), biến thể phụ AY.4.2 có khả năng lây lan cao hơn 10% đến 15% so với biến chủng Delta và lây truyền dễ dàng hơn so với Ebola, SARS, MERS và bệnh cúm Tây Ban Nha năm 1918.