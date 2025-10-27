Thế giới gọi tên Hà Nội: "Cơn mưa" lời khen đổ về Việt Nam

Việt Nam nhận cơn mưa lời khen

Theo tờ The Star (Malaysia), lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, được gọi là Công ước Hà Nội, diễn ra vào ngày 25 và 26/10 đã để lại ấn tượng sâu sắc với các đại biểu quốc tế về tính chuyên nghiệp và tổ chức trang trọng, đánh dấu sự ra mắt thành công, khẳng định năng lực ngày càng tăng của Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện toàn cầu lớn.

Bà Ghada Waly, Giám đốc điều hành Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), cho biết hành trình đi đến việc ký kết công ước này rất dài và đầy thách thức, bao gồm hơn 420 giờ đàm phán chính thức và vô số giờ thảo luận không chính thức, với sự tham gia của 160 bên liên quan.

Bà cảm ơn Việt Nam đã kết nối các quốc gia hướng tới một mục tiêu toàn cầu chung và cho biết UNODC tự hào hỗ trợ Hà Nội tổ chức sự kiện này. Bà Waly bày tỏ tin tưởng vào vai trò lãnh đạo liên tục của Việt Nam trong việc chuyển đổi công ước mới thành hành động cụ thể.

Giám đốc điều hành UNODC cho biết thêm, nếu được thực hiện hiệu quả, Công ước Hà Nội sẽ khiến thành phố được nhớ đến không chỉ là "nơi tổ chức lễ ký kết" mà còn là hình mẫu cho ngoại giao kỹ thuật số giữa các quốc gia đang phát triển.

Các đại biểu tại phiên thảo luận cấp cao trong khuôn khổ Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội ngày 26/10/2025. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer ca ngợi sự kiện này được tổ chức cực kỳ tốt, đồng thời lưu ý rằng sự kiện này trùng với một năm có nhiều dấu mốc quan trọng đối với Việt Nam, bao gồm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Ông cho biết các đại biểu đã chứng kiến một lễ khai mạc thực sự ấn tượng với sự tham dự của các phái đoàn từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và các nhà lãnh đạo cấp cao khác. Theo nhà ngoại giao này, ngay cả các quốc gia chưa ký kết cũng nhận thấy tầm quan trọng của việc có mặt tại đây. Ông đánh giá rằng mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ.

Bộ trưởng Nội vụ Belarus Ivan Kubrako cho biết việc chọn Việt Nam làm nơi đăng cai lễ ký kết phản ánh vai trò then chốt của Việt Nam trong các nỗ lực toàn cầu nhằm chống tội phạm mạng và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức an ninh xuyên biên giới. Ông khẳng định, nếu không có an ninh, không lĩnh vực nào của cuộc sống có thể phát triển.

Bộ trưởng Belarus cho rằng sự kiện này sẽ mở ra những cơ hội mới cho Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế, không chỉ trong lĩnh vực an ninh mạng mà còn trong nhiều lĩnh vực khác, đồng thời giải thích thêm rằng đây cũng là cơ hội để Việt Nam nâng cao tiếng nói của mình trên trường quốc tế.

Ông Olivier Onidi, Phó Tổng Giám đốc Tổng cục Di cư và Nội vụ thuộc Ủy ban Châu Âu, cảm ơn Việt Nam đã chủ động đăng cai sự kiện quan trọng này. Theo ông, việc Việt Nam đăng cai đã gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ từ châu Á - khu vực đang ngày càng bị ảnh hưởng bởi tội phạm mạng - về thiện chí chung tay giải quyết mối đe dọa toàn cầu này.

Ông Onidi lưu ý thêm rằng để Công ước Hà Nội được thực hiện hiệu quả, các quốc gia nên ưu tiên phê chuẩn và lồng ghép các điều khoản của công ước vào luật pháp trong nước, đồng thời chia sẻ các thông lệ tốt nhất và chuyên môn để đảm bảo lợi ích của công ước đến được với tất cả các quốc gia thành viên.

Sự kiện phủ sóng quốc tế

Theo tổ chức OpenGov Asia (Singapore), tổng cộng 72 quốc gia trên toàn cầu đã ký kết công ước, đánh dấu đây là một trong những thỏa thuận quốc tế được tán thành rộng rãi nhất trong những năm gần đây.

Sự kiện thu hút hơn 2.500 đại biểu, bao gồm đại diện từ 110 đoàn đại biểu quốc gia, 150 tổ chức quốc tế và khu vực, cùng hơn 50 viện nghiên cứu. Hơn 400 nhà báo từ 189 cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế đã đến đưa tin về sự kiện.

Lễ ký kết được truyền hình trực tiếp trên hệ thống truyền hình web của Liên Hợp Quốc bằng cả sáu ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức một sự kiện có mức độ phủ sóng truyền hình quốc tế như vậy.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, nhấn mạnh: Lễ mở ký đã đón hơn 2.500 đại biểu đến từ hơn 110 đoàn quốc gia, 150 tổ chức quốc tế khu vực và tư nhân cùng với hơn 50 cơ quan nghiên cứu. Đây là con số vượt dự đoán của Ban Tổ chức, thể hiện sự quan tâm rất rộng rãi và thực chất của cộng đồng quốc tế cũng như bạn bè quốc tế đối với sự kiện lần đầu tiên tại Việt Nam như Lễ mở ký Công ước.

Vai trò của Việt Nam với tư cách là quốc gia chủ nhà được nhấn mạnh như một minh chứng cho cam kết của Việt Nam đối với các nỗ lực an ninh mạng toàn cầu. Việt Nam đã chủ động ứng phó với các mối đe dọa mạng, với việc tăng cường hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Công ước Hà Nội sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được ít nhất 40 quốc gia phê chuẩn. Với 72 quốc gia đã ký kết, công ước hứa hẹn sẽ thiết lập một khuôn khổ pháp lý vững chắc cho hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Các cuộc thảo luận trong hội nghị cũng đề cập đến những thách thức trong việc thực hiện Công ước, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển. Để hỗ trợ các quốc gia này, công ước đặt ra các điều khoản về xây dựng năng lực, nhằm nâng cao năng lực của cả tổ chức và cá nhân trong phòng ngừa và ứng phó với tội phạm mạng.

Công ước Hà Nội là bước tiến đáng kể trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm mạng, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tạo tiền lệ cho các sáng kiến quản trị số trong tương lai.

