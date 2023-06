Thế giới Di động "tiếp đòn" cho đại chiến hạ giá: Giảm đến hàng điện máy cao cấp, "bao chấp" ở đâu rẻ hơn sẽ hoàn tiền

Đây động thái tiếp theo trong cuộc chiến "hạ giá" mà MWG là đơn vị khởi đầu vào ngày 28/4 vừa qua. Hôm nay, chương trình “Giá bao chấp” và hoàn tiền nếu ở đâu rẻ hơn lần này được áp dụng đối với các sản phẩm điện tử, điện lạnh cao cấp.

Đơn cử, với dòng TV cao cấp Neo QLED 4K 75 của Samsung, có giá thị trường gần 70 triệu đồng nay được giảm xuống còn gần 55 triệu đồng. Hay TV Sony 4K 75 inch mini Led đang giảm từ gần 80 triệu đồng xuống hơn 63 triệu.

Cũng nằm trong chương trình này, từ 1/6 tới 30/6, khi mua các sản phẩm cao cấp tại Điện Máy Xanh, người tiêu dùng có cơ hội trúng thưởng trị giá 1 tỷ đồng thông qua quay số. Các sản phẩm áp dụng gồm : Tivi, máy giặt, máy lạnh, tủ lạnh các thương hiệu Aqua, Electrolux, LG, Panasonic, Samsung, Sharp, Toshiba, Casper, Comfee, Daikin, Funiki, Gree, Midea, Nagakawa, TCL, iFFalcon, Sony, Beko, Hitachi.

MWG rầm rộ phát động chiến dịch “Giá rẻ quá”: trong đó Tivi, hàng điện gia dụng giảm sốc đến 50%. Thậm chí, một số mặt hàng được bán với “giá rẻ như cho”, bao gồm 20.000 chiếc chảo với giá chỉ 10.000 đồng/chiếc, 1.000 sạc dự phòng giá 10.000 đồng/chiếc...

Loạt đơn vị sau đó đã phản đòn, FPT Shop khiêu chiến bằng khẩu hiệu “Ở đâu “rẻ quá” ở đây RẺ HƠN”. CellPhoneS cũng lên chiến dịch khuyến mãi nhưng chỉ dừng lại ở các phụ kiện điện tử; hay Di động Việt với Slogan gây chú ý “Rẻ hơn cả các loại rẻ”….

Theo giới quan sát, cuộc chiến về giá là không có lợi cho ngành. Trong đó, người tiêu dùng về lâu về dài sẽ không còn dịch vụ trải nghiệm khách hàng, còn doanh nghiệp thì ảnh hưởng đến hiệu suất kinh doanh.

Đơn cử MWG, lợi nhuận quý đầu năm theo BCTC của doanh nghiệp sụt giảm hơn 90%. Giải thích cho việc này, MWG nói là tập trung vào việc “chiến giá” để đem tới giá tốt nhất cho khách hàng. Tuy nhiên, thực tế MWG đang giảm nhiều hơn mức giảm của thị trường. Có thể nói, cuộc chiến này đang đang làm giảm hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

Tháng 4 MWG lại “bỏ ngỏ” chỉ tiêu lợi nhuận. Công ty chỉ giải thích doanh thu hầu hết sản phẩm chính trong tháng tăng trưởng doanh thu 2 chữ số so với tháng 3, đặc biệt là máy lạnh tăng trưởng ba chữ số do nhu cầu cao đột biến trong mùa nắng nóng.

Luỹ kế 4 tháng đầu năm, tổng doanh thu MWG là 36.847 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 27% kế hoạch cả năm. MWG cho biết, hai chuỗi điện thoại điện máy đem về 27.500 tỷ đồng sau 4 tháng, giảm 30% so với cùng kỳ, lớn hơn so với mức giảm của tổng doanh thu toàn Công ty.