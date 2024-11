Thế Giới Di Động thưởng bình quân 28 triệu đồng/nhân viên sau khi cắt giảm hơn 5.150 việc làm

Tại cuộc họp thông tin tình hình kinh doanh quý III/2024 của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (chủ hệ thống Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh...) với các nhà đầu tư, ông Vũ Đăng Linh, Giám đốc Tài chính của Thế Giới Di Động, cho biết tính đến cuối tháng 9-2024, công ty đã trích trước gần 1.689,4 tỉ đồng quỹ thưởng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Khoản trích trước này sẽ được công ty chi thưởng cho nhân viên theo năm vào dịp cuối năm.

Theo ông Linh, tính đến cuối tháng 9, toàn hệ thống Thế Giới Di Động có 60.258 nhân viên, như vậy, mức thưởng Tết bình quân mỗi người sẽ nhận là hơn 28 triệu đồng.

"Năm ngoái, công ty này có quỹ thưởng 671,6 tỉ đồng cho 65.414 nhân viên, trung bình mỗi người nhận về 10,3 triệu đồng. Như vậy, mức thưởng cuối năm nay gấp gần 3 lần của năm 2023, có thể tương đương 3 tháng lương" - ông Linh thông tin.

Hệ thống bán lẻ của Thế Giới Di Động

Trước đó, trong 2023, do kết quả kinh doanh không thuận lợi nên Thế Giới Di Động chỉ thưởng một tháng lương, mức thấp nhất trong 15 năm qua.

Giám đốc Tài chính Thế Giới Di Động cũng cho rằng tiền thưởng năm nay không nhiều so với một doanh nghiệp có quy mô hơn 60.000 nhân viên.

Cũng theo ông Linh, 28 triệu đồng chưa phải là mức thưởng bình quân cho cả năm vì vẫn còn quý kinh doanh cuối. Con số trên sẽ phụ thuộc vào số lượng nhân viên còn lại vào cuối năm cũng như việc công ty có trích thêm hoặc giảm bớt quỹ thưởng hay không.

Thông tin thêm từ cuộc họp, 9 tháng đầu năm, hệ thống bán lẻ này đã cắt giảm 5.156 lao động, tương đương 60% mức cắt giảm của cả năm 2023. Đây là một trong những đợt sa thải nặng nề nhất của Thế Giới Di Động.

Việc cắt giảm lao động này chủ yếu diễn ra trong quý đầu năm. Tốc độ giảm nhân viên hai quý tiếp theo chững lại nhờ hoàn thành cơ bản quá trình tái cấu trúc. Do đó, trong quý IV, việc đóng cửa sẽ ít đi và có được đội ngũ nhân viên chất lượng, hiệu suất làm việc cao hơn.

Về tình hình kinh doanh, quý III vừa qua, Thế Giới Di Động có doanh thu đạt 34.147 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, lãi sau thuế 806 tỉ đồng (gấp 21 lần so với cùng kỳ). Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty này đạt doanh thu 86.858 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.