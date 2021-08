Thế Giới Di Động: Tất cả nhân sự từ cấp giám đốc trở lên tự nguyện không nhận thù lao để bảo vệ việc làm cho toàn thể nhân viên

Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) mới đây đã công bố tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 62.487 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) là 2.552 tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ). Với kết quả này, Công ty đã hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và 54% kế hoạch LNST cả năm.



Riêng tháng 6/2021, doanh thu thuần đạt hơn 10.650 tỷ đồng và LNST đạt 380 tỷ đồng, tăng lần lượt 31% và 25% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ sự đóng góp của hơn 1.000 cửa hàng tăng thêm so với cuối tháng 6/2020.

Trong đó, kênh bán hàng online đóng góp gần 5.300 tỷ đồng cho MWG, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm 2020. Cá biệt, doanh thu online riêng tháng 6 tăng tới 30% so với tháng 5 và tăng 67% so với mức trung bình 4 tháng đầu năm do nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng trong mùa dịch.

Tính riêng các chuỗi, Điện Máy Xanh và Thế Giới Di Động mang về doanh thu hơn 7.880 tỷ đồng trong tháng 6. MWG cho biết đây là nỗ lực của 2 chuỗi này trong bối cảnh gần 1.000 cửa hàng phải tạm đóng cửa để phòng dịch hoặc hạn chế bán hàng.

Còn chuỗi Điện Máy Xanh Supermini (ĐMS) có 566 cửa hàng (trong đó, 29 cửa hàng mở mới chỉ trong tháng 6). ĐMS đóng góp gần 3.000 tỷ đồng doanh thu lũy kế sau 6 tháng và chiếm 9% doanh thu của chuỗi ĐMX.

Trong khi đó, Bách Hoá Xanh (BHX) trở thành điểm sáng khi ghi nhận tăng trưởng vượt bậc do nhu cầu tiêu thụ hàng thực phẩm, đồ thiết yếu của người dân. Doanh thu của chuỗi bách hoá này chạm ngưỡng 13.360 tỷ đồng cho 6 tháng đầu năm 2021, tăng 42% so với cùng kỳ.

Tháng 6/2021, BHX vượt mốc doanh thu 2.700 tỷ đồng, tăng 7% so tháng 5 và tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng trong tháng 6 đạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Với kết quả này, BHX tiếp tục cải thiện biên EBITDA nhưng vẫn đang ghi nhận lỗ ở cấp độ công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2021, kênh BHX online ghi nhận số lượng đơn hàng gấp 5 lần và doanh thu gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Sau một năm Công ty đầu tư nguồn lực để phát triển kênh này, BHX online đang phục vụ từ 8.000 đến 10.000 đơn hàng mỗi ngày tại 23 tỉnh thành.

Cũng trong báo cáo của mình, MWG cho biết kể từ đợt giãn cách xã hội đầu tiên vào tháng 4/2020, MWG đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với nhiều cấp độ của dịch bệnh.

Trong giai đoạn khó khăn, công ty nhanh chóng kích hoạt những biện pháp kiểm soát chi phí để đảm bảo dòng tiền kinh doanh bao gồm: đàm phán giảm giá thuê mặt bằng; triển khai chính sách điều chỉnh thu nhập của nhân viên theo nguyên tắc "thu nhập càng cao thì điều chỉnh giảm càng nhiều"; điều chuyển nhân sự giữa các chuỗi để tối ưu năng suất lao động và phục vụ khách hàng hiệu quả nhất.

"Khi hoạt động kinh doanh của MWG bị tác động lớn, điều tốt nhất mà Công ty có thể làm là nỗ lực bảo vệ việc làm cho tất cả nhân viên. Toàn bộ nhân sự từ cấp giám đốc trở lên tự nguyện làm việc mà không nhận thù lao nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng lên nhóm nhân viên có thu nhập thấp, triển khai việc điều chỉnh giảm thu nhập theo nguyên tắc "thu nhập càng cao thì điều chỉnh giảm càng nhiều" nhưng không áp dụng đối với nhân viên khối kinh doanh (nhóm được ghi nhận thu nhập theo doanh thu và điểm phục vụ).

Để tri ân sự thông cảm và ủng hộ của khách hàng, BHX đặt mục tiêu nỗ lực tìm kiếm nguồn cung với giá cả ổn định nhằm đáp ứng đủ nhu cầu sản lượng cho người tiêu dùng. BHX đã và đang tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi ro dịch bệnh và chấn chỉnh những điểm chưa chính xác trong khâu vận hành để cải thiện chất lượng dịch vụ", MWG cho biết.