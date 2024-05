Thế Giới Di Động giải thể 'mơ ước' của ông Nguyễn Đức Tài: Khi người tiêu dùng chưa sẵn sàng ăn rau giá cao

MWG cũng vừa công bố sơ bộ kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm với doanh thu ước tính trong tháng 4 là 11.500 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 15% so với cùng kỳ và tăng 17% so với tháng trước.

Trong đó, chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) có doanh thu khoảng 7.900 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ do đóng góp tích cực từ các sản phẩm điện máy. Còn doanh thu Bách Hoá Xanh vượt 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân đạt xấp xỉ 1,9 tỷ đồng/ cửa hàng.

MWG thông tin trong tháng 4, doanh thu các chuỗi đều ghi nhận tăng trưởng khả quan so với tháng trước một phần do nhu cầu mua sắm của khách hàng tăng trong các ngày nghỉ lễ.