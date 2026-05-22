Thế giới bất ổn, hầm trú bom ở Phần Lan hút khách từ Ukraine đến Trung Đông

Minh Hạnh
|

Các thị trưởng Ukraine đã không khỏi trầm trồ khi đến thăm căn hầm khổng lồ nằm bên dưới thủ đô Helsinki của Phần Lan, chiêm ngưỡng quy mô và tiềm năng của một không gian trú ẩn có thể chứa tới 6.000 người.

Họ nằm trong số khoảng 800 phái đoàn nước ngoài đã đến thăm hầm trú ẩn dân sự Merihaka ở Helsinki - hầm trú ẩn lưỡng dụng lớn nhất của Phần Lan.

Với thể tích 71.000 m 3 , hầm trú ẩn này tương đương một tòa nhà văn phòng bảy tầng. Công trình được xây dựng vào năm 2003, có sân thể thao, phòng tập thể dục và sân chơi trẻ em ở độ sâu 25 m dưới lòng đất.

Trong trường hợp khẩn cấp, hầm trú ẩn có thể được chuyển đổi với các phòng giường tầng, bể chứa nước và nhà vệ sinh di động trong vòng 72 giờ.

Một bể bơi ngầm ở Helsinki được khoét sâu vào núi đá, có thể tháo cạn nước và chuyển đổi thành hầm trú bom cho 3.800 người. (Ảnh: Reuters)

Tiềm năng của ngành kinh doanh hầm trú ẩn

Theo Reuters , việc xây dựng những hầm trú ẩn như vậy là bắt buộc đối với các toà nhà có diện tích vượt quá 1.200 m 2 ở Phần Lan. Chi phí xây dựng hầm trú bên dưới một khu chung cư mới ở Phần Lan, do chủ sở hữu tòa nhà chi trả, chiếm từ 1,5% đến 4% tổng chi phí xây dựng.

Các chính trị gia, nhà quản lý và doanh nghiệp nước ngoài, chẳng hạn như tập đoàn dầu khí khổng lồ Saudi Aramco, đều đã tìm kiếm thông tin hoặc yêu cầu đến thăm những căn hầm mẫu, theo lời các nhà chức trách và các công ty liên quan.

Với yêu cầu đó, các công ty Phần Lan có đủ kỹ năng cần thiết trong xây dựng và bảo trì hầm trú ẩn, chẳng hạn như lắp đặt và bảo dưỡng cửa chống phóng xạ, thiết bị thông gió và nguồn điện dự phòng, cũng như mạng lưới thông tin liên lạc và hệ thống thoát nước.

Một tổ chức xuất khẩu của Phần Lan được thành lập hồi tháng 3 cho biết, xuất khẩu an ninh và quốc phòng của Phần Lan đạt hàng chục tỷ euro, trong đó doanh thu bán hầm trú ẩn lên tới khoảng hàng chục triệu euro, với tiềm năng tăng trưởng đáng kể.

“Trong vòng hai năm tới, chúng ta sẽ không cần phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ để giành được hợp đồng nữa. Thay vào đó, vấn đề sẽ chỉ là tình trạng thiếu hụt nguồn cung”, Ilkka Kivisaari - Giám đốc điều hành tập đoàn Verona Shelters thuộc sở hữu của Phần Lan và Thụy Sĩ - cho biết, dẫn chứng nhu cầu cao ở các quốc gia như Ba Lan, Đức và Trung Đông.

Bên trong hầm trú ẩn Merihaka ở Phần Lan. (Ảnh: Reuters)

Thị trường màu mỡ ở Trung Đông

Merihaka nằm trong số 48 hầm trú ẩn lớn và 5.500 hầm trú ẩn nhỏ hơn ở Helsinki. Có tổng số 50.500 hầm được xây dựng trên khắp đất nước Phần Lan.

Tại lối vào một hầm trú ẩn khác trong thành phố, có sức chứa 3.800 người, Juha Simola - Giám đốc điều hành của Tập đoàn Temet Phần Lan - đang giới thiệu công nghệ hầm trú ẩn cho khách tham quan từ Saudi Aramco, nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới. Simola cho biết, ông cũng nhận được sự quan tâm từ những nơi khác ở vùng Vịnh trong suốt cuộc xung đột Iran.

Trong khi Temet và Verona là hai công ty lớn nhất Phần Lan hoạt động trong lĩnh vực giải pháp hầm trú ẩn, vẫn còn một số công ty nhỏ hơn chuyên về các lĩnh vực cụ thể như cửa chống nổ và hệ thống thông tin liên lạc.

Công ty của Simola đang xây dựng một nhà máy ở Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, nơi ông nói rằng họ đang lên kế hoạch xây dựng hàng trăm hầm trú ẩn. Temet, công ty đã hoạt động trong lĩnh vực này 70 năm, hy vọng sẽ thu về 80% doanh thu từ xuất khẩu trong những năm tới, Simola cho biết.

Ba Lan tái thiết hệ thống hầm trú ẩn

Theo Reuters , Ba Lan cũng đang tìm cách cải tạo các hầm trú ẩn của mình.

Năm nay và năm ngoái, Ba Lan đã phân bổ 5,8 tỷ zlotys (1,59 tỷ USD) cho việc tái thiết các cơ sở phòng thủ tập thể, Bộ Nội vụ nước này cho biết.

"Chúng tôi đang xây dựng lại từ đầu. Tình hình về vấn đề này ở Ba Lan thực sự rất tồi tệ. Hầm trú ẩn cuối cùng được xây dựng vào giữa những năm 1990, vì vậy trong 30 năm không có gì được thực hiện”, Robert Klonowski - một quan chức Bộ Nội vụ Ba Lan - cho biết.

Ukraine và Ba Lan đã ban hành luật quy định bắt buộc xây hầm trú ẩn trong một số công trình xây mới, nhưng việc này đã khiến các nhà đầu tư tư nhân hủy bỏ các dự án ở Ukraine vì lo ngại chi phí tăng cao.

Trở lại tiền tuyến Ukraine, tại thị trấn Balakliia, tiếng còi báo động vang lên hằng ngày trong một cuộc chiến bước sang năm thứ năm đã cho thấy giá trị của những công trình đa năng như vậy.

Một trong số ít hầm trú bom của thị trấn đã được xây dựng trong năm qua và kiêm chức năng trường học, cho phép trẻ em quay trở lại lớp học ở nhiều tầng dưới lòng đất, được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga.

Hầm trú ẩn ở thị trấn Balakliia (tỉnh Kharkiv, Ukraine). (Ảnh: Reuters)

Volodymyr Borshch - một huấn luyện viên địa phương - cho biết, còi báo động không kích vang lên 15 lần một ngày hoặc hơn.

"Tôi muốn có một hầm trú ẩn dưới lòng đất dành cho các hoạt động thể thao, nơi chúng ta không chỉ chờ đợi tiếng còi báo động không kích mà còn có thể tiến hành một buổi tập luyện đầy đủ trong khi chờ đợi”, ông nói với Reuters .

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

