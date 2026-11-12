Thế giới âm thầm tìm nơi cất giữ vàng mới - một hòn đảo tại Đông Nam Á, diện tích nhỉnh hơn Phú Quốc lọt tầm ngắm

Hòn đảo này có diện tích khoảng hơn 700.000 km2, lớn hơn đôi chút so với đảo Phú Quốc của Việt Nam (gần 600.000 km2).

Tầm quan trọng ngày càng tăng của châu Á trong hệ sinh thái vàng đang thu hút sự quan tâm lớn hơn từ các tổ chức tài chính toàn cầu. Nghiên cứu mới cho thấy nhiều ngân hàng trung ương hiện đang cân nhắc khu vực này làm nơi lưu trữ an toàn cho các khoản dự trữ vàng của họ.

Đây là những phát hiện từ một báo cáo chuyên sâu (white paper) của DBS – tập đoàn dịch vụ tài chính có trụ sở tại Singapore, hiện đang hoạt động tại 19 thị trường châu Á. Báo cáo có tiêu đề "Vàng trong kỷ nguyên chuyển đổi" (Gold in an Age of Transformation) xem xét vai trò đang thay đổi của kim loại quý này trong hệ thống tài chính toàn cầu, sự trỗi dậy của các trung tâm giao dịch vàng tại châu Á và sự phát triển của vàng dưới dạng mã hóa (tokenized gold).

Nghiên cứu này tổng hợp kết quả từ một cuộc khảo sát độc lập đối với các ngân hàng trung ương, các nhà quản lý tài sản và các ngân hàng thương mại; cuộc khảo sát do DBS ủy quyền và được thực hiện bởi Kantar vào tháng 9 năm 2026.

Trong thông báo công bố nghiên cứu vào ngày 10/11, DBS cho biết: "Khoảng một nửa số nhà quản lý tài sản và ngân hàng tham gia khảo sát cho biết cơ sở hạ tầng vàng được nhà nước bảo trợ đã làm tăng sự quan tâm của họ đối với các trung tâm tại châu Á. Trong khi đó, 25% các ngân hàng trung ương được hỏi đang cân nhắc khu vực này làm nơi lưu trữ dự trữ vàng chính thức."

DBS nhận định: "Cứ bốn ngân hàng trung ương thì có một đơn vị đang tích cực đánh giá các trung tâm tại châu Á như những địa điểm tiềm năng để lưu trữ dự trữ vàng chính thức. Điều này cho thấy tầm quan trọng của tính thanh khoản thị trường, sự rõ ràng về quy định và cơ sở hạ tầng đáng tin cậy trong việc chuyển đổi sự quan tâm thành hành động thực tế. Khoảng 50% số người được hỏi xác định sự ổn định về pháp lý và tính trung lập về chính trị là những yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn địa điểm lưu trữ vàng mới."

Taimur Baig, chuyên gia kinh tế trưởng tại Ngân hàng DBS, cho biết: "Châu Á từ lâu đã là nguồn cầu vàng vật chất lớn nhất thế giới, tuy nhiên phần lớn cơ sở hạ tầng giao dịch vàng lại tập trung tại các trung tâm tài chính phương Tây. Khi vai trò của châu Á trên thị trường vàng ngày càng lớn mạnh và các kênh đầu tư mới xuất hiện, việc phát triển cơ sở hạ tầng thị trường đáng tin cậy sẽ trở nên vô cùng quan trọng."

Nghiên cứu cũng lưu ý rằng việc phân bổ vàng của các ngân hàng trung ương "đã trở thành trụ cột cấu trúc quan trọng của thị trường vàng toàn cầu, xuất phát từ nỗ lực của khu vực công trong việc tối ưu hóa cơ cấu dự trữ ngoại hối trong một môi trường địa chính trị ngày càng phân mảnh."

Báo cáo nêu rõ: "Mặc dù việc nắm giữ vàng của các ngân hàng trung ương bắt nguồn từ thời kỳ Bản vị vàng (Gold Standard), nhưng lý do nắm giữ vàng ngày nay mang tính định hướng tương lai nhiều hơn. Vàng hiện ngày càng được xem là một tài sản dự trữ chiến lược thay vì chỉ là một tài sản lưu giữ từ quá khứ."

Nghiên cứu này dẫn dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council) cho thấy lượng vàng nắm giữ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã tăng đều đặn với tốc độ trung bình 1,2% trong giai đoạn 2009–2025. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, rủi ro từ các lệnh trừng phạt ngày càng lớn và những lo ngại về sự tập trung quá mức trong cơ cấu dự trữ. Các chuyên gia nhận định: "Do đó, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương đã trở thành một nguồn hỗ trợ mang tính cấu trúc ngày càng bền vững cho thị trường vàng".

Trong khi đó, các tổ chức tài chính đang tập trung vào những tiềm năng mà các sản phẩm đầu tư dựa trên vàng — bao gồm cả các sản phẩm kỹ thuật số — có thể mang lại cho khu vực. Báo cáo cho biết: "Bên cạnh vàng vật chất, các đơn vị tham gia khảo sát đánh giá các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng (27%), các công cụ phái sinh (27%) và vàng được mã hóa (18%) là những kênh đầu tư được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh nhất trong 12 tháng tới".

Đối với các tổ chức tài chính, những yếu tố được ưu tiên hàng đầu bao gồm tính thanh khoản của thị trường, sự rõ ràng về khung pháp lý, cơ sở hạ tầng thanh toán bù trừ và lưu ký, cùng với hiệu quả chi phí; trong khi đó, các yếu tố như sự tương đồng về múi giờ hay khoảng cách địa lý lại được xếp ở mức ưu tiên thấp hơn.

Châu Á chiếm hơn một nửa nhu cầu toàn cầu về vàng miếng, tiền vàng và đồ trang sức trong năm 2025, ngay cả khi tổng nhu cầu vàng thế giới vượt mốc 5.000 tấn, đạt giá trị kỷ lục 555 tỷ USD trong năm ngoái. Báo cáo từ DBS nêu rõ: "Vì vậy, việc củng cố cơ sở hạ tầng trong khu vực có thể giúp tăng cường thanh khoản trong các phiên giao dịch tại châu Á, tạo thuận lợi cho quy trình thanh toán bù trừ và quyết toán tại địa phương, đồng thời thúc đẩy hoạt động giao dịch vàng miếng".