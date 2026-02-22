Thế giới Ả-rập và Hồi giáo nổi giận với phát biểu của Đại sứ Mỹ

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee. (Ảnh: AP)

Ông Huckabee đưa ra phát biểu này trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Tucker Carlson phát sóng ngày 20/2. Nhà báo Carlson nói rằng theo Kinh Thánh, con cháu của Abraham sẽ nhận được vùng đất mà ngày nay về cơ bản bao gồm toàn bộ Trung Đông, và hỏi ông Huckabee liệu Israel có quyền đối với vùng đất đó hay không.

Đại sứ Huckabee trả lời: “Sẽ ổn thôi nếu họ lấy hết”. Tuy nhiên, ông Huckabee nói thêm rằng Israel không tìm cách mở rộng lãnh thổ và có quyền được bảo đảm an ninh trên vùng đất mà họ đang nắm giữ một cách hợp pháp.

Phát biểu này ngay lập tức gây phản ứng dữ dội từ các quốc gia và tổ chức khu vực, bao gồm: Ai Cập, Jordan, Ả-rập Xê-út, Kuwait, Oman, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và Liên đoàn Ả-rập.

Bộ Ngoại giao Ả-rập Xê-út gọi phát biểu của ông Huckabee là “lời lẽ cực đoan” và “không thể chấp nhận được”, đồng thời kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ làm rõ lập trường về vấn đề này.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho rằng phát biểu của Đại sứ Mỹ “vi phạm trắng trợn” luật pháp quốc tế, đồng thời nói thêm rằng “Israel không có chủ quyền đối với lãnh thổ Palestine mà Israel đang chiếm đóng hoặc các vùng đất Ả-rập khác”.

Liên đoàn các quốc gia Ả-rập cho biết: “Những tuyên bố mang tính chất cực đoan và thiếu cơ sở vững chắc này chỉ nhằm kích động tình cảm và khuấy động cảm xúc tôn giáo và dân tộc”.

Mỹ và Israel chưa đưa ra phát biểu nào về vấn đề này.

Kể từ khi thành lập năm 1948, Israel chưa bao giờ có biên giới được công nhận đầy đủ. Biên giới của nước này với các nước láng giềng Ả-rập nhiều lần thay đổi do chiến tranh, sáp nhập, ngừng bắn và các thỏa thuận hòa bình.

Trong cuộc chiến Trung Đông kéo dài 6 ngày năm 1967, Israel đã chiếm Bờ Tây và Đông Jerusalem từ Jordan, Gaza và bán đảo Sinai từ Ai Cập và Cao nguyên Golan từ Syria. Israel đã rút khỏi bán đảo Sinai theo thỏa thuận hòa bình với Ai Cập sau cuộc chiến Trung Đông năm 1973. Israel cũng đơn phương rút quân khỏi Gaza vào năm 2005.

Trong những tháng gần đây, Israel tăng cường kiểm soát Bờ Tây mà họ đang chiếm đóng. Nước này đã mở rộng đáng kể việc xây dựng tại các khu định cư của người Do Thái, hợp pháp hóa các tiền đồn và thực hiện những thay đổi quan trọng về hành chính tại khu vực này. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây và sẽ ngăn chặn bất kỳ động thái nào như vậy.

Trong nhiều thập kỷ qua, người Palestine yêu cầu được thành lập một nhà nước độc lập ở Bờ Tây và Gaza với Đông Jerusalem là thủ đô - được phần lớn cộng đồng quốc tế ủng hộ.

Đại sứ Huckabee là một tín đồ Cơ đốc giáo Tin Lành, ủng hộ mạnh mẽ Israel và chương trình định cư ở Bờ Tây. Chính trị gia này phản đối ý tưởng về giải pháp hai nhà nước cho Israel và người Palestine.

Trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái, Đại sứ Huckabee nói rằng ông không tin việc gọi những người Ả-rập hậu duệ của những người từng sống ở Palestine do Anh kiểm soát là "người Palestine".

Israel đã kiểm soát thêm nhiều vùng đất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Hamas ở Gaza năm 2023. Theo thỏa thuận ngừng bắn hiện tại, Israel đã rút quân về vùng đệm nhưng vẫn kiểm soát hơn một nửa lãnh thổ này.