Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui. (Ảnh: TTXVN)

Ngoại trưởng Choe Son Hui nêu rõ: "Các thế lực tham gia vào chiến dịch bôi nhọ Triều Tiên sẽ phải trả giá đắt". Bà Choe chỉ trích nhóm giám sát mới, dự kiến có sự tham gia của 8 quốc gia khác, là hành vi sai trái của Washington nhằm coi thường trật tự quốc tế và là "sự vi phạm trắng trợn nhất" đối với chủ quyền của Triều Tiên. Trước đó, ngày 18/10, Mỹ , Hàn Quốc và Nhật Bản đã công bố việc thành lập một nhóm đa quốc gia mới để giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, sau khi Nga và Trung Quốc ngăn cản các hoạt động giám sát tại Liên hợp Quốc.

Mỹ bất ngờ xác nhận tham gia điều khiển hệ thống phòng không Patriot ở Ukraine. Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth ngày 19/10 xác nhận hệ thống phòng không Patriot ở Ukraine do kíp trắc thủ của Mỹ điều khiển. Những hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Ukraine trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Sự tham gia của quân nhân Mỹ đặt ra những câu hỏi về cái giá phải trả và hậu quả đối với chính nước này.

Triều Tiên tiếp tục thả nhiều bóng bay mang rác sang Hàn Quốc . Theo Yonhap , quân đội Hàn Quốc cho biết dường như Triều Tiên đang thả bóng bay chứa rác qua biên giới trong ngày 19/10. Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nêu khả năng bóng bay chứa rác của Triều Tiên sẽ bay tới tỉnh Kyunggi và tỉnh Gangwon của nước này. Kể từ cuối tháng 5, Triều Tiên đã thả hơn 5.000 quả bóng bay rác sang Hàn Quốc để trả đũa việc các nhà hoạt động và người đào tẩu Triều Tiên ở Hàn Quốc rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng.

Hải quân nhiều nước tham gia tập trận chung ở vùng biển phía Nam Iran. Cuộc tập trận Hải quân chung của Hội nghị chuyên đề Hải quân Ấn Độ Dương (IONS) “IMEX 2024” đã diễn ra trên lãnh hải của Iran ở Vịnh Ba Tư. Chuẩn đô đốc Mostafa Tajeddini, người phát ngôn của “IMEX 2024”, cho biết cuộc tập trận đã diễn ra tại thành phố cảng phía Nam Bandar Abbas ngày 19/10. Ông Tajeddini bổ sung rằng lực lượng hải quân từ một số quốc gia như Bangladesh, Ấn Độ, Oman, Pakistan, Qatar, Nga, Saudi Arabia và Thái Lan tham gia cuộc tập trận.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (Nhóm G7) họp tại Italy. Ngày 19/10, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc Nhóm G7 đã nhóm họp tại thành phố Napoli của Italy để thảo luận tình hình căng thẳng hiện nay tại Trung Đông cũng như xung đột tại Ukraine. Đây là lần đầu tiên G7 tổ chức một hội nghị cấp bộ trưởng tập trung vào lĩnh vực quốc phòng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về Nhóm Các nền kinh tế mới nổi (BRICS) , nhấn mạnh rằng BRICS không nhằm "chống lại phương Tây" mà đây là một cơ chế "phi phương Tây". Tổng thống Vladimir Putin đồng thời cho rằng BRICS hiện đã mở rộng từ 5 lên 10 quốc gia thành viên, do đó không nên coi là BRICS là một "tổ chức theo kiểu khối". Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng đánh giá cao những nỗ lực của Ấn Độ nhằm tìm giải pháp cho xung đột Ukraine. Ông Putin cho biết, Nga mong muốn kết thúc xung đột bằng biện pháp hòa bình, trong khi phía Ukraine đã dừng đàm phán.

Quân đội Israel thả truyền đơn với hình ảnh thủ lĩnh Hamas bị tiêu diệt ở Dải Gaza. Ngày 19/10, máy bay Israel đã thả truyền đơn với hình ảnh thi thể thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar xuống phía Nam Dải Gaza kèm nội dung "Hamas sẽ không còn cai trị Dải Gaza nữa”. Theo người dân ở thành phố Khan Younis và dựa trên những hình ảnh được chia sẻ trực tuyến, hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết các tờ truyền đơn có dòng chữ viết bằng tiếng Arab: “Bất kỳ ai hạ vũ khí và giao nộp con tin sẽ được phép rời đi và sống trong hòa bình”.

Nga và Indonesia lần đầu tiên tập trận hải quân chung. Ngày 19/10, Đại sứ Nga tại Indonesia - Sergey Tolchenov cho biết, Nga và Indonesia sẽ lần đầu tiên tập trận hải quân chung vào tháng 11 tới. Theo Đại sứ Nga tại Indonesia Sergey Tolchenov, vào tháng 11 tới, ba tàu hộ tống hiện đại của Hạm đội Thái Bình Dương sẽ đến Indonesia và có cuộc tập trận quy mô lớn đầu tiên với hải quân nước này. Nhà ngoại giao Nga cũng cho biết các cuộc tập trận hải quân chung với Indonesia trong tương lai sẽ được tổ chức với tần suất nhất định, có thể là hai năm một lần.

Nga cấm một số mặt hàng từ Kazakhstan sau khi nước này từ chối gia nhập BRICS. Theo tờ Politico ngày 18/10, quyết định từ chối gia nhập BRICS của Kazakhstan đã gây bất ngờ trên trường quốc tế, đặc biệt là với Nga. Kazakhstan, nền kinh tế lớn nhất Trung Á và một đối tác chiến lược của Moscow, đã chọn không tham gia tổ chức liên chính phủ này. Đáp lại, Nga đã ra lệnh tạm thời cấm nhập khẩu một loạt các sản phẩm từ Kazakhstan, bao gồm cà chua, ớt, lúa mì, hạt lanh và đậu lăng. Lệnh cấm này, được cơ quan giám sát an toàn nông nghiệp Nga Rosselkhoznadzor công bố, được lý giải là do Kazakhstan không đảm bảo an toàn kiểm dịch thực vật trên lãnh thổ Nga.