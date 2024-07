THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ Joe Biden kiên định với ‘đường đua’ tranh cử

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ quay trở lại chiến dịch tranh cử vào tuần tới sau khi kết thúc thời gian cách ly do mắc bệnh COVID-19 . Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình MSNBC , ông Jen O' Malley Dillon - người phụ trách chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden, cho biết ông Biden kiên định với mục tiêu ở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai, bất chấp áp lực ngày càng tăng trong đảng Dân chủ liên quan đến vấn đề tuổi tác và sức khỏe của ông.

Bangladesh áp đặt lệnh giới nghiêm. Ngày 19/7, Bangladesh đã tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm và triển khai lực lượng quân sự sau khi cảnh sát nước này không thể dập tắt tình trạng bất ổn gây nhiều thương vong kéo dài nhiều ngày lan rộng khắp đất nước.

Toà án Nga tuyên phạt phóng viên Mỹ 16 năm tù giam vì tội gián điệp. Phóng viên Mỹ Evan Gershkovich đã bị toà án Nga tuyên án 16 năm tù giam vì tội gián điệp. Phiên toà tuyên án Gershkovich được tổ chức kín vì các vấn đề “an ninh quốc gia”. Evan Gershkovich - phóng viên 32 tuổi của tờ Wall Street Journal (WSJ) - bị bắt hồi tháng 3/2023 tại Ekaterinburg. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc Gershkovich nắm giữ thông tin về một doanh nghiệp quốc phòng Nga. (Xem chi tiết...)

Cơ quan An ninh Nga chặn âm mưu khủng bố của IS. Hôm 19/7, Cơ quan An ninh Nga (FSB) thông báo họ đã phá vỡ âm mưu khủng bố nhắm vào một trạm xe bus ở thành phố Essentuki, miền Nam nước Nga. “Các đặc vụ FSB đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi chuẩn bị thực hiện vụ tấn công. Nghi phạm là người di cư từ một quốc gia Trung Á và là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)”, FSB cho biết và công bố video về vụ bắt giữ và thẩm vấn nghi phạm.

Israel điều tra vụ nổ tại Tel Aviv khiến 11 người thương vong. Sáng 19/7 (theo giờ Việt Nam), thành phố Tel Aviv của Israel đã bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV). Chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ việc, Lực lượng Houthi ở Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Cuộc tấn công khiến hơn 11 người thương vong và Israel đang điều tra vụ việc.

Nga cảnh báo đáp trả việc Mỹ đưa tên lửa tới Đức. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, Moscow không loại trừ khả năng triển khai tên lửa hạt nhân để đáp trả việc Mỹ triển khai tên lửa tầm xa tại Đức. Ông nhấn mạnh, nếu các quan chức thuộc Chính phủ Liên bang Đức tin rằng việc tiến hành các hoạt động gây hấn này là hợp lý, Nga sẽ đáp trả bằng các biện pháp trả đũa mà nước này cho là phù hợp.

Hàn Quốc tiếp tục hướng loa phóng thanh về phía Triều Tiên . Ngày 19/7, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành chiến dịch phát loa phóng thanh hướng sang Triều Tiên để đáp trả việc Bình Nhưỡng thả bóng bay mang theo rác qua biên giới. Theo hãng tin Yonhap , Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết chương trình phát loa có nội dung tin tuyên truyền, tin tức thế giới và nhạc pop Hàn Quốc (K-pop), diễn ra từ tối ngày 18/7 đến đầu giờ sáng ngày 19/7 tại các khu vực gần nơi Triều Tiên thả bóng bay chở rác sang Hàn Quốc.

Lực lượng Houthi tấn công tàu treo cờ Singapore ở Vịnh Aden. Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 19/7 đã tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào một tàu chở hàng treo cờ Singapore, khiến tàu bốc cháy . Theo Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), con tàu trên bị tấn công khi ở cách cảng Aden của Yemen 83 hải lý về phía Đông Nam. Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore (MPA) cũng đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết các thủy thủ đoàn đã dập tắt đám cháy và tất cả đều an toàn.

Tòa án Nga phạt Google vì không gỡ bỏ thông tin sai. Tòa án quận Taganskiy thủ đô Moscow của Nga đã tuyên bố phạt hành chính công ty Google với mức phạt 4 triệu rouble (45.455 USD) do từ chối gỡ thông tin sai. Phán quyết nêu rõ xác nhận công ty Google vi phạm luật hành chính. Đây không phải lần đầu tiên tòa án này tuyên phạt Google với lý do tương tự, do để xuất hiện các nội dung không lành mạnh, thông tin sai sự thật về Nga và không gỡ bỏ khi được yêu cầu.