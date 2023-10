THẾ GIỚI 24H: Người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Yemen bị ám sát

Quan chức địa phương xác nhận ít nhất 6 vệ sỹ bị thương trong vụ đánh bom, trong đó một số đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng ông Baash vẫn bình an. Chưa có lực lượng nào thừa nhận gây ra vụ đánh bom trên, song chính quyền nghi ngờ tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Bán đảo Arab (AQAP), nhóm vũ trang trước đây từng nhắm vào quân đội và các quan chức Chính phủ Yemen trong các vụ đánh bom và xả súng tương tự. Ông Baash được chính phủ Yemen do Saudi Arabia hậu thuẫn bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, giám sát các hoạt động nhắm vào các thành trì của AQAP ở Abyan và các tỉnh phía nam khác.

Slovakia cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử, triệu tập đặc phái viên Nga. Ngày 2/10, Slovakia cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội của nước này và triệu tập một quan chức đại sứ quán Nga sau nhận xét của lãnh đạo Cơ quan Tình báo Nước ngoài Nga (SVR) - ông Sergei Naryshkin về bầu cử Slovakia, theo hãng tin AP .

Philippines và đồng minh bắt đầu tập trận hải quân chung thường niên. Ngày 2/10, các lực lượng của Philippines, Anh, Canada, Nhật Bản và Mỹ đã khởi động cuộc tập trận hải quân chung thường niên mang tên "Samasama." Hải quân Philippines cho biết cuộc tập trận năm nay được tổ chức ở ngoài khơi thủ đô Manila và phía Nam đảo Luzon, đảo chính của Philippines, với sự tham gia của hơn 1.800 binh sỹ.

Sập mái nhà thờ ở Mexico, gần 50 người thương vong. Cơ quan An ninh bang Tamaulipas, Mexico chiều 2/10 thông báo, vụ sập mái nhà thờ khi đang tiến hành thánh lễ hôm 1/10, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm khoảng 30 người khác được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ đã làm việc xuyên đêm, sử dụng các phương tiện chuyên dụng, chó cứu hộ để xác định và tìm kiếm những người sống sót từ đống đổ nát của nhà thờ.

Phúc Kiến (Trung Quốc) khởi động ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với cơn bão Koinu. Cơn bão số 14 trong năm nay mang tên Koinu dự kiến sẽ ảnh hưởng đến vùng ven biển và các ngư trường của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc bắt đầu từ sáng ngày 4/10. Cơ quan phòng chống lũ lụt và hạn hán của tỉnh này đã khởi động ứng phó khẩn cấp cấp 4 về phòng chống bão vào sáng 2/10. Vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, tâm bão nằm ở Tây Bắc Thái Bình Dương, cách Mũi Nga Loan (Eluanbi) ở cực Nam đảo Đài Loan, Trung Quốc khoảng 740km về phía Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14 (42m/giây).

Nhật có thể phải hoãn đánh bắt cá trên vùng biển tranh chấp với Nga. Nhật Bản không thể bắt đầu thực hiện hoạt động đánh bắt cá thu Okhotsk Atka quanh đảo Kunashir (Nhật Bản gọi là Kunashiri) do Nga kiểm soát vì Moscow đã rút khỏi cuộc đàm phán song phương về sự an toàn của các tàu đánh cá Nhật Bản trong năm nay. Kênh truyền hình NHK ngày 2/10 đưa tin tháng 1/2023, Chính phủ Nga thông báo với Nhật Bản rằng họ sẽ không tổ chức các cuộc đàm phán do các lệnh trừng phạt của Nhật Bản đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Trump xuất hiện tại tòa án ở New York . Theo hãng tin TASS , ông Trump xuất hiện tại tòa án bang New York ở Manhattan vào sáng 2/10 (giờ địa phương, tức tối cùng ngày giờ Hà Nội). “Đây tiếp tục là cuộc săn phù thủy lớn nhất mọi thời đại”, ông Trump tuyên bố trước báo giới. Theo ông, vụ kiện là nỗ lực gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Đồng thời, ông cáo buộc Tổng chưởng lý New York Letitia James đang cố gắng hãm hại mình vì ông đang thể hiện rất tốt trong các cuộc thăm dò ý kiến dư luận.

Iran ân xá cho gần 2.300 tù nhân. Hãng thông tấn Tasnim ngày 2/10 đưa tin nhà lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã đồng ý ân xá và giảm án cho 2.284 tù nhân đang thụ án, theo đề nghị của Chánh án tối cao Gholam Hossein Mohseni Ejei. Đợt ân xá được thực hiện nhân dịp lễ của người Hồi giáo kỷ niệm ngày sinh của Nhà tiên tri Muhammad và học giả Imam Ja'far al-Sadiq, theo Điều 110 trong Hiến pháp Iran.

Nga khai trương trung tâm huấn luyện điều khiển UAV tại Moscow . Trung tâm giáo dục liên bang đầu tiên của Nga về huấn luyện điều khiển máy bay không người lái (UAV) đã khai trương tại khu công nghiệp Rudnevo ở thủ đô Moscow ngày 2/10. Trung tâm này sẽ do Liên đoàn đua UAV Nga và công ty viễn thông Rostelecom đồng quản lý. Trong thời gian tới, trung tâm có kế hoạch đào tạo hơn 1 triệu chuyên gia. Theo Liên đoàn Đua UAV Nga, quá trình học điều khiển UAV kéo dài khoảng 240 giờ, sắp tới việc đào tạo “phi công” sẽ được “đưa vào hoạt động.”