THẾ GIỚI 24H: Nga và Slovenia trục xuất nhân viên ngoại giao của nhau

Ảnh minh họa.

Sáng ngày 12/4, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Slovenia tại Moscow Darja Bavdaz Kuret để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với việc trục xuất vô căn cứ một nhân viên Đại sứ quán Nga ở Slovenia. Bộ này cho biết, Nga xem việc Slovenia trục xuất nhân viên Đại sứ quán Nga là một bước đi không thân thiện, ảnh hưởng xấu đến quan hệ hai nước, đồng thời khẳng định Slovenia phải chịu trách nhiệm về hậu quả của quyết định này. Trước đó, hôm 21/3, Bộ Ngoại giao Slovenia đã trục xuất một nhà ngoại giao Nga khi cho rằng người này có “các hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao”.

Israel phê duyệt kế hoạch tấn công đáp trả Iran . Ngày 12/4, truyền thông Israel đưa tin, quân đội và tình báo nước này đã phê duyệt kế hoạch tấn công vào sâu trong lãnh thổ Iran nhằm đáp trả cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng từ quốc gia Hồi giáo. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết chi tiết về kế hoạch tấn công, mà chỉ khẳng định hiệp đồng tác chiến giữa Israel và Mỹ đã được tăng cường.

Séc kêu gọi người dân không đến Iran. Lo sợ tình hình an ninh ngày càng tồi tệ, Bộ Ngoại giao Séc kêu gọi công dân của mình không đến Iran cũng như kêu gọi những người cư trú ở đó rời khỏi nước này. Khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Séc được đưa ra trong bối cảnh một số nguồn tin, bao gồm báo cáo tình báo Mỹ cho rằng một cuộc tấn công có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Israel có thể sắp xảy ra và điều này có thể gây ra những phản ứng tiếp theo từ nhà nước Do Thái.

Lũ lụt tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại Kazakhstan và Nga . Kazakhstan đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại 10 trên tổng số 14 bang, trong khi thành phố Orenburg của Nga đang chật vật đối phó với nước sông dâng cao.

Thái Lan yêu cầu Myanmar đảm bảo xung đột không ảnh hưởng đến Thái Lan. Ngày 12/4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara đã yêu cầu Chính quyền Quân sự Myanmar (SAC) đảm bảo xung đột ở nước này không ảnh hưởng đến sự ổn định và an toàn của phía Thái Lan. Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree, lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm theo dõi sát diễn biến tình hình và đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân ở khu vực biên giới. Trong những ngày qua, dòng người Myanmar ở bang Kayin tiếp tục xếp hàng ở cửa khẩu biên giới để tìm cách lánh nạn sang Thái Lan nhằm tránh nguy cơ mất an toàn do các cuộc giao tranh, không kích vẫn tiếp diễn.

Séc cam kết cung cấp nhiều đạn dược hơn cho Ukraine. Tại hội nghị thượng đỉnh quốc tế, Tổng thống Séc Pavel hứa sẽ giúp cung cấp cho Ukraine hơn 1 triệu viên đạn và cam kết hợp tác chặt chẽ hơn trong việc hỗ trợ quân sự cho nước này đối với cuộc xung đột hiện nay. Tổng thống Séc cũng cho biết nước này đã xác nhận có hơn 1 triệu viên đạn lấy từ các bên ngoài Liên minh châu Âu (EU) để viện trợ cho Ukraine – con số trước đó được ước tính là 800.000 viên. Trong những tháng gần đây, Séc tuyên bố đang đi đầu sáng kiến cung cấp đạn dược với sự giúp đỡ của các nước EU khác như Đức, Ba Lan, Latvia, Litva, Bồ Đào Nha… đều đã tham gia với chi phí ước tính vào khoảng 1,5 tỷ USD.

Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Theo tin từ Bộ Quốc phòng Nga, ngày 12/4, từ bãi thử Kapustin Yar, vùng Astrakhan, Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa, thuộc hệ thống tên lửa mặt đất di động. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, tất cả các nhiệm vụ đã được hoàn thành. Kết quả cho thấy độ tin cậy cao của tên lửa Nga và đảm bảo an ninh chiến lược của Liên bang Nga.

Mỹ xóa nợ 7,4 tỷ USD cho sinh viên . Ngày 12/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo tiếp tục xóa 7,4 tỷ USD nợ sinh viên cho 277.000 người. Như vậy, đến nay tổng số nợ sinh viên được xóa trong chương trình xóa nợ mà chính quyền Mỹ đang triển khai là 153 tỷ USD dành cho 4,3 triệu người Mỹ, chiếm hơn 9% tổng số nợ sinh viên liên bang chưa thanh toán.