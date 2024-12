THẾ GIỚI 24H: Nga tuyên bố sẽ làm mọi thứ để đảm bảo an ninh cho Belarus

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Minsk, ngày 23/5/2024. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại phiên hỏi đáp "Đường dây trực tiếp" thường niên kết hợp với cuộc họp báo cuối năm, Tổng thống Putin lập luận: "Một thành tố khác liên quan đến việc quản lý vũ khí hạt nhân... là chúng tôi đã tuyên bố rằng nếu những mối đe dọa tương tự được tạo ra cho đồng minh của chúng tôi, một thành viên của nhà nước liên minh, đối với Belarus, thì Nga sẽ coi điều này giống như việc tạo ra những mối đe dọa tương tự đối với chính nước Nga. Và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo an ninh cho Belarus. Chúng tôi đang thực hiện điều này, đồng thời phối hợp với lãnh đạo Belarus, Tổng thống Belarus Alexander Grigoryevich Lukashenko. Và tôi nghĩ đây là một thành tố rất quan trọng trong chiến lược hạt nhân của Liên bang Nga."

Tổ chức bác sĩ không biên giới cáo buộc Israel thanh trừng sắc tộc ở Dải Gaza. Tổ chức bác sĩ không biên giới (MSF) - một tổ chức phi chính phủ chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế thiết yếu trên toàn thế giới, hôm 19/12 đã công bố báo cáo, trong đó cáo buộc Israel tiến hành thanh trừng sắc tộc ở Dải Gaza. Báo cáo của MSF có tựa đề “Dải Gaza: Cuộc sống trong cái bẫy tử thần”, cho rằng cuộc bao vây Dải Gaza đã làm giảm đáng kể viện trợ nhân đạo, với chỉ 37 xe tải được phép hoạt động mỗi ngày vào tháng 10/2024, so với 500 xe trước cuộc xung đột .

Liên minh châu Âu (EU) đưa ra nhiều cam kết hỗ trợ cho Ukraine năm 2025. Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết, EU sẽ cung cấp thêm 30 tỷ Euro hỗ trợ tài chính cho Ukraine vào năm 2025. Ông Antonio Costa nhấn mạnh EU sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine, cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho quốc gia này. Ông cũng bày tỏ mong muốn Ukraine sẽ trở thành thành viên của gia đình EU trong một tương lai không xa.

Thụy Sĩ thiết lập kênh liên lạc với lực lượng đối lập ở Syria . Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ Pierre-Alain Eltschinger cho biết nước này đã thiết lập kênh liên lạc với lực lượng đối lập mới lên nắm quyền ở Syria. Ông Eltschinger cho biết thêm rằng các cuộc thảo luận tập trung vào các hoạt động nhân đạo của Thụy Sĩ tại Syria, quyền con người và quyền của nhóm thiểu số, luật pháp quốc tế và sự cần thiết của một tiến trình chính trị toàn diện do người Syria lãnh đạo dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc.

Ông Trump, tỷ phú Elon Musk phản đối dự luật chi tiêu chính phủ . Chính phủ Mỹ đang phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng phản đối dự luật tài trợ tạm thời được các nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Quốc hội mới được đưa ra. Lý do là bởi dự luật này chứa nhiều chính sách ưu tiên cho đảng Dân chủ.

Tổng thống Ukraine thừa nhận không đủ sức giành lại lãnh thổ. Trả lời phỏng vấn với truyền thông mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraine không có đủ nguồn lực để giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Theo đó, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine không thể từ bỏ lãnh thổ của mình, nhưng cũng không thể đẩy lùi Nga ra khỏi Crimea cũng như các vùng lãnh thổ mà Moscow giành được ở Donbass. Do đó, Kiev chỉ có thể trông cậy vào sức ép ngoại giao từ cộng đồng quốc tế để buộc Tổng thống Nga Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ 6 dự luật do phe đối lập đề xuất. Ngày 19/12, quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck Soo đã phủ quyết 6 dự luật do phe đối lập chiếm đa số ghế trong Quốc hội thông qua. Đây là lần đầu tiên ông Han sử dụng quyền lực Tổng thống kể từ khi đảm nhiệm vai trò điều hành đất nước sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol bị luận tội và đình chỉ chức vụ do ban bố thiết quân luật.

Israel tuyên bố làm tê liệt toàn bộ 3 cảng của Houthi ở Yemen . Quân đội Israel tuyên bố các cuộc không kích vào Yemen đã làm tê liệt cả ba cảng được lực lượng Houthi sử dụng dọc theo bờ biển nước này. Theo tờ The Times of Israel ngày 19/12, toàn bộ tàu kéo dùng để đưa tàu vào các cảng đã bị tấn công trong cuộc không kích trên. Trong cuộc tấn công trước đó của Israel vào cảng Hodeidah, các cần cẩu dùng để dỡ hàng hóa đã bị đánh trúng.

Lính Mỹ tại Syria tăng hơn gấp đôi. Hôm 19/12, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận nước này đang có 2.000 binh sĩ tại Syria, cao hơn nhiều so với con số 900 được công bố trước đó. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho biết, nước này đã bổ sung 1 lượng binh sĩ “tạm thời” tới Syria, để hỗ trợ 900 binh sĩ Mỹ chính thức Lực lượng tạm thời đã được đưa đến Syria làm nhiệm vụ trong khoảng thời gian từ 30 đến 90 ngày và con số 2.000 binh sĩ ở Syria đã có từ trước khi chính quyền của Tổng thống Bashar Al Assad sụp đổ.