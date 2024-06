Hệ thống đường ống tại mỏ khí đốt Bovanenkovo của Nga trên bán đảo Yamal ở Bắc Cực.

Ngày 24/6, các nước thuộc Liên minh châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ 14 đối với Nga, đánh dấu lần đầu tiên khối này áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu khí đốt của Moscow. Quyết định mới sẽ bổ sung thêm 116 cá nhân và tổ chức vào danh sách trừng phạt, nâng tổng số lên hơn 2.200.

Nga cảnh báo đáp trả các lệnh trừng phạt mới của EU . Bộ Ngoại giao Nga ngày 24/6 tuyên bố nước này sẽ có phản ứng thích hợp trước “bất kỳ hành động không thân thiện nào của phương Tây”. Phát biểu đưa ra sau khi EU thông qua gói trừng phạt thứ 14 nhằm vào Nga liên quan cuộc xung đột tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt của EU là bất hợp pháp, đồng thời cho biết, nước này đã mở rộng đáng kể “danh sách đen” những người bị cấm vào Nga.

Ukraine thay Tư lệnh Lực lượng Tác chiến hỗn hợp thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine - Trung tướng Yuri Sodol , hãng tin Reuters dẫn thông báo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/6. Ông Zelensky không nêu lý do cách chức tướng Sodol nhưng cho biết Chuẩn tướng Andriy Hnatov, người đảm nhiệm lập kế hoạch chiến lược cho các hoạt động chiến đấu, sẽ đảm nhiệm vị trí này. Việc Ukraine thay Trung tướng Yuri Sodol xảy ra sau khi ông Bohdan Krotevych - người đứng đầu tiểu đoàn Azov thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine - công bố một lá thư, trong đó cáo buộc rằng hành động của ông Sodol đã dẫn đến những thất bại quân sự nghiêm trọng.

Cộng hòa Dagestan để tang 3 ngày các nạn nhân của 2 vụ tấn công khủng bố . Cộng hòa Dagestan, thuộc Nga tuyên bố 3 ngày để tang các nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố xảy ra trước đó 1 ngày, bắt đầu từ 24/6. Trong 3 ngày để tang, trên khắp Cộng hòa Dagestan sẽ treo cờ rủ. Tất cả các sự kiện vui chơi, giải trí đều bị hủy bỏ. Chính quyền Cộng hòa Dagestan đã thực hiện các biện pháp cần thiết để hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công khủng bố.

Thủ tướng Netanyahu tố cáo Iran tìm cách hủy diệt Israel. Tiếp tục chiến dịch công kích nhằm vào quốc gia thù địch, Thủ tướng Israel Netanyahu ngày 24/6 cáo buộc Iran tìm cách hủy diệt Israel, đồng thời cảnh báo sẽ dập tắt ý đồ của Iran bằng mọi giá. Phát biểu trước Quốc hội Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định, nước này đang trong cuộc chiến tồn vong trên đồng thời 7 mặt trận do Iran khởi xướng nhằm mục tiêu hủy diệt Israel.

Cháy lớn tại Nga, nhiều người thiệt mạng. Người phát ngôn của cơ quan khẩn cấp địa phương nói với hãng thông tấn Tass rằng 8 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại tòa nhà cao tầng ở TP. Fryazino gần Moscow - Nga. Người này cho biết 2 người đã nhảy ra khỏi cửa sổ và 6 người mắc kẹt bên trong tòa nhà. Theo số liệu sơ bộ, tất cả họ đã thiệt mạng. Khoảng 9 người, gồm 8 người thiệt mạng, có mặt tại khu vực nơi đám cháy bùng phát và chỉ một người trong số họ được giải cứu.

Malaysia bắt giữ 8 nghi can liên quan tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ngày 24/6, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Saifuddin Nasution Ismail cho biết Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã bắt giữ 8 nghi phạm có liên quan đến tổ chức khủng bố IS và ngăn chặn các mối đe dọa đối với Quốc vương cũng như Thủ tướng nước này. Bộ trưởng Saifuddin nêu rõ vụ bắt giữ 6 người đàn ông và 2 phụ nữ diễn ra vào ngày 22-23/6 vừa qua trong chiến dịch phối hợp giữa 4 bang. Cuộc điều tra ban đầu của lực lượng đặc nhiệm cho thấy có các mối đe dọa đối với Quốc vương, Thủ tướng và nhiều lãnh đạo cấp cao của Cảnh sát Hoàng gia.

Triều Tiên cảnh báo về việc tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc . Ngày 24/6, Triều Tiên cảnh báo về việc Mỹ triển khai một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân tới Bán đảo Triều Tiên, nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẵn sàng thực hiện các biện pháp răn đe mạnh mẽ đối với động thái này.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mới thiết lập một căn cứ không quân lớn nhất tại châu Âu tại phía Đông Nam Romania , nằm trên bờ biển Đen và cách thành phố Odesa, Ukraine khoảng 289km. Theo Business Insider , từ đầu năm nay, căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu ở Romania đã được chi nguồn ngân sách lên tới 2,7 tỷ USD để nâng cấp. Theo chỉ huy của căn cứ không quân Nicolae Crețu, việc mở rộng căn cứ đòi hỏi các hoạt động liên quan đến bảo trì nhà chứa máy bay, kho nhiên liệu, đạn dược, thiết bị, địa điểm cư trú.