THẾ GIỚI 24H: Ecuador báo động cao về âm mưu ám sát tổng thống

Đương kim Tổng thống Ecuador Daniel Noboa bỏ phiếu bầu cử tại Olon, tỉnh Santa Elena, ngày 13/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Một báo cáo tình báo quân sự cho biết những kẻ âm mưu ám sát đã lên kế hoạch thực hiện "các cuộc tấn công khủng bố" nhằm vào ông Noboa . Tuyên bố của Bộ Chính phủ ngày 19/4 nêu rõ: "Chúng tôi lên án mạnh mẽ và bác bỏ mọi ý định chống lại tổng thống, các cơ quan nhà nước hoặc các quan chức. Nhà nước đang trong tình trạng báo động cao nhất". Theo kế hoạch, ông Noboa sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 24/5 tới. Ông đối mặt với nhiệm vụ to lớn là đoàn kết quốc gia đang bị bạo lực tàn phá, nơi trung bình mỗi giờ có một vụ giết người, khi các băng nhóm tranh giành quyền kiểm soát các tuyến đường buôn lậu ma túy.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh. Ngày 19/4, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh. Thời gian ngừng bắn bắt đầu từ 18 giờ ngày 19/4 (giờ Moscow, tức 22 giờ Hà Nội) đến 0 giờ ngày 21/4. Việc ngừng bắn được thực hiện vì mục đích nhân đạo. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh rằng, quân đội Nga phải sẵn sàng cho những vi phạm ngừng bắn có thể xảy ra và sẵn sàng đẩy lùi mọi hành động khiêu khích.

Ukraine kêu gọi kéo dài lệnh ngừng bắn 30 giờ thành 30 ngày. Ukraine đáp lại tuyên bố ngừng bắn kéo dài 30 giờ của Tổng thống Nga Putin với sự nghi ngờ. Song, Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn kêu gọi kéo dài thời gian tạm dừng giao tranh thành 30 ngày để tạo cơ hội cho hòa bình. Tổng thống Zelensky cho biết, nếu lệnh ngừng bắn được duy trì, ông sẵn sàng kêu gọi gia hạn thời gian tạm dừng giao tranh lên 30 ngày. "Điều đó sẽ cho thấy ý định thực sự của Nga vì 30 giờ là đủ cho các tiêu đề báo, nhưng không đủ cho các biện pháp xây dựng lòng tin thực sự. 30 ngày có thể tạo cơ hội cho hòa bình", lãnh đạo Kiev bày tỏ.

Ba Lan, Latvia và Ukraine thảo luận về nỗ lực chung khôi phục hòa bình ở Ukraine. Ngày 19/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Sybiha đã có các cuộc điện đàm với người đồng cấp Latvia và Ba Lan để trao đổi quan điểm về các bước tiếp theo nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga và khôi phục hòa bình công bằng, bền vững tại Ukraine. Phát biểu trước báo giới sau cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorsky và Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Braže, người đứng đầu Bộ ngoại giao Ukraine Sybiha cho biết, ba nước nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác để gây áp lực hơn nữa đối với Nga và tăng cường an ninh của Ukraine vì an ninh của Ukraine là một phần không thể thiếu của an ninh châu Âu và toàn cầu.

Ai Cập và Trung Quốc tập trận không quân chung. Ai Cập và Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận không quân chung mang tên “Đại bàng của nền văn minh - 2025” (Eagles of Civilization - 2025), với sự tham gia của các máy bay chiến đấu đa năng từ cả hai nước. Quân đội Ai Cập hôm qua (19/4) tuyên bố, cuộc tập trận không quân với Trung Quốc sẽ được tổ chức trong nhiều ngày, tại một căn cứ không quân ở Ai Cập.

Quân đội Anh cấm xe điện Trung Quốc do lo ngại an ninh . Theo Carscoops, quân nhân của Anh đã được chỉ thị không được đỗ ô tô điện sử dụng các thiết bị nguồn gốc Trung Quốc gần các cơ sở quân sự. Những người này cũng được khuyến cáo tránh những cuộc trò chuyện có thể mang thông tin nhạy cảm khi đang bên trong các phương tiện được sản xuất tại Trung Quốc, với lý do lo ngại khả năng bị giám sát. Theo Carscoops, các hạn chế không chỉ giới hạn trong nhóm ôtô thương hiệu Trung Quốc như BYD, Great Wall Motors, MG hay Omoda, mà áp dụng cho bất kỳ xe điện nào sử dụng phụ tùng hoặc công nghệ do Trung Quốc sản xuất, phát triển.

Đông Nam Á tiếp tục cảnh báo tình trạng lừa đảo làm việc tại nước ngoài . Trong bối cảnh có sự gia tăng đáng kể về số lượng công dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, mạo hiểm sự an toàn bằng cách làm việc tại Campuchia mà không tuân thủ các quy trình và quy định chính thức, nhiều nước Đông Nam Á đã đưa ra các cảnh báo cũng như biện pháp để ngăn chặn tình trạng này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine phản hồi thông tin "ủng hộ 90%" đề xuất ngừng bắn của Mỹ. Theo một bài viết của hãng tin RBC-Ukraine đăng tải ngày 19/4, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã chính thức phản hồi thông tin của tờ New York Post rằng Kiev sẵn sàng ủng hộ kế hoạch của Mỹ tới 90%. Trong một tuyên bố gửi tới Sky News , Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết nước này đã "không đưa ra quyết định chính trị" và do đó, không thể đưa ra bất kỳ "đánh giá nào về tỷ lệ phần trăm”.