THẾ GIỚI 24H: Đức điều gần 5.000 quân tới gần biên giới Nga

Phát biểu tại lễ xuất quân từ Berlin đến Vilnius, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ca ngợi việc triển khai quân là “tín hiệu rõ ràng về tình đoàn kết” của Đức đối với thành viên NATO . Đức dự kiến điều động khoảng 4.800 binh sĩ và 200 nhân viên dân sự đến Lữ đoàn Litva cho tới năm 2027. Đây là một phần trong kế hoạch xây dựng lữ đoàn thiết giáp đóng quân thường trực tại Baltic, giáp biên giới với Nga. Các binh sĩ sẽ được tổ chức huấn luyện tại Rudninkai, gần thị trấn của Rukla. Một số binh sĩ khác dự kiến đóng quân cách biên giới với Belarus 20 km. Litva cũng giáp với vùng đất Kaliningrad của Nga.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) chiều 9/4 (giờ địa phương) đã tiến hành phiên họp kín về diễn biến gần đây liên quan đến tranh chấp lãnh thổ giữa Venezuela và Guyana . Phiên họp được triệu tập theo đề nghị ngày 5/4 của Guyana, nước hiện là Ủy viên Không thường trực HĐBA. Trợ lý Tổng thư ký LHQ đặc trách khu vực châu Âu, Trung Á và châu Mỹ Miroslav Jenca trình bày báo cáo đánh giá tình hình tại phiên thảo luận.

Israel lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển. Ngày 9/4, quân đội Israel cho biết nước này lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển để bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) đang tiếp cận từ Biển Đỏ và đã kích hoạt còi báo động ở thành phố cảng Eilat. Eilat thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ phóng tên lửa của lực lượng Houthi ở Yemen, nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào Hamas ở Dải Gaza.

Liên Hợp Quốc cáo buộc Israel chặn xe chở lương thực viện trợ nhiều hơn các hàng hóa khác . Ngày 9/4, Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết Israel đang chặn xe chở viện trợ lương thực nhiều hơn so với xe chở các loại viện trợ khác cho Dải Gaza, bất chấp nạn đói đang rình rập ở đây. Người phát ngôn cơ quan nhân đạo LHQ, ông Jens Laerke dẫn số liệu thống kê từ tháng 3 cho thấy việc được thông quan để vận chuyển thực phẩm khó khăn hơn nhiều so với các loại viện trợ khác vào Dải Gaza.

Ireland có thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử . Ngày 9/4, Quốc hội Ireland đã bầu ông Simon Harris làm thủ tướng, thay thế ông Leo Varadkar, người vừa bất ngờ từ chức vào tháng trước. Lễ nhậm chức sẽ được tổ chức cùng ngày, và ông Harris, 37 tuổi, sẽ trở thành thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay của Ireland.

Rộ tin Ukraine tấn công trung tâm huấn luyện hàng không của Nga. Hãng tin Ukraine-RBC cho hay, xưởng sản xuất chính của trung tâm huấn luyện ở Borisoglebsk đã bị hư hại nặng sau vụ tấn công hôm 9/4. Phát ngôn viên DIU Andriy Yusov cho hay, “đó là nhà máy hàng không. Chúng tôi sẽ không tiết lộ chi tiết, nhưng theo thông tin sơ bộ, các cơ sở sản xuất chính của nhà máy đều bị ảnh hưởng”.

Đắm tàu chở người di cư, ít nhất 38 người thiệt mạng . Ngày 9/4, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 38 người di cư, trong đó có trẻ em, đã thiệt mạng trong một vụ đắm tàu ở ngoài khơi bờ biển Djibouti. Người phát ngôn khu vực của IMO, bà Yvonne Ndege nêu rõ tàu chở khoảng 66 người di cư, chủ yếu đến từ vùng Sừng châu Phi, đã rời Yemen vào rạng sáng 8/4 vừa qua. Đa số người di cư trên tàu được cho là người Ethiopia.

Thổ Nhĩ Kỳ áp đặt hạn chế xuất khẩu sang Israel. Ngày 9/4, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này sẽ áp đặt hạn chế xuất khẩu các mặt hàng từ 54 danh mục sản phẩm khác nhau sang Israel cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza.

6 nước châu Âu ký Tuyên bố bảo vệ hạ tầng ở Biển Bắc. 6 quốc gia gồm Bỉ, Anh, Đan Mạch, Đức, Na Uy và Hà Lan vừa ký Tuyên bố chung bảo vệ cơ sở hạ tầng ở Biển Bắc. Trong tuyên bố, Thứ trưởng An ninh Năng lượng Anh Andrew Bowie khẳng định Biển Bắc là động lực thúc đẩy tham vọng năng lượng tái tạo và lượng phát thải ròng bằng không của châu Âu, giúp tăng cường an ninh năng lượng của lục địa này. Do đó, ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của các nước này hiện tại và trong tương lai.