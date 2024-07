THẾ GIỚI 24H: Các nước Baltic thông báo tách khỏi hệ thống điện của Nga

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Theo Bộ Năng lượng Litva , sau khi không gia hạn hợp đồng BRELL, các nước Baltic sẽ tiến hành thử nghiệm vận hành một hệ thống riêng và đồng bộ hóa với lưới điện của Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 2/2025. Bộ trên khẳng định: "Trong những tuần tới, các nhà vận hành hệ thống truyền tải trong vùng Baltic sẽ thông báo cho các bên khác về quyết định chung sẽ không gia hạn hợp đồng BRELL và rút khỏi hệ thống UPS". Trước đó, thủ tướng các nước Baltic đã ký tuyên bố cam kết đồng bộ hóa các lưới điện ở vùng Baltic với EU vào tháng 2/2025. Các nước Baltic có thời hạn đến ngày 7/8, tức là 6 tháng trước khi đồng bộ hóa với hệ thống điện của EU theo kế hoạch, để thông báo cho Nga và Belarus việc không gia hạn hợp đồng BRELL.

Hãng tin Reuters của Anh ngày 11/7 cho biết Tham mưu trưởng quân đội Ba Lan, tướng Wieslaw Kukula tuyên bố nước này cần chuẩn bị cho binh lính của mình cho một cuộc xung đột toàn diện. Tuyên bố của tướng Kukula được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan có kế hoạch tăng cường số lượng binh sĩ ở biên giới với Liên bang Nga và Belarus.

Libya nỗ lực giải quyết vấn đề người di cư . Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10/7, Bộ trưởng Nội vụ thuộc Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) tại Tripoli, ông Imad Trabelsi, cho biết hiện có khoảng 2,5 triệu người nước ngoài ở Libya. Ông Trabelsi nói thêm: "Khoảng 70-80% trong số họ đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Libya. Vấn đề nhập cư liên quan đến an ninh quốc gia của chúng tôi. Đã đến lúc phải giải quyết vấn đề này, vì Libya không thể tiếp tục phải trả giá".

Ai Cập, Jordan cảnh báo về tình hình nhân đạo thảm khốc ở Dải Gaza. Bộ trưởng Ngoại giao, Di cư và các vấn đề Kiều dân Ai Cập Badr Abdelatty và Ngoại trưởng Jordan, ông Ayman Al-Safadi, ngày 10/7, đã cảnh báo về tình trạng nhân đạo thảm khốc ở Dải Gaza do cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Cairo, ông Abdelatty và ông Al-Safadi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục gây áp lực với các đối tác khu vực và quốc tế để có hành động nghiêm túc, theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nhằm ngăn chặn bạo lực đang diễn ra thay vì chỉ lên án những hành vi vi phạm và gây hấn của Israel.

Houthi tiếp tục tấn công tàu thương mại ở Biển Đỏ. Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 10/7 tiếp tục tấn công một tàu thương mại ở Biển Đỏ, chưa đầy 1 ngày sau khi lực lượng này tuyên bố đã tấn công 3 tàu ở Biển Arab và Vịnh Aden. Vụ tấn công không gây ảnh hưởng đến tàu và toàn bộ thủy thủ đoàn, tàu đang di chuyển đến cảng tiếp theo.

Hàn Quốc - Nhật Bản họp quan chức quốc phòng cấp cao đầu tiên sau 9 năm. Hãng tin Yonhap dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 10/7, các quan chức quốc phòng cấp cao của nước này và Nhật Bản đã có cuộc họp chung tại thủ đô Tokyo. Đây là cuộc họp quan chức quốc phòng cấp vụ trưởng đầu tiên giữa Nhật Bản và Hàn Quốc kể từ tháng 8/2015. Cuộc họp này từng diễn ra thường niên kể từ khi bắt đầu được triển khai vào năm 1994.

Trường học Gaza trúng không kích, cả trăm người thương vong. Cơ quan Y tế Dải Gaza cho hay lực lượng Israel đã nhắm mục tiêu vào cổng một trường học ở TP. Khan Younis và gọi cuộc tấn công là “một vụ thảm sát tàn khốc chống lại những công dân phải di dời". Cũng theo cơ quan này, sự việc trường học Gaza trúng không kích khiến ít nhất 27 người chết và 53 người bị thương, trong đó có một số người đang trong tình trạng “nghiêm trọng và nguy kịch”.

Iraq tuyên án tử hình vợ thủ lĩnh IS. Ngày 10/7, một tòa án ở Iraq đã kết án tử hình đối với vợ của một thủ lĩnh tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, với cáo buộc tiếp tay cho các hoạt động của tổ chức này. Người phụ nữ không được tiết lộ danh tính nói trên là vợ của thủ lĩnh IS mang tên Abu Bakr al-Baghdadi vốn bị lực lượng đặc biệt Mỹ tiêu diệt hồi tháng 11/2019, trong một vụ đột kích ở Tây Bắc Syria.