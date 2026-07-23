Thể Công Viettel đón nhà vô địch AFF Cup 2024, tăng sức mạnh cho mùa giải mới

Thể Công Viettel chính thức công bố ba tân binh chất lượng là Doãn Ngọc Tân, Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng, cho thấy quyết tâm chinh phục các đấu trường mùa giải 2026/27.

Thể Công Viettel tiếp tục khuấy động thị trường chuyển nhượng V.League khi chính thức ra mắt ba bản hợp đồng nội binh gồm Doãn Ngọc Tân, Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng. Đây đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm, hứa hẹn giúp đội bóng áo lính nâng cao sức cạnh tranh trong mùa giải 2026/27 dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov.

Trong số này, Doãn Ngọc Tân là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất. Tiền vệ sinh năm 1994 ký hợp đồng có thời hạn hai mùa giải với Thể Công Viettel, đánh dấu màn trở lại đội bóng nơi anh từng trưởng thành trước khi khẳng định tên tuổi ở Thanh Hóa.

Doãn Ngọc Tân trở lại mái nhà cũ

Doãn Ngọc Tân là một trong những tiền vệ giàu kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam. Anh góp mặt trong hành trình đăng quang AFF Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik, đồng thời được đánh giá cao nhờ khả năng hoạt động bền bỉ, tranh chấp quyết liệt và giữ sự cân bằng giữa tấn công với phòng ngự.

Ở mùa giải 2025/26, Ngọc Tân giữ băng đội trưởng CLB Thanh Hóa và tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu nơi tuyến giữa. Anh ra sân 17 trận, trong đó có tới 16 lần đá chính, trở thành nhân tố quan trọng trong cách vận hành lối chơi của đội bóng xứ Thanh.

Việc trở lại Thể Công Viettel không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là sự tái hợp với đội bóng đã đào tạo nên anh. Ban huấn luyện kỳ vọng bản lĩnh cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của Ngọc Tân sẽ giúp tuyến giữa của đội bóng áo lính trở nên chắc chắn và giàu sức chiến đấu hơn.

Hai sự bổ sung chất lượng từ Hải Phòng

Bên cạnh Doãn Ngọc Tân, Thể Công Viettel cũng chiêu mộ thành công hậu vệ Phạm Trung Hiếu từ Hải Phòng theo bản hợp đồng có thời hạn hai năm.

Cầu thủ sinh năm 1998 từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và được đánh giá là một trong những hậu vệ biên giàu năng lượng của V.League. Trung Hiếu sở hữu tốc độ, nền tảng thể lực tốt cùng khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả. Mùa giải vừa qua, anh gần như là lựa chọn số một bên hành lang cánh của Hải Phòng và còn ghi được hai bàn thắng.

Trong khi đó, Triệu Việt Hưng ký hợp đồng dài hạn với Thể Công Viettel đến hết mùa giải 2028/29. Tiền vệ này cũng chuyển đến từ Hải Phòng sau quãng thời gian thi đấu ổn định.

Việt Hưng được đánh giá cao nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý bóng khéo léo và tư duy chơi bóng hiện đại. Anh có thể đảm nhiệm nhiều vị trí ở hàng tiền vệ, mang đến thêm những phương án chiến thuật cho HLV Popov trong bối cảnh đội bóng phải chinh chiến trên nhiều mặt trận.

HLV Popov đặt nhiều kỳ vọng

Đánh giá về ba tân binh, HLV Velizar Popov cho rằng đây đều là những cầu thủ phù hợp với định hướng xây dựng lối chơi của Thể Công Viettel.

"Doãn Ngọc Tân, Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng đều là những cá nhân có tư duy chiến thuật nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và tinh thần cống hiến cao. Tôi tin tập thể hiện tại sẽ cùng nhau xây dựng lối chơi kỷ luật, hiệu quả để đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ trong mùa giải mới", chiến lược gia người Bulgaria chia sẻ.

Trước đó, Thể Công Viettel cũng giữ chân thành công hai ngoại binh Wesley Nata và Paulinho Martin, qua đó duy trì bộ khung ổn định cho mùa giải 2026/27.

Việc liên tiếp bổ sung ba nội binh chất lượng, đặc biệt là sự trở lại của nhà vô địch AFF Cup 2024 Doãn Ngọc Tân, cho thấy đội bóng áo lính đang có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Với lực lượng ngày càng đồng đều và chiều sâu đội hình được cải thiện, Thể Công Viettel hướng đến mục tiêu cạnh tranh danh hiệu ở V.League, Cúp Quốc gia cũng như AFC Champions League Two.