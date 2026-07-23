Báo Indonesia lo ngại 4 cầu thủ Việt Nam, khuyên đội nhà cảnh giác

Truyền thông Indonesia cho rằng dàn cầu thủ nhập tịch cùng phong độ ổn định của đội tuyển Việt Nam là mối lo đối với đội bóng xứ vạn đảo tại ASEAN Cup 2026.

Truyền thông Indonesia dành sự chú ý lớn cho danh sách 25 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 . Tờ Bola nhận định đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang-sik sở hữu lực lượng đáng gờm, đặc biệt với sự xuất hiện của bốn cầu thủ nhập tịch.

“Đội tuyển Việt Nam công bố danh sách 25 cầu thủ dự ASEAN Cup 2026, trong đó có bốn cầu thủ nhập tịch. Indonesia phải cảnh giác ”, Bola viết.

Bốn cái tên được truyền thông Indonesia nhắc đến gồm thủ môn Lê Giang Patrik, tiền đạo Nguyễn Xuân Son, tiền vệ tấn công Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Tại ASEAN Cup 2026, 3 trong 4 cầu thủ này là chủ lực hàng công của đội tuyển Việt Nam.

Xuân Son vẫn là nhân tố đáng gờm của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt)

“Cùng với Nguyễn Xuân Son, người chính thức có hộ chiếu Việt Nam từ tháng 11/2024, cả ba có thể tạo thành bộ ba nhập tịch trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với các đối thủ” , Bola bình luận.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik thực hiện nhiều điều chỉnh đáng chú ý trên hàng công. Những tiền đạo từng giữ vai trò quan trọng như Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải không còn là lựa chọn chính trong phương án tấn công.

Trong trận giao hữu thắng Myanmar 4-0 tại Thái Nguyên cách đây ít ngày, bộ 3 Son - Hên - Lộc thi đấu đầy ấn tượng và rất ăn ý trong các pha phối hợp. Xuân Son ghi bàn mở tỷ số. Hoàng Hên cũng có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Bola đặc biệt đánh giá cao Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo có tên khai sinh Rafaelson Bezerra Fernandes đã ghi 11 bàn sau 9 lần ra sân cho đội tuyển Việt Nam và trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik.

ASEAN Cup 2026 là lần thứ hai Nguyễn Xuân Son tham dự giải vô địch Đông Nam Á. Ở giải đấu năm 2024, anh góp công lớn giúp tuyển Việt Nam giành chức vô địch khi ghi 7 bàn và có 2 đường kiến tạo chỉ sau 5 trận.

“Đội tuyển Việt Nam triệu tập một số cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức. Tuy nhiên, cái tên đáng chờ đợi nhất tại ASEAN Cup 2026 là Nguyễn Xuân Son ”, Bola viết. Tờ báo này giải thích: “Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil gần đây trở thành trụ cột chính của Những chiến binh sao vàng trên hàng công”.

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình tại ASEAN Cup 2026 bằng trận gặp Timor Leste ngày 24/7. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình ngày 31/7, làm khách trước Indonesia rồi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Campuchia ngày 7/8.

Cuộc đối đầu trực tiếp với tuyển Việt Nam được truyền thông Indonesia xem là trận đấu có ảnh hưởng lớn đến cuộc đua giành vị trí đầu bảng.