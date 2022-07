Thời gian gần đây, một số người tiêu dùng đã nhận ra sự thay đổi trong sản phẩm - dịch vụ của The Coffee House - chuỗi cà phê với hơn 150 cửa hàng trên cả nước. Cụ thể, các đồ uống phục vụ tại quán của The Coffee House được phục vụ bằng ly nhựa thay vì cốc thủy tinh như trước.

Theo ghi nhận của phóng viên tại một cơ sở The Coffee House tại Hà Nội, các ly nhựa và ly giấy có nắp nhựa đang được sử dụng để đựng đồ uống, kể cả phục vụ tại cửa hàng hay mang đi.

Ly nhựa, ly giấy được sử dụng cho cả các khách hàng ngồi tại cửa hàng

The Coffee House cũng sử dụng thiết bị rung để khách hàng tự nhận đồ, tương tự như Highlands Coffee, Phúc Long,... thay vì để nhân viên phục vụ tận chỗ ngồi như trước.

Dễ dàng nhận thấy việc sử dụng các đồ đựng một lần đang trở nên phổ biến ở các chuỗi đồ uống, điển hình là Highlands Coffee hay Starbucks. Ưu điểm là tính tiện lợi, tiết kiệm công sức rửa dọn của nhân viên, tránh đổ vỡ, chi phí thấp. Bên cạnh đó, sử dụng thẻ rung cũng được nhiều hệ thống áp dụng, vì sự tiện lợi trong quản lí và phục vụ.

Trước đây, việc dùng ly thuỷ tinh và cốc sứ, hạn chế sử dụng ly nhựa từng tạo nên khác biệt cho The Coffee House và nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng - đặc biệt là người trẻ. Lựa chọn dùng ly nhựa và ly giấy của hãng có thể gây ra sự khó chịu với nhiều khách hàng thân thiết có quan tâm lớn đến mức độ thân thiện với môi trường và sức khoẻ của thương hiệu.

Trong một video quảng cáo sản phẩm mới kết hợp với MC nổi tiếng, được phát trên kênh Tiktok của người này, các đồ uống The Coffee House cũng được phục vụ bằng ly nhựa.

The Coffee House là chuỗi cà phê được sáng lập bởi Nguyễn Hải Ninh vào năm 2014.

Ý tưởng bắt nguồn từ việc Nguyễn Hải Ninh quan sát thấy phân khúc quán cà phê tầm trung với mức giá từ 40.000 đến 60.000 đồng vẫn còn bỏ ngỏ, trong khi các chuỗi cà phê thương hiệu nước ngoài giá khá cao nên khó trở thành điểm đến quen thuộc hằng ngày của người Việt Nam, nhất là giới trẻ. Vì vậy, anh tạo nên The Coffee House với công thức: không gian trải nghiệm, dịch vụ tận tình, tiện ích và chi phí hợp lý.

"Ngôi nhà cà phê" không chỉ có không gian đẹp mà khách hàng còn nhận được sự phục vụ tận tình từ nhân viên, thu ngân, bảo vệ,...

Trước kia, The Coffee House sử dụng ly thủy tinh để phục vụ khách tại cửa hàng.

Ngày 8/2/2021, trên trang cá nhân, 2 bất ngờ nói lời tạm biệt với The Coffee House sau 6 năm gắn bó. Anh chia sẻ: "6 năm cho một hành trình, có buồn có vui có hoan ca có thất bại. Còn đó những ước mơ, những trăn trở lẫn kỳ vọng. Cảm ơn tất cả vì đã làm nên phần đẹp nhất của tuổi thanh xuân của mình. Tạm biệt The Coffee House - The House of Inspiration".

Hiện The Coffee House được vận hành dưới sự quản lý của Quỹ đầu tư Seedcom.

https://cafebiz.vn/the-coffee-house-tu-bo-ly-thuy-tinh-su-dung-ly-nhua-va-the-rung-tai-cua-hang-tiep-buoc-trum-chuoi-ca-phe-highlands-coffee-starbucks-20220709112745646.chn