THB Việt Nam - Doanh nghiệp phân phối thiết bị đo laser Bosch uy tín toàn quốc

Công ty không chỉ cung cấp sản phẩm chính hãng mà còn mang đến dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, trở thành đối tác tin cậy cho nhiều tổ chức và cá nhân trên toàn quốc.

THB Việt Nam - Đối tác phân phối chiến lược của Bosch tại thị trường Việt Nam

THB Việt Nam được thành lập năm 2012 với định hướng trở thành đối tác tin cậy, luôn đồng hành cùng khách hàng trong mọi lĩnh vực hoạt động. vì thế, công ty đã xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với Bosch - thương hiệu thiết bị đo laser hàng đầu trên thế giới. Đại diện doanh nghiệp chia sẻ: "Việc trở thành đại lý cấp 1 của Bosch giúp THB Việt Nam cung cấp máy đo khoảng cách, máy cân bằng và máy thủy bình chính hãng và đạt tiêu chuẩn quốc tế".

THB Việt Nam là đại lý cấp 1 của Bosch tại Việt Nam

Quan hệ chiến lược với Bosch mang lại lợi thế rõ rệt cho khách hàng của THB Việt Nam. Người dùng được tiếp cận các sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất, hưởng mức giá ưu đãi nhất và được hỗ trợ hậu mãi, bảo hành chu đáo nhờ cơ chế phân phối trực tiếp từ Bosch thông qua THB Việt Nam.

THB Việt Nam còn đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống website và kênh phân phối trực tuyến hiện đại, mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi cho khách hàng. Tại đây, người dùng có thể dễ dàng so sánh, đánh giá sản phẩm, tham khảo thông tin chi tiết và đặt hàng nhanh chóng, từ đó tiết kiệm thời gian và đảm bảo lựa chọn được thiết bị phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

Các dòng thiết bị đo laser Bosch đang được kinh doanh tại THB Việt Nam

"Công ty luôn sẵn sàng đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu sử dụng thiết bị đo laser trong nhiều công việc như xây dựng, lắp đặt nội thất... Khách hàng có thể tìm thấy các dòng sản phẩm đa dạng như máy đo khoảng cách laser, máy cân bằng laser, máy thủy bình laser… với đầy đủ mẫu mã và giá thành", đại diện THB Việt Nam chia sẻ.

Dòng máy đo laser phải kể đến đầu tiên chính là thước đo laser Bosch hay máy đo khoảng cách laser Bosch - một trong những dòng sản phẩm nổi bật tại THB Việt Nam. Các model có khả năng đo từ 0,05m đến 150m, tích hợp nhiều tính năng như đo chiều dài, diện tích, thể tích, góc nghiêng, một số máy còn hỗ trợ camera ngắm điểm đo ngoài trời.

Máy đo khoảng cách Bosch tại THB Việt Nam

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn giữa tia laser đỏ hoặc xanh, phù hợp cho cả công trình trong nhà lẫn ngoài trời. Với giá dao động từ khoảng 1,3 triệu đến 7 triệu đồng, sản phẩm đáp ứng nhu cầu từ cá nhân đến doanh nghiệp chuyên nghiệp.

Máy cân mực laser Bosch được doanh nghiệp này phân phối đa dạng mẫu mã, từ dòng 2 tia, 3 tia đến 12 tia quét 3D. Các thiết bị sử dụng tia đỏ hoặc tia xanh, trong đó tia xanh cho khả năng hiển thị gấp 4 lần, đặc biệt hiệu quả ở môi trường ngoài trời.

Với thiết kế nhỏ gọn, tích hợp tính năng tự cân bằng và độ sai số thấp, máy cân bằng laser Bosch giúp người dùng xác định đường ngang, đường dọc và vuông góc chính xác trong thi công xây dựng và thiết kế nội thất. Giá bán dao động từ 2 triệu đến hơn 8 triệu đồng tùy model.

Máy thủy bình laser Bosch cũng là sản phẩm quan trọng được THB Việt Nam phân phối, phục vụ nhiều công tác khảo sát và xây dựng. Máy có phạm vi hoạt động xa, độ chính xác cao với sai số chỉ từ 1,0mm/km, phù hợp cho các công việc đo lún, xác định độ cao, xây dựng hàng rào hay hệ thống thoát nước. Mức giá của dòng sản phẩm này tại THB Việt Nam dao động trong khoảng 4,7 triệu đến hơn 7 triệu đồng.

Thông tin liên hệ và đặt hàng

Để mua sắm thiết bị laser với giá tốt nhất, khách hàng có thể liên hệ đến THB Việt Nam theo địa chỉ:

Cửa hàng THB Việt Nam tại Hà Nội

Cửa hàng tại Hà Nội:

- Địa chỉ: 579 Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đỉnh (P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm cũ)

- Hotline: 0916610499

Cửa hàng tại TPHCM:

- Địa chỉ: 275F Lý Thường Kiệt, P. Phú Thọ (P 15, Quận 11 cũ)

- Hotline: 0918132242

Đặt hàng tại online tại website:

- Maydochuyendung.com

- Thbvietnam.com

- Maykhoanbosch.net

Fanpage: https://www.facebook.com/maydochuyendung

Tik tok: https://www.tiktok.com/@thbvietnam_official

Youtube: https://www.youtube.com/@thbvietnamofficial