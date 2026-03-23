Thấy vợ vào phòng trọ cùng trai lạ, chồng cầm kéo đâm chết 'tình địch'

Thu Hiền |

Phát hiện vợ vào phòng trọ cùng người đàn ông lạ, người chồng không kiềm chế được cơn ghen, mang kéo xông vào tấn công, khiến “tình địch” tử vong tại chỗ.

Ngày 23/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Cường (39 tuổi, trú xã Quỳnh Mai) tù chung thân về tội " Giết người".

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Cường và chị Hồ Thị N. (32 tuổi) là vợ chồng. Cuối tháng 10/2024, do mâu thuẫn, chị N. ra ngoài thuê trọ sinh sống, còn Cường ở nhà nuôi 3 con nhỏ và làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống.

Tối 31/12/2024, trong lúc làm việc tại một quán bar, Cường thấy vợ đi cùng anh Xia L. (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc) và bạn bè đến chơi. Nghi ngờ, Cường âm thầm theo dõi, rồi phát hiện hai người dẫn nhau vào phòng trọ.

Vụ chồng Giết ' tình địch ' vì ghen tuông: Giả định pháp luật năm 2026 - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Đức Cường tại tòa.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Cường mang kéo đến phòng trọ, yêu cầu mở cửa nhưng không được nên phá cửa xông vào. Tại đây, bị cáo đã hành hung vợ. Khi anh Xia L. đứng dậy thì bị Cường dùng kéo đâm trúng ngực, tử vong tại chỗ. Chị N. bỏ chạy cũng bị đâm, bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức Cường thừa nhận toàn bộ hành vi, cho rằng do bức xúc chuyện gia đình và ghen tuông nên không làm chủ được bản thân.

Bị cáo bày tỏ sự hối hận, xin lỗi gia đình bị hại và mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc con nhỏ. Người vợ cũng xin tòa giảm án cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng người khác, gây hậu quả nặng nề nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tòa quyết định tuyên phạt Nguyễn Đức Cường tù chung thân.

Kinh ngạc dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh trong 30 phút của Vingroup: Phần lớn sẽ chạy "trên không"

