Lâm Trạch nhìn chiếc váy liền thân màu vàng nhạt trên người vợ: gấu váy hơi nhăn nhúm, khóa kéo bên hông vẫn mở hờ, giống như đang mặc dở thì bị ai đó cắt ngang.

Sự phản bội trong hôn nhân hiếm khi phô trương ồn ào, nó thường ẩn mình sau những lời ngụy biện vội vã và những vết nhăn không kịp che giấu. Khi người đàn ông chọn cách im lặng, đó là lúc lớp mặt nạ dối trá bắt đầu nứt toác từ bên trong.

Mùi hương lạ và khoảnh khắc trước cửa phòng ngủ

Lúc Lâm Trạch xách chiếc vali đứng ở phòng khách, một mùi hương hoa dành dành ngọt lịm bất ngờ xộc thẳng vào mũi.

Chai khuếch tán tinh dầu đó chưa từng xuất hiện trước ngày anh đi công tác.

Anh cúi xuống thay giày, đặt vali ngay ngắn sát tường rồi đưa tay nhìn đồng hồ: bốn giờ hai mươi phút chiều. Theo kế hoạch ban đầu, phải đến tối ngày mai anh mới hạ cánh trở về, nhưng đợt nghiệm thu dự án kết thúc sớm hơn dự kiến nên anh đổi vé chuyến tàu cao tốc gần nhất, định bụng tạo cho vợ một bất ngờ.

Trong bếp vang lên tiếng nước chảy róc rách. Lâm Trạch bước thêm hai bước về phía đó, rồi đột ngột nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ khép lại khẽ khàng.

Bước chân anh khựng lại, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Một lát sau, cánh cửa phòng ngủ lại mở ra. Vợ anh – Thẩm Nhược Đường thò nửa người ra ngoài, mái tóc hơi rối bù, gò má ửng lên một tầng hồng nhạt. Khi nhìn thấy anh, cô rõ ràng sững người trong tích tắc, rồi lập tức gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Sao hôm nay anh đã về rồi? Không phải bảo ngày mai mới về sao?".

Giọng cô nói hơi khàn, nghe như người vừa mới tỉnh giấc.

Lâm Trạch đáp: "Dự án xong sớm nên anh đổi chuyến luôn".

"À... thế anh ăn gì chưa? Tối nay em nấu cho anh nhé". Vừa nói cô vừa bước ra phòng khách, bước đi hơi loạng choạng. Khi đi đến mép ghế sofa, đầu gối cô bỗng mềm nhũn ra, phải đưa tay vịn vào thành ghế mới giữ vững được cơ thể.

Lâm Trạch nhìn chiếc váy liền thân màu vàng nhạt trên người vợ: gấu váy hơi nhăn nhúm, khóa kéo bên hông vẫn mở hờ, giống như đang mặc dở thì bị ai đó cắt ngang.

"Váy đẹp đấy, mới mua à?" - Anh hỏi.

"À, ừ, tuần trước đi dạo phố với đồng nghiệp mua đấy, chưa kịp nói với anh". Cô cúi đầu kéo lại gấu váy, kéo khóa lên rồi vuốt lại mái tóc: "Anh ngồi đi, em đi rót nước cho anh".

Cô quay người bước về phía bếp. Lâm Trạch nhận ra dáng đi của cô có phần gượng gạo, dường như hai chân không có chút sức lực nào.

Cửa phòng ngủ khép hờ sau lưng cô để lại một khe nhỏ. Anh bước tới, nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra. Điều hòa vẫn đang bật, nhiệt độ chỉnh rất thấp, hai mươi hai độ. Chăn trên giường xộc xệch, dồn đống ở cuối giường, gối nằm lệch sang một bên, trên tủ đầu giường còn nửa cốc nước. Cánh tủ quần áo mở rộng, trên móc treo có mấy khoảng trống bất thường.

Lâm Trạch quay đầu nhìn ra phòng khách, Thẩm Nhược Đường đang quay lưng về phía anh đứng trong bếp, tiếng vòi nước chảy ào ào, dường như cô đang ngẩn người suy nghĩ. Anh liếc nhìn lại chiếc giường, ngay chính giữa ga trải giường có một vệt nhăn không mấy rõ rệt. Theo hướng đó nhìn kỹ, mép chiếc gối đang đè lên một sợi tóc, ngắn hơn tóc của vợ anh.

Anh không chạm vào sợi tóc đó.

Khi quay lại phòng khách, Thẩm Nhược Đường bưng cốc nước bước ra, đưa cho anh rồi hỏi: "Đợt công tác này có mệt không anh? Khách hàng bên đó có dễ nói chuyện không?".

"Cũng bình thường". Lâm Trạch nhận lấy cốc nước, đầu ngón tay chạm vào thành cốc thấy vẫn còn ấm: "Chiều nay em không ra ngoài à?".

Ánh mắt cô đảo nhẹ: "Có ra ngoài, về được một lúc rồi, hơi buồn ngủ nên nằm chợp mắt một lát".

"Ừ".

Anh cúi đầu uống nước, không hỏi thêm câu nào nữa.

Đêm dài không ngủ và cuộc rút ruột tài sản lúc rạng sáng

Bữa tối hôm đó, Thẩm Nhược Đường làm qua loa mấy món rồi lấy cớ mệt mỏi đi ngủ sớm. Lâm Trạch ngồi một mình trong phòng khách tối om, ánh đèn đường hắt qua rèm cửa soi rõ từng đường nét lạnh lùng trên gương mặt anh.

Những năm qua, anh dốc sức làm việc, kiếm tiền bỏ vào tài khoản chung, tin tưởng giao phó toàn bộ quyền quản lý tài chính gia đình cho vợ vì nghĩ rằng hai người là vợ chồng trọn đời. Căn hộ cao cấp này, chiếc xe sang dưới hầm, cùng khoản tiền gửi tiết kiệm mấy triệu tệ đều là mồ hôi công sức của anh tích cóp suốt bao năm. Vậy mà trong lúc anh vắng nhà, người phụ nữ đầu ấp tay gối lại ngang nhiên đưa kẻ khác về căn nhà của họ.

Suy nghĩ đến mùi hương hoa dành dành nồng nặc, dáng vẻ vội vã kéo khóa váy cùng đôi chân bủn rủn của cô chiều nay, Lâm Trạch không hề nổi giận điên cuồng hay làm ầm ĩ. Anh hiểu rõ, với bản tính tráo trở và khéo léo ngụy biện của Thẩm Nhược Đường, nếu không có bằng chứng rành rành, cô ta sẽ lập tức chối bay chối biến, thậm chí còn quay ngược lại cắn càn rằng anh đa nghi vô cớ.

Đợi đến khi tiếng thở đều đều của vợ vọng ra từ phòng ngủ, Lâm Trạch lặng lẽ mở máy tính cá nhân và điện thoại. Bằng nghiệp vụ quản lý dòng tiền và các chứng từ chuyển khoản ngân hàng còn lưu trong máy, anh nhanh chóng rà soát lại toàn bộ các khoản tiền chung, sổ tiết kiệm đứng tên chung và giấy tờ liên quan đến tài sản.

Sáu giờ sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Lâm Trạch thu xếp gọn gàng những giấy tờ cá nhân quan trọng nhất, thẻ ngân hàng riêng và chiếc vali nhỏ. Trước khi rời đi, anh thực hiện toàn bộ thao tác chuyển toàn bộ phần tiền thuộc quyền sở hữu của mình từ tài khoản chung sang tài khoản cá nhân độc lập, đồng thời khóa mọi quyền truy cập liên kết của vợ đối với các quỹ dự phòng và thẻ tín dụng phụ.

Mọi thủ tục hoàn tất gọn gàng, không để lại một tiếng động. Đúng bảy giờ sáng, Lâm Trạch kéo vali bước ra khỏi cửa, gửi lại một tin nhắn ngắn gọn cho Thẩm Nhược Đường rồi rời khỏi thành phố, bắt đầu một hành trình mới không có sự hiện diện của cô ta.

Căn nhà trống rỗng đến rợn người

Chiều tối ngày hôm đó, Thẩm Nhược Đường tỉnh giấc khi căn nhà im ắng lạ thường. Cô cầm điện thoại lên xem, thấy tin nhắn của Lâm Trạch gửi từ sáng sớm: "Anh có việc đột xuất phải đi xử lý gấp, mấy ngày tới không về nhà. Tài khoản riêng của anh đã tự quản lý lại, mọi chi tiêu em tự cân đối nhé".

Thẩm Nhược Đường bật cười khinh khỉnh, nghĩ rằng chồng mình vẫn ngây thơ tin vào lời giải thích chiều hôm qua. Tối đó, cô ăn diện lộng lẫy, phấn khởi đi gặp gỡ bên ngoài, tâm trạng đắc ý như thể vừa qua mặt được chồng một vố ngoạn mục mà không hề bị phát hiện.

Mười một giờ đêm, cô mở cửa bước vào nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi, miệng còn lẩm bẩm tính toán xem sắp tới sẽ tiêu xài thế nào cho thoải mái. Nhưng vừa bật đèn phòng khách, nụ cười trên mặt cô lập tức đông cứng lại.

Căn phòng trống trải đến lạnh lẽo. Trên bàn trà đặt gọn gàng chiếc chìa khóa dự phòng và một tờ giấy ghi chú ngắn gọn. Thẩm Nhược Đường vội vã mở ứng dụng ngân hàng để kiểm tra số dư tài khoản chung và các khoản dự phòng, nhưng màn hình hiện lên thông báo số dư ít ỏi đến đáng thương, còn thẻ phụ đã bị khóa chức năng thanh toán từ sáng sớm.

Cô cuống cuồng gọi điện cho Lâm Trạch, nhưng chuông chỉ đổ vài hồi rồi vang lên giọng thông báo thuê bao không liên lạc được.

Đứng giữa phòng khách rộng lớn, nhìn mùi hương hoa dành dành vẫn còn vương vấn trong không khí, Thẩm Nhược Đường bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cô mới bàng hoàng nhận ra: Chồng cô không hề ngu ngốc như cô từng nghĩ, và cái giá phải trả cho sự phản bội này chỉ mới vừa bắt đầu.

Sự im lặng của người tỉnh táo luôn đáng sợ hơn mọi lời chất vấn gay gắt. Khi lòng tin bị chà đạp, việc rút lui dứt khoát và giữ lại toàn bộ những gì thuộc về mình chính là cách tự vệ kiêu hãnh nhất của một người trưởng thành.