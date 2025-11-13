Thay vì USD, láng giềng Việt Nam dự định vay bằng tiền Trung Quốc

Chính phủ Indonesia đang chuyển động mạnh mẽ trong chính sách huy động vốn ngoại tệ bằng việc phát hành trái phiếu nhân dân tệ (CNY), đánh dấu bước mới trong chiến lược tài khóa và mở rộng nguồn vốn.

Theo Financial Times, Indonesia “đang cân nhắc phát hành trái phiếu bằng nhân dân tệ của tổ chức nước ngoài tại Trung Quốc đại lục” vào năm tới, trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.

Trước đó, Indonesia đã phát hành trái phiếu “dimsum bond” đầu tiên quy đổi bằng CNY, với trị giá quy đổi khoảng 6 tỷ nhân dân tệ (≈ 842 triệu USD) vào tháng 10/2025. Theo tờ The Jakarta Post, lô trái phiếu gồm hai kỳ hạn: 5 năm (3,5 tỷ nhân dân tệ – coupon 2,50%) và 10 năm (2,5 tỷ nhân dân tệ – coupon 2,90%). Trái phiếu này được đăng ký tại Hoa Kỳ theo luật SEC, và dự kiến niêm yết tại Sàn Giao dịch Singapore.

Chiến lược này phản ánh nỗ lực của Jakarta trong việc “đa dạng hóa nguồn vốn huy động và mở rộng cơ sở nhà đầu tư”, theo phân tích của The Business Times. Việc vay bằng nhân dân tệ được xem là một lựa chọn hấp dẫn khi lãi suất CNY thấp hơn các đồng tiền phát triển và khi đồng USD có vẻ tăng giá, gây áp lực chi phí vay tăng cho nhiều nền kinh tế mới nổi.

Lý do chuyển hướng sang nhân dân tệ

Theo bài viết trên Global Times, thị trường trái phiếu và vay CNY đang mở rộng nhanh chóng khi nhiều nước muốn “giảm phụ thuộc vào USD” và tận dụng thanh khoản CNY đang gia tăng. Indonesia, với quy mô nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và mối quan hệ kinh tế-tài chính ngày càng gắn kết với Trung Quốc, được xem là ứng viên phù hợp.

FT dẫn hai nguồn thân cận với Bộ Tài chính Indonesia cho biết Jakarta vẫn đang hoàn thiện các điều khoản cụ thể của panda bond nhưng “đầu hướng là phát hành trong năm tới nếu điều kiện thị trường thuận lợi”.

Rủi ro và thách thức

Tuy nhiên, phát hành bằng CNY không loại trừ rủi ro. Nhà phân tích quốc tế cho rằng mặc dù lãi suất CNY hiện thấp, nhưng biến động tỷ giá đồng nhân dân tệ và chi phí vỡ hợp đồng có thể ảnh hưởng chi phí tổng thể của nợ quốc gia. Dữ liệu cũng cho thấy vào tháng 9/2025, trái phiếu Indonesia ghi nhận dòng vốn rút ròng tới 4,6 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2016 — phản ánh lo ngại về thâm hụt và rủi ro vĩ mô.

Bên cạnh đó, việc phát hành panda bond đòi hỏi đáp ứng yêu cầu về thị trường nội địa Trung Quốc, bao gồm điều kiện thanh khoản và lưu ký ngoại tệ; FT nhấn mạnh Indonesia vẫn đang nghiên cứu “hệ thống và thanh khoản panda market” trước khi chính thức phát hành.

Khuôn khổ về huy động vốn và tài khóa

Theo dữ liệu từ The Business Times, lô dim sum 6 tỷ nhân dân tệ của Indonesia là một phần trong kế hoạch huy động vốn đa tiền tệ năm 2025; tính tới tháng 10/2025, Indonesia đã huy động khoảng 3,38 tỷ USD từ các trái phiếu phát hành bằng ngoại tệ ngoài USD và đồng nội tệ. Điều này xuất phát từ thực tế Indonesia đang đặt mục tiêu huy động khoảng 642,6 nghìn tỷ rupiah (≈ 39 tỷ USD) trong năm nay để bù đắp thâm hụt ngân sách.

Triển vọng kinh tế 2025

Theo bài báo của Reuters, Bộ trưởng Tài chính Indonesia dự báo tăng trưởng GDP quý 4/2025 khoảng 5,67% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 5,12% của quý 2. Đồng thời, Jakarta đang đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách năm 2025 khoảng 2,78% GDP, và xúc tiến các gói kích thích hỗ trợ phục hồi. Trong bối cảnh đó, việc vay bằng nhân dân tệ được xem như một giải pháp đa dạng hóa vốn và hiện thực hóa cơ hội từ tâm điểm tài chính khu vực châu Á.

Kết luận

Indonesia hiện đang trên đường mở rộng định chế vay bằng nhân dân tệ, thông qua việc phát hành dim sum bond đầu tiên và cân nhắc panda bond trong tương lai gần. Động thái này phản ánh cả xu hướng toàn cầu và mục tiêu riêng của Jakarta trong đa dạng hóa nguồn vốn và giảm rủi ro tập trung. Dù lợi suất thấp và nhu cầu mạnh từ thị trường CNY, Jakarta vẫn phải tính toán kỹ lưỡng rủi ro tỷ giá và điều kiện pháp lý trước khi mở rộng thêm. Với nền kinh tế hướng tới tăng trưởng ổn định và thâm hụt được kiểm soát, chiến lược này có thể đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc tài khóa và huy động vốn quốc tế của quốc gia lớn Đông Nam Á này.